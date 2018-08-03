Трамп распорядился оказать Калифорнии федеральную помощь из-за пожаров

Президент США Дональд Трамп распорядился оказать Калифорнии федеральную помощь в связи с пожарами. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в воскресенье, 5 августа.

Возможностей властей Калифорнии и руководства пострадавших округов недостаточно для эффективной борьбы с пожарами, заявил накануне в письме к президенту губернатор штата Джерри Браун.

Трамп объявил в Калифорнии чрезвычайное положение. Только накануне пожары , которые бушуют в штате несколько недель, привели к гибели 7 человек.

Лесные пожары в Европе

Между тем, аномальная жара в Европе спровоцировала лесные пожары, на тушение которых были брошены силы из разных стран ЕС. В частности, в Португалии, по данным газеты Público, около 1600 оперативных групп борются с 30 очагами возгорания. Только в районе португальского городка Моншики в борьбе с огнем участвуют 700 человек, 200 пожарных машин и авиация, отмечает информационное агентство Lusa. Распространению огня способствует сильный ветер.

В июле на борьбу с лесными пожарами в Швеции были отправлены более 50 оперативных групп из ФРГ, а также авиация Франции и Италии. В том же месяце помощь Евросоюза в тушении пожаров в окрестностях Афин запросила Греция. В июне чрезвычайное положение в связи с пожарами объявило правительство Латвии, где от огня пострадали более 170 гектаров лесов и почти 400 гектаров торфяных болот.

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