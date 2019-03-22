 Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.03.2019

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Мир

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами

Американский лидер подписал соответствующую декларацию в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 25 марта, формально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, аннексированными последним в 1981 году у Сирии. Соответствующую декларацию американский лидер подписал в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, посетившего с визитом Белый дом.

Контекст

Чем объясняется призыв президента США Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами и какие последствия он может иметь? DW собрала основные факты. (22.03.2019)

Лига арабских государств предупредила, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами подорвет позиции США на Ближнем Востоке. Россия опасается, что этот шаг спровоцирует новый виток кризиса в регионе. (22.03.2019)

Как ранее пояснил вице-президент США Майк Пенс, Вашингтон "поддерживает Израиль, потому что его дело - это наше дело, его ценности - это наши ценности, а его борьба - наша борьба".

Евросоюз, Турция и Сирия осудили намерения Трампа

О своем намерении признать суверенитет над Голанами Трамп объявил еще 21 марта. Инициативу американского президента осудили Евросоюз, Лига арабских государств, Турция, Сирия и Иран. Россия выразила надежду на то, что заявление главы Белого дома по Голанам останется на уровне призывов.

Принадлежность стратегически важных Голанских высот уже на протяжении многих десятилетий принадлежит к числу наиболее спорных тем в непрекращающемся конфликте на Ближнем Востоке. Израиль в ходе войны 1967 года захватил большую часть этого региона и в 1981 году аннексировал его. В соответствии с нормами международного права аннексированные районы Голанских высот остаются сирийской территорией, оккупированной Израилем.

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