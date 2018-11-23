Трамп попросил Верховный суд запретить ряду трансгендеров служить в армии

Администрация президента США попросила Верховный суд запретить отдельным трансгендерам служить в вооруженных силах. Об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 24 ноября. Речь идет о людях, страдающих гендерной дисфорией, в этом состоянии человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины.

В 2017 году Дональд Трамп уже вводил запрет на службу трансгендров в армии, однако федеральные суды в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсайде отменили это решение. Ожидается, что вердикт Верховного суда будет вынесен в июне 2019 года.

Трансгендеры получили право служить в армии США в июне 2016 года, соответствующий указ подписал президент Барак Обама. Трансгендерами называют тех людей, которые идентифицируют себя не с тем, или не только с тем полом, с которым они были зарегистрированы при рождении.

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