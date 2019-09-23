 Трамп: США перебросят часть военнослужащих из Германии в Польшу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.06.2020

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Мир

Трамп: США перебросят часть военнослужащих из Германии в Польшу

Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой. Тот заявил, что Варшава переходит к новому этапу взаимодействия с США.

Анджей Дуда и Дональд Трамп

Анджей Дуда и Дональд Трамп

Часть дислоцированного в Германии американского воинского контингента, которая будет выведена из ФРГ, вернется в США, еще часть будет переброшена в Польшу и ряд других государств. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Розовом саду Белого дома в среду, 24 июня. Дуда стал первым с начала пандемии коронавируса иностранным лидером, который нанес визит в Соединенные Штаты и встретился с Трампом.

"Мы собираемся сократить наши силы в Германии. Часть (военных. - Ред.) вернется домой, а часть будет отправлена в другие места, Польша станет одним из них", - сказал Трамп журналистам.

Он подтвердил, что речь идет об очень существенном сокращении - до 25 тысяч военнослужащих. При этом Трамп выразил мнение, что Вашингтон несет слишком большую финансовую нагрузку в ситуации с дислокацией контингента в ФРГ.

Новый этап в отношениях 

Анджей Дуда, который, по данным информагентств, использует этот визит как попытку усилить свою избирательную кампанию (президентские выборы в Польше запланированы на 28 июня) отметил, что был рад обсудить с Вашингтоном переход к новому этапу двухсторонних отношений. "Сегодня мы переходим к новой стадии, в частности, существует возможность дальнейшего наращивания американских войск в нашей стране", подчеркнул президент Польши. Одновременно он попросил президента США не выводить американские силы из Европы, поскольку именно их присутствие гарантировало ее безопасность со времени окончания Второй мировой войны, уверен Дуда.

Число солдат и офицеров США в ФРГ будет сокращено до 25 тысяч

Ранее Дональд Трамп связывал сокращение численности американских военных в Германии с тем, что ФРГ якобы "не выполнила обязательств" финансирования Североатлантического альянса. "Мы пострадали в отношении торговли, и мы пострадали в отношении НАТО", - подчеркнул Трамп.

Он уточнил, что в настоящее время на территории ФРГ находятся около 52 тысяч солдат и офицеров США. В обычное время их число составляет примерно 35 тысяч, но может меняться в связи с проведением военных маневров.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) 7 июня заявил, что "если дело дойдет до частичного вывода американских войск", Берлин примет его к сведению. "Мы ценим десятилетия сотрудничества с вооруженными силами США. Это в интересах наших двух стран", - добавил Мас.

О том, что Трамп решил существенно сократить численность американских войск, дислоцированных в Германии, 5 июня впервые сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, к сентябрю ФРГ должны покинуть 9500 американских солдат и офицеров.

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    Автор: Илья Коваль


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Дональд Трамп намерен сократить численность американских военных в Германии

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