Трамп ошибся на миллиард: как Германия помогает Украине

В разговоре с Зеленским, вызвавшем скандал, президент США Трамп заявил, что ФРГ почти ничего не делает для Киева. Президент Украины с ним согласился. Как все обстоит на самом деле - у DW.
"Ангела Меркель (Angela Merkel) только говорит об Украине, но ничего не делает", - сказал президент США Дональд Трамп своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, вызвавшем международный скандал. Зеленский согласился с Трампом "даже не на все сто, а на тысячу процентов". Однако факты говорят о другом.
Больше миллиарда экономической помощи для Киева
По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Германия является третьим по величине донором Украины - после ЕС в целом и США. А по объемам гуманитарной помощи для украинцев Берлин даже занимает вторую строчку, следует из данных министерства иностранных дел ФРГ. После аннексии Крыма Россией Германия выделила Украине почти 1,4 млрд евро - 1,18 млрд из них непосредственно в рамках двусторонних отношений, еще 200 млн евро - через программы ЕС.
Если посмотреть на то, в какие сферы была направлена эта финансовая помощь, то картина следующая: начиная с 2014 года, 544 млн евро Берлин выделил Киеву в рамках сотрудничества в области развития, 110 млн - в качестве гуманитарной помощи и 25 млн евро - на мероприятия по стабилизации ситуации, в том числе на мониторинг конфликта в Донбассе. Кроме того, Германия предоставила украинским властям кредиты в общей сложности на 500 млн евро.
Евросоюз с 2014 года выделил на экономическое развитие Украины более 260 млн евро, 53 млн из них - вклад Берлина. Гуманитарная помощь Брюсселя Киеву достигла почти 755 млн евро - 151 млн из них поступил из немецкого бюджета.
Поддержка Украины в сфере обороны - через НАТО
Германия оказывает Украине также серьезную поддержку в военной сфере. Происходит это в рамках