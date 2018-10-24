 Трамп снова обрушился на прессу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.10.2018

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Мир

Трамп снова обрушился на прессу

Президент США призвал средства массовой информации прекратить "бесконечную враждебность" и придерживаться сдержанного тона. В свою очередь глава CNN обвинил Белый дом в непонимании серьезности нападок на СМИ.

Президент США Дональд Трамп

Средствам массовой информации необходимо прекратить "бесконечную враждебность" и придерживаться "сдержанного тона". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в среду, 24 октября, в Висконсине, комментируя дело о посылках с бомбами, отправленных целому ряду высокопоставленных американских политиков. В то же время Трамп призвал СМИ внести свой вклад в сближение американцев.

В свою очередь глава телекомпании CNN Джефф Цукер обвинил Трампа в недооценке последствий своих слов. Цукер подчеркнул "полное непонимание" Белым домом "серьезности нападок на медиа". Дональд Трамп неоднократно утверждал, что CNN распространяет фейковые новости.

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Ранее в почте, отправленной в центральный офис CNN в Нью-Йорке, было обнаружено взрывное устройство. Посылки с бомбами были направлены также экс-президентам США Биллу Клинтону, Бараку Обаме и бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру. Все взрывные устройства удалось вовремя заметить и обезвредить. 22 октября посылка с бомбой была найдена в почтовом ящике загородного дома, принадлежащего миллиардеру Джорджу Соросу.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал случившееся "актом террора, направленным против свободной прессы и лидеров страны". Расследованием дела о рассылке бомб займется ФБР. Власти страны не пожалеют усилий, чтобы привлечь к ответственности причастных к "отвратительным актам", пообещал Дональд Трамп.

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    Автор: Илья Коваль


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