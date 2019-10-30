Трамп счел встречу с Эрдоганом продуктивной, несмотря на сложности

Президент США Дональд Трамп принял в среду, 13 ноября, в Белом доме своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Несмотря на разницу подходов по Сирии и критику Вашингтона в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, на совместной пресс-конференции в Овальном кабинете политики держались подчеркнуто дружелюбно, сообщают агентства.

"Я большой поклонник президента. У нас - великолепные отношения", - заявил журналистам Трамп, назвав прошедшие переговоры продуктивными.

"Покупка Турцией С-400 - серьезная проблема"

Незадолго до встречи двух лидеров Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о введении санкций против Турции из-за ее военной операции в Сирии. Пять республиканцев-сенаторов, включая открытых критиков Эрдогана, присутствовали на нынешней встрече лидеров в Белом доме.

Трамп практически сразу коснулся вопроса покупки турецкой стороной российских ЗРК. "Приобретение Турцией современной российской военной техники, такой как С-400, создает для нас очень серьезные проблемы, и мы постоянно об этом говорим", - отметил он.

"Мы затрагивали эту тему сегодня, будем обсуждать ее и в дальнейшем. Надеюсь, мы сможем урегулировать эту ситуацию", - подчеркнул американский лидер.

Позднее Белый дом отметил в заявлении для прессы, что для достижения прогресса по другим направлениям Вашингтону и Анкаре "жизненно важно" решить проблему С-400.

Рост товарооборота

Затронул Трамп и вопрос двустороннего товарооборота. По словам главы американского государства, страны готовы обсуждать потенциальное соглашение по доведению объемов совместной торговли до 100 млрд долларов (91 млрд евро) - показателя, практически в четыре раза превышающего нынешний.

Эрдоган в свою очередь выразил уверенность, что стороны смогут преодолеть имеющиеся разногласия, если продолжат общение. "Нам удастся преодолеть разногласия, в особенности в отношении комплексов С-400 и (истребителей. - Ред.) F-35, только посредством диалога", - подчеркнул он.

Турция полна решимости перевернуть страницу в отношениях с США, заверил турецкий лидер. При этом он добавил, что Анкара пойдет на приобретение у Вашингтона противоракетных комплексов Patriot, только если сделка будет заключена на "желательных" для турецкой стороны условиях.

По ситуации в Сирии

По утверждению Эрдогана, Турция также сохраняет приверженность договоренностям с США во имя долгосрочного урегулирования конфликта в Сирии.

Турецкий президент добавил, что "определенные круги, симпатизирующие террористам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, обеспокоены турецко-американскими договоренностями по Сирии и распространяют дезинформацию по операции "Источник мира", пытаясь вбить клин в диалог между Анкарой и Вашингтоном".

Эрдоган уточнил, что в тюрьмах Турции и подконтрольных ей районов Сирии содержатся около 2,2 тыс. боевиков ИГ, при этом силы безопасности Турции задержали 287 человек, бежавших из лагерей для пленных террористов в Сирии, отмечает Anadolu.

Санкции за покупку оружия

В воскресенье, 10 ноября, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США могут ввести в отношении Анкары санкции за сделку с российским оружием.

Турция и Россия заключили контракт на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в 2017 году. В июле 2019 года были совершены первые поставки в Турцию компонентов ЗРК, доставка компонентов второй батареи началась 27 августа. В середине сентября 2019 года стало известно о поставке последних компонентов второй батареи. Введение в эксплуатацию запланировано на апрель 2020 года.

Смотрите также:

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Укрепление власти Эрдогана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет. За это время он медленно, но верно, как утверждают его оппоненты, превратил страну в республику имени себя. Укреплению власти Эрдогана предшествовали разнообразные события...

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Попытка путча как начало перемен В июле 2016 года в Турции имела место провалившаяся попытка вооруженного переворота. Путч, полагают наблюдатели, стал отличным поводом для проведения в стране изменений, выгодных лично Эрдогану. А начал он с многочисленных арестов людей, по мнению властей, причастных к мятежу.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Конституционный референдум 16 апреля 2017 года в Турции по инициативе Эрдогана состоялся конституционный референдум, на котором гражданам было предложено одобрить 18 поправок к турецкой конституции. Они предусматривали, в частности, переход от парламентской формы правления к президентской, упразднение должности премьер-министра и ряд других изменений.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Неубедительная победа Победу на референдуме одержали сторонники Эрдогана, но она оказалось не слишком убедительной. При явке свыше 85% от имеющих право голоса изменения конституции, по официальным данным, поддержали чуть больше 51% участников голосования. На фото - акция протеста противников президента, которые несут плакат "Не победили" (сторонники Эрдогана. - Ред.).

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Турция в Сирии Турция в гражданской войне в Сирии - один из ключевых игроков. После проведения военной операции в районе Африн на севере Сирии Эрдоган объявил, что будет продолжать наступления, пока там не останется ни одного террориста. Цель турецкого лидера - расширить сферы влияния в Сирии, а также ликвидировать очаги курдского сопротивления в приграничных областях.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Под звуки падающей лиры С начала 2018 года курс турецкой лиры упал почти на 20%. Эрдоган заявил, что причина падения - не экономические проблемы, а манипуляции игроков финансового рынка. И призвал жителей страны менять евро и доллары на лиры. Между тем проблемы со стабильностью нацвалюты возникли, в том числе, из-за снижения у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Внеочередные выборы - хитрый ход Эрдогана 24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. За контроль над парламентом боролись два блока - проправительственный "Народный альянс" (в его составе и Партия справедливости и развития Эрдогана) и оппозиционный "Национальный альянс", а также прокурдская Партия демократии народов. Каждая из трех политических сил выдвигала и своего кандидата в президенты.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Оппозиция вывела на улицы миллионы людей Накануне выборов в Стамбуле прошла крупнейшая оппозиционная демонстрация. По данным организаторов, в ней приняли участие около 5 миллионов человек. Они выступили в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррема Индже.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Итоги выборов: все предсказуемо Итоги выборов вряд ли кого-то удивили: Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявила о победе (52,5%) Эрдогана уже в первом туре президентских выборах и о победе блока с участием его партии (53,6%) на парламентских. При этом оппозиционному "Национальному альянсу" удалось набрать 32,7% на выборах в парламент.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Что дальше? Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем? Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль

