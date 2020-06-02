 Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в стране после гибели Джорджа Флойда "внутренним терроризмом" и заявил, что готов прибегнуть к помощи вооруженных сил для их пресечения.

Дональд Трамп обращается к гражданам в связи с беспорядками после гибели Джорджа Флойда, 1 июня 2020 года

Дональд Трамп обращается к гражданам в связи с беспорядками после гибели Джорджа Флойда, 1 июня 2020 года

Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки, вспыхнувшие в ряде штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, "внутренним терроризмом". В своем обращении перед Белым домом в понедельник, 1 июня, он также заявил о готовности прибегнуть к помощи военных для подавления беспорядков в стране.

"Если тот или иной город или штат уклоняется от принятия необходимых мер для защиты жизни и собственности своих жителей, я буду использовать вооруженные силы США и быстро решу проблему за них", - подчеркнул Трамп. По сообщениям американских СМИ, президент США ранее призывал губернаторов штатов действовать жестче в отношении протестующих и применять силу для пресечения беспорядков.

Смерть Джорджа Флойда

Незадолго до выступления Дональда Трампа полиция разогнала демонстрантов вокруг Белого дома с применением силы, передает агентство dpa. В отношении протестующих были использованы слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Волну протестов в Соединенных Штатах вызвала смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушил при задержании белый полицейский. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

Смотрите также:

  • Похороны Фредди Грея

    Вспышка насилия в Балтиморе

    Похороны Фредди Грея

    Столкновения с полицией произошли из-за смерти Фредди Грея. 25-летний афроамериканец две недели назад при задержании полицией получил травму спинного мозга. По данным властей, он впал в кому и умер. В понедельник, после отпевания, Грей был похоронен.

  • Столкновения в Балтиморе

    Вспышка насилия в Балтиморе

    Не менее 15 полицейских ранены

    В результате ожесточенных столкновений между демонстрантами и полицией, по официальным данным, ранены минимум 15 полицейских. Некоторые из них потеряли сознание, у других диагностированы различные переломы, сообщил представитель полиции.

  • Протесты в Балтиморе после похорон Фредди Грея

    Вспышка насилия в Балтиморе

    Противники полиции

    Уже несколько дней протесты направлены против полицейского насилия. Противоборствующие стороны считают друг друга врагами. Предполагают, что сейчас различные группировки объединились ради нейтрализации полицейских.

  • Беспорядки в Балтиморе

    Вспышка насилия в Балтиморе

    Бутылки и камни в полицейских

    Многие демонстранты бросали в полицейских бутылки и камни. На фото стражи порядка оказывают помощь раненому коллеге.

  • Беспорядки в Балтиморе

    Вспышка насилия в Балтиморе

    Ответ полиции

    Против агрессивно настроенных протестующих также применен слезоточивый газ. На фото: двое протестантов после того, как полиция распылила перцовый газ.

  • Беспорядки в Балтиморе после похорон

    Вспышка насилия в Балтиморе

    Сожжены полицейские автомобили

    Многие полицейские автомобили были подожжены или повреждены.

  • Беспорядки в Балтиморе

    Вспышка насилия в Балтиморе

    Магазины разграблены

    Как сообщают местные СМИ, разграблены многие магазины. В ночное время преступники пользовались преимуществами "покрова темноты".

  • Полиция задерживает мародеров

    Вспышка насилия в Балтиморе

    Мародеры задержаны

    Полиция смогла задержать некоторых мародеров прямо на месте преступления.

  • Беспорядки в Балтиморе

    Вспышка насилия в Балтиморе

    Комендантский час

    В Балтиморе введено чрезвычайное положение. Начиная со вторника вечера, в городе примерно на неделю будет введен комендантский час. На фото: демонстрант натянул футболку на нос, чтобы не вдыхать дым, стелящийся по городу.

  • Пожарные тушат здание аптеки

    Вспышка насилия в Балтиморе

    Горящие здания

    Подожжены многие здания. Поздно вечером загорелся большой дом на востоке города. По данным местных СМИ, это был недавно выстроенный одной из церковных общин дом престарелых. На фото: пожарные тушат здание аптеки.

    Автор: Томас Гриммер, Григорий Аросев


Смотреть видео 14:44

Протесты в Беларуси на фоне ареста блогера Тихановского и беспорядки в США. DW новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Речь афроамериканской девочки потрясла жителей США  

Хладнокровное убийство в США: вину полицейского доказали благодаря случайному свидетелю  

Также по теме

Deutschland Berlin | Graffity mit George Floyd im Mauerpark

Судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение полицейским 02.06.2020

Джордж Флойд умер в результате действий сотрудника полиции, душившего его. Об этом свидетельствуют официальные результаты вскрытия тела.

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: в Москве открываются непродовольственные магазины  

В Беларуси оппозиционера Николая Статкевича осудили на 15 суток  

В США продолжаются беспорядки: в 25 городах ввели комендантский час  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно