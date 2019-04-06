 Трамп пообщался с мятежным ливийским генералом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.04.2019

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Мир

Трамп пообщался с мятежным ливийским генералом

Президент США отметил роль главы "Ливийской национальной армии" в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности нефтедобычи. Хафтар ведет наступление на Триполи, контролируемый международно признанным правительством.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с командующим самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" ("ЛНА") генералом Халифом Хафтаром его "усилия по борьбе с терроризмом". Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщила пресс-служба Белого дома.

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Речь также шла о роли Хафтара в обеспечении "безопасности нефтяных ресурсов Ливии" и о переходе страны к "стабильной демократической политической системе".

Как уточняют в Белом доме, переговоры с генералом состоялись еще 15 апреля.

Хафтара поддерживают Египет, ОАЭ и Россия

В начале апреля Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи, контролируемый международно признанным правительством Ливии. Вскоре его сторонники оказались на подступах к городу, но 5 апреля проправительственные военизированные формирования смогли оттеснить силы Хафтара.

Ливийского генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

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    Автор: Илья Коваль


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