 Трамп хочет перенести саммит G7 на осень и позвать Россию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Трамп хочет перенести саммит G7 на осень и позвать Россию

Саммит G7 в 2020 году планируют перенести на осень. Кроме того, президент США хочет пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп собирается отложить саммит "большой семерки" (G7) до осени и хочет пригласить на него еще четыре страны: Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. По его словам, нынешний формат группы устарел. Об этом он объявил в субботу, 30 мая.

"Я откладываю саммит, потому что не чувствую, что G7 верно представляет происходящее в мире", - цитирует Трампа агентство Reuters. Американский президент уже прежде предлагал расширить G7 и снова включить в него Россию.

Дональд Трамп заявил, что провести саммит в 2020 году получится не раньше сентября. В пресс-службе Белого дома заявили, что политик хочет, чтобы страны обсудили во время встречи Китай. Ранее Трамп планировал провести встречу в Вашингтоне, но из-за коронавируса в конце марта президент США принял решение провести саммит по видеосвязи.

Россия была членом G7 до 2014 года, когда организация называлась "большой восьмеркой" или G8. Из-за аннексии Крыма ее исключили из этой группы стран и больше она не участвовала во встречах этого формата.

Смотрите также:

  • Президент США Дональд Трамп

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Россияне и Трамп: фигурантов все больше

    Чем дальше заходит расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года, тем больше появляется в деле подозреваемых и возможных причастных. DW рассказывает о тех, кого СМИ и официальные лица называют в первую очередь.

  • Эмин Агаларов с мисс Вселенная и Дональдом Трампом

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Эмин Агаларов: певец и деловой человек

    Эмин Агаларов учился пению у Муслима Магомаева, а бизнесу - у своего отца Араса Агаларова, основателя Crocus Group. В 2013 году в Лас-Вегасе Агаларовы познакомились с Дональдом Трампом, вместе провели в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и продолжали общаться. Но в 2019 году Эмин отменил тур по США. Спецпрокурор Мюллер хочет допросить его по делу о вмешательстве в выборы, что грозит задержанием.

  • Ринат Ахметшин

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Ринат Ахметшин: российский лоббист

    На экс-офицера советской контрразведки обратили внимание после его участия во встрече с Дональдом Трампом-младшим в 2016 году. Он утверждает, что попал туда случайно. У Ахметшина, официально зарегистрированного в США в качестве лоббиста, богатая профессиональная история: он агитировал против "акта Магницкого", а в 2010 году сотрудничал с другим фигурантом дела о выборах - Константином Килимником.

  • Мария Бутина

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Мария Бутина: заговор против США

    В 2015 году 27-летняя Бутина оказалась в Лас-Вегасе на пресс-конференции Дональда Трампа. Будущий кандидат в президенты предложил ей задать вопрос, она спросила о его российской стратегии. Просто случайность? Об этом многие спрашивают сейчас, когда Бутина признала вину в заговоре против США, где ее считают агентом Москвы. Но формально арест Бутиной ФБР в 2018 году не относится к ведомству Мюллера.

  • Наталья Весельницкая

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Наталья Весельницкая: адвокат или агент?

    До 2016 года Весельницкая - адвокат, мало известный за пределами Московской области. Но в 2015-м она стала представлять в США интересы семьи Агаларовых и приняла участие в защите Дениса Кацыва, обвиняемого в отмывании денег по делу, связанному с "актом Магницкого". В США подозревают, что она обманывала американский суд, а также тайно представляла власти РФ на встрече с людьми Трампа в 2016 году.

  • Сергей Горьков

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Сергей Горьков: экс-председатель Внешэкономбанка

    Зачем Сергей Горьков, глава госбанка, действующего на основе особого закона РФ, встречался с Джаредом Кушнером в 2016 году сразу после победы Трампа на выборах? Версия CNN: обсуждался неофициальный канал связи с Путиным. Версия Кушнера: он хотел представиться в качестве члена переходной команды Трампа. Версия Горькова, с июля 2018 года замминистра экономики РФ: говорили о бизнесе по недвижимости.

  • Скриншот с фотографией Генри Гринберга

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Генри Гринберг: таинственный гражданин РФ

    О "гражданине РФ Генри Гринберге" The Washington Post написала в июне 2018 года. В мае 2016 года он встретился с советником Трампа Майклом Капуто, а затем - с Роджером Стоуном, скандальным политтехнологом. Версия № 1: российский агент предложил компромат на Хиллари Клинтон за 2 млн долларов. Версия № 2: агент ФБР пытался спровоцировать людей Трампа. Кто такой Гринберг, должно установить следствие.

  • Кирилл Дмитриев

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Кирилл Дмитриев: глава Российского фонда прямых инвестиций

    РФПИ создан в 2011 году для привлечения иностранных инвестиций в РФ. С 2015 года - под санкциями США. Три журналиста CNN были уволены после сообщения о встрече Дмитриева в 2017 году с Энтони Скарамуччи, будущим пресс-секретарем Белого дома. Они действительно встречались в Давосе. В том же году Дмитриев встречался с основателем американской ЧВК Blackwater и бизнес-партнером Трампа Эриком Принсом.

  • Константин Килимник (на фото слева)

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Константин Килимник: "серый кардинал"

    Украинско-российский политтехнолог, подозреваемый в работе на разведку РФ (на фото слева). В 2016 году Пол Манафорт переписывался с ним, интересуясь отношением Олега Дерипаски к кампании Трампа. Манафорт и Килимник встречались дважды в 2016 г. Впервые о нем рассказала The New York Times в июне 2018 г. Обвиняется в препятствии правосудию США. Почти на всех известных фото отворачивается от камеры.

