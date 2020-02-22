Трамп побеждает праймериз в "супервторник" без конкуренции

Президент США Дональд Трамп объявил себя победителем праймериз республиканцев, проходящих в "супервторник", в семи штатах. Вечером 3 марта он поблагодарил в Twitter избирателей в Теннесси, Массачусетсе, Оклахоме, Алабаме, Северной Каролине, Вермонте и Мэне. Кроме того, Трамп победил в Юте, Колорадо и Арканзасе.

В то время как исход предварительных выборов Демократической партии остается еще совершенно неясным, у главы Белого дома не оказалось серьезного соперника среди однопартийцев. Поэтому республиканцы отменили праймериз во многих штатах.

В ходе "супервторника" в США праймериз Республиканской партии проходят в 13 штатах, Демократической партии - в 14.

Предварительные внутрипартийные голосования будут проходить до начала июня, кандидат от республиканцев будет официально выдвинут на партийном съезде в августе. Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

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