Трамп прибыл в демилитаризованную зону на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону между двумя корейскими государствами для встречи с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Его вертолет в воскресенье, 30 июня, приземлился в южнокорейском секторе демилитаризованной зоны. Трамп прибыл к месту встречи, которая должна состояться на демаркационной линии, первым.

В ожидании северокорейского руководителя Трамп вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином осмотрел наблюдательный пост на северной окраине южнокорейского сектора демилитаризованной зоны. Американские и южнокорейские телеканалы передали кадры, на которых видно, как Трамп и Мун осматривают границу и слушают пояснения военных.

Пожать друг другу руки

Ранее Трамп заявил, что с большой радостью ждет новой встречи с Ким Чен Ыном, с которым у него, по его собственным словам, установилась "определенная химия отношений". В то же время американский президент сказал, что не считает необходимым спешить, когда речь идет о напряженности на Корейском полуострове и поэтому запланировал лишь короткую встречу с Кимом.

"Мы просто быстро пожмем друг другу руки и скажем "привет", поскольку мы не видели друг друга с Вьетнама", - пояснил Трамп, имея в виду февральский саммит во Вьетнаме, который окончился провалом. "Это всего лишь шаг, но, вероятно, шаг в правильном направлении", - отметил президент США.

Со своей стороны Мун Чжэ Ин констатировал, что "мир требует большего мужества, чем напряженность", и подчеркнул, что "постоянный диалог имеет большую практическую важность и является единственным путем установления мира на Корейском полуострове".

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