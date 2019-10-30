 Трамп счел встречу с Эрдоганом продуктивной, несмотря на сложности | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.11.2019

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Мир

Трамп счел встречу с Эрдоганом продуктивной, несмотря на сложности

Подчеркнутое дружелюбие во время пресс-конференции турецкого и американского лидеров в Белом доме не скрыло разногласий.

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп принял в среду, 13 ноября, в Белом доме своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Несмотря на разницу подходов по Сирии и критику Вашингтона в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, на совместной пресс-конференции в Овальном кабинете политики держались подчеркнуто дружелюбно, сообщают агентства.

"Я большой поклонник президента. У нас - великолепные отношения", - заявил журналистам Трамп, назвав прошедшие переговоры продуктивными.

"Покупка Турцией С-400 - серьезная проблема"

Незадолго до встречи двух лидеров Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о введении санкций против Турции из-за ее военной операции в Сирии. Пять республиканцев-сенаторов, включая открытых критиков Эрдогана, присутствовали на нынешней встрече лидеров в Белом доме.

Трамп практически сразу коснулся вопроса покупки турецкой стороной российских ЗРК. "Приобретение Турцией современной российской военной техники, такой как С-400, создает для нас очень серьезные проблемы, и мы постоянно об этом говорим", - отметил он.

"Мы затрагивали эту тему сегодня, будем обсуждать ее и в дальнейшем. Надеюсь, мы сможем урегулировать эту ситуацию", - подчеркнул американский лидер.

Позднее Белый дом отметил в заявлении для прессы, что для достижения прогресса по другим направлениям Вашингтону и Анкаре "жизненно важно" решить проблему С-400.

Рост товарооборота

Контекст

Турция демонстрирует четкую позицию. Она хочет покупать у России С-400 без оглядки на НАТО. Это курс опасный и для альянса, пишет в гостевом комментарии для DW Петер Штурм. (14.06.2019)

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Затронул Трамп и вопрос двустороннего товарооборота. По словам главы американского государства, страны готовы обсуждать потенциальное соглашение по доведению объемов совместной торговли до 100 млрд долларов (91 млрд евро) - показателя, практически в четыре раза превышающего нынешний.

Эрдоган в свою очередь выразил уверенность, что стороны смогут преодолеть имеющиеся разногласия, если продолжат общение. "Нам удастся преодолеть разногласия, в особенности в отношении комплексов С-400 и (истребителей. - Ред.) F-35, только посредством диалога", - подчеркнул он.

Турция полна решимости перевернуть страницу в отношениях с США, заверил турецкий лидер. При этом он добавил, что Анкара пойдет на приобретение у Вашингтона противоракетных комплексов Patriot, только если сделка будет заключена на "желательных" для турецкой стороны условиях.

По ситуации в Сирии

По утверждению Эрдогана, Турция также сохраняет приверженность договоренностям с США во имя долгосрочного урегулирования конфликта в Сирии.

Турецкий президент добавил, что "определенные круги, симпатизирующие террористам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, обеспокоены турецко-американскими договоренностями по Сирии и распространяют дезинформацию по операции "Источник мира", пытаясь вбить клин в диалог между Анкарой и Вашингтоном".

Эрдоган уточнил, что в тюрьмах Турции и подконтрольных ей районов Сирии содержатся около 2,2 тыс. боевиков ИГ, при этом силы безопасности Турции задержали 287 человек, бежавших из лагерей для пленных террористов в Сирии, отмечает Anadolu.

Санкции за покупку оружия

В воскресенье, 10 ноября, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США могут ввести в отношении Анкары санкции за сделку с российским оружием.

Турция и Россия заключили контракт на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в 2017 году. В июле 2019 года были совершены первые поставки в Турцию компонентов ЗРК, доставка компонентов второй батареи началась 27 августа. В середине сентября 2019 года стало известно о поставке последних компонентов второй батареи. Введение в эксплуатацию запланировано на апрель 2020 года.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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