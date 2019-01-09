 Трамп прервал переговоры с демократами о ″шатдауне″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.01.2019

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Мир

Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне"

Лидеры демократов в Конгрессе США заявили, что стали свидетелями очередного "припадка ярости" президента.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду, 9 января, прервал переговоры с лидерами Демократической партии в Конгрессе по вопросу о финансировании строительства стены на границе с Мексикой и прекращении частичного "шатдауна" федеральных учреждений, продолжающегося уже 19-й день подряд. 

Во встрече принимали участие глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.  

Сам Трамп по итогам переговоров назвал их в Twitter "абсолютной потерей времени".

 
"Я спросил, что произойдет в течение ближайших 30 дней, если я оперативно пойду на разблокировку (федеральных учреждений. - Ред.). Вы одобрите план безопасности границ, который включает строительство стены или заградительного барьера из стали? Нэнси сказала: "Нет". Я попрощался - больше ничего не сработает", - изложил президент свое видение встречи.

Чак Шумер и Нэнси Пелоси после встречи с Трампом

Чак Шумер и Нэнси Пелоси после встречи с Трампом


Чак Шумер позднее подтвердил, что после отрицательного ответа Пелоси Трамп заявил: "Тогда нам нечего обсуждать". На этом консультации были завершены.

 "Мы снова стали свидетелями припадка его ярости, потому что он не смог добиться своего. Это очень печально и прискорбно. Мы хотим прийти к соглашению, мы верим в безопасность границ. Но наши взгляды разнятся", - резюмировал лидер демократического меньшинства в Сенате.

Трамп выступил с обращением к нации

Контекст

Администрация США выводит военных из Сирии и не торопится с новыми санкциями в отношении России. Константин Эггерт о том, почему Дональд Трамп не спешит давить на Владимира Путина. (21.12.2018)

В книге Боба Вудворда "Страх" говорится о том, что некоторые сотрудники администрации Трампа противодействуют его политике. Михаэль Книгге считает это пугающим обстоятельством. (13.09.2018)

Накануне Трамп выступил с обращением к нации, в котором назвал ситуацию с нелегальной иммиграцией на границе США с Мексикой "гуманитарным кризисом".

Он воздержался от объявления в стране режима чрезвычайного положения, однако потребовал от демократов незамедлительно выделить в проекте бюджета 5,7 млрд долларов на возведение пограничных заградительных сооружений из стали. 

В четверг, 10 января, президент США посетит участок границы с Мексикой в штате Техас. По мнению наблюдателей, он еще может на месте объявить о введении режима ЧП, чтобы в обход Конгресса США получить необходимое для строительных работ финансирование.

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    Трамп знает толк в строительстве

    "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

  • Дональд Трамп

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Кто заплатит за стену?

    25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

  • Участок границы в штате Нью-Мексико, который оставлен открытым из-за своей труднодоступности.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Дорога в никуда

    Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

  • Мексиканец на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    350 000 нелегальных мигрантов в год

    По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Прикосновение руки

    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


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Трамп распорядился возвести стену на границе с Мексикой

Контекст

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США. А как сейчас выглядит эта граница? Фоторепортаж DW. (25.01.2017)  

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Трамп распорядился возвести стену на границе с Мексикой  

Шесть пунктов плана Дональда Трампа  

Выборы в США: стена в Аризоне, нелегалы и Трамп  

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