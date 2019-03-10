 Трамп пожертвовал 100 000 долларов министерству безопасности | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2019

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Мир

Трамп пожертвовал 100 000 долларов министерству безопасности

Президент США заявил об отказе от годовой зарплаты в размере 400 тысяч долларов. Четверть этой суммы Дональд Трамп уже передал министерству внутренней безопасности.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пожертвовать годовую зарплату, которая составляет 400 тысяч долларов, различным ведомствам. В частности, миллиардер объявил, что передает 100 тысяч долларов министерству внутренней безопасности. В понедельник, 18 марта, Трамп на своей странице в Twitter опубликовал фотографию чека на эту сумму.

Контекст

Если прежде Дональд Трамп требовал выделить на возведение стены на границе с Мексикой 5,7 миллиарда долларов, то теперь эта сумма возросла почти на 3 миллиарда. (11.03.2019)

"Хотя пресса не любит писать об этом, да мне это и не нужно, я жертвую свою ежегодную президентскую зарплату в $400 тыс. различным ведомствам в течение года. Эти деньги для министерства внутренней безопасности", - говорится в твите Трампа.

Перед вступлением в должность Трамп объявил, что не будет принимать зарплату, переправляя ее на благотворительные цели, в частности, организации, помогающей людям, злоупотребляющим спиртным. Как сообщали американские СМИ, в октябре пожертвовал 100 тысяч долларов управлению по делам малого бизнеса. Министерство внутренней безопасности ответственно за стену на границе между США и Мексикой, возведение которой Трамп активно продвигает.

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  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

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    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


Смотреть видео 02:43

Стена на границе с Мексикой: фермеры в Техасе боятся национализации участков из-за планов Трампа

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"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США. А как сейчас выглядит эта граница? Фоторепортаж DW. (25.01.2017)  

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Стена на границе с Мексикой: у планов Трампа в США много противников и сторонников  

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