  • Сергей Кисляк

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Сергей Кисляк: экс-посол РФ в США

    В 2016 году встречался с Джеффом Сешнсом, будущим Генпрокурором США, Джаредом Кушнером, зятем Трампа и членом его предвыборной команды, и с Майклом Флинном, будущим советником президента по безопасности. Встречи, о которых стало известно в 2017 году, стали ключевыми эпизодами в расследовании Мюллера. CNN назвал Кисляка главным российским шпионом. Власти РФ категорически отвергают эти обвинения.

  • Здание Trump International Hotel в Вашингтоне

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Андрей Николаев: волонтер в команде Трампа

    В июле 2018 года The Washington Post назвала российского олигарха Константина Николаева спонсором Марии Бутиной со связями в администрации президента РФ. А в 2016 году его сын Андрей Николаев был волонтером в предвыборной команде Трампа. Во время инаугурации Трампа в 2017 году Константин Николаев присутствовал в вашингтонском Trump International Hotel. Следствие продолжает изучать эту историю.

  • Евгений Пригожин

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Евгений Пригожин: владелец "фабрики троллей"

    В феврале 2018 года спецпрокурор Мюллер обвинил в фальсификации выборов в США бизнесмена Евгения Пригожина и 12 россиян - сотрудников "Агентства интернет-исследований". Среди прочего "фабрика троллей" организовывала в США митинги и манипулировала соцсетями. "Американцы очень впечатлительные люди, - цитировало Пригожина вскоре агентство РИА "Новости". - Если они хотят видеть дьявола, пусть видят".

  • Иван Тимофеев

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Иван Тимофеев: неудачливый посредник

    Преподаватель МГИМО МИД России, с 2011 года программный директор НКО "Российский совет по международным делам", с 2015 года - руководитель программы "Институты евроатлантической безопасности" Валдайского клуба. Политический советник Трампа Джордж Пападопулос обменивается с ним мейлами и общается по скайпу весной 2016 года. Предположительно, он искал через Тимофеева контакты в МИД РФ.

  • Скриншот с фотографией Евгения Шмыкова

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Евгений Шмыков: разведчик в отставке

    Человек, о котором почти нет информации. The New York Times в ноябре 2018 года писала, что экс-генерал разведки РФ служил в конце 1990-х - начале 2000-х в Афганистане, затем работал в Академии ФСБ. Газета публикует фото, взятое из соцсети "Мой мир" на Mail.ru. В 2015 году помощник Трампа Феликс Сатер общался со Шмыковым в связи с переговорами по проекту Trump Tower в Москве, который не состоялся.

  • Экран и клавиатура компьютера во время хакерской атаки

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Fancy Bear, Cozy Bear, Guccifer 2.0: хакеры

    Группировки российских хакеров, скрывавшиеся под названиями Fancy Bear и Cozy Bear, а также хакер под никнеймом Guccifer 2.0, предположительно, осуществили успешную кибератаку на серверы Национального комитета Демократической партии США. В июне 2018 года в США были обвинены во вмешательстве в выборы 12 служащих ГУ Генштаба РФ (или ГРУ). Предполагается, что это - те самые "медведи-стиляги".

    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


Смотреть видео 03:33

Трамп усиливает атаки на Китай в связи с пандемией коронавируса (04.05.2020)

Контекст

Трамп обиделся на "Твиттер": месть будет жестокой?

Twitter пометил твиты Дональда Трампа как "вводящие в заблуждение", а тот лишил соцсети защиты от уголовного преследования. Сергей Елкин о попытке президента США взять контроль в свои руки. (29.05.2020)  

Der Spiegel: Германия провозгласила конец формата "G7 плюс Россия"

"Формат переговоров G8 мертв", - цитирует журнал Der Spiegel ведомство федерального канцлера ФРГ. В нем заявляют, что Россию больше никогда не примут в круг ведущих индустриальных стран. (30.04.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Северный поток-2" – новый удар по трубе: Германия хочет отказать в поддержке? DW Новости (01.05.2020)  

Закроет ли Дональд Трамп социальные сети (29.05.2020)  

Также по теме

UK NATO-Treffen in London l Angela Merkel und Donald Trump

Меркель отказалась от поездки в Вашингтон на саммит G7 30.05.2020

Канцлер ФРГ не может согласиться на личное участие в саммите "большой семерки" из-за общей ситуации с пандемией, сообщил представитель федерального правительства Германии.

G7-Gipfel in Frankreich

Июньский саммит "большой семерки" проведут по видеосвязи 20.03.2020

Встреча лидеров стран G7 в июне, которая должна была пройти в США, отменена. Саммит пройдет по видеосвязи.

Ukrainischer Botschafter in Deutschland Andriy Melnik

Посол Украины в ФРГ возмущен выпадом экс-канцлера Шредера в свой адрес 30.05.2020

Герхард Шредер в своем подкасте унизил посла Украины в Германии Андрея Мельника. Дипломат в ответ назвал экс-канцлера ФРГ "циничным лоббистом Кремля", преуменьшающим "агрессивную политику Путина".

Реклама

Самые читаемые

Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бенкеном и Хёрли вылетел к МКС  

МИД Таджикистана направил России ноту из-за заявления Лаврова  

Россия теряет монополию на полеты к МКС - что дальше?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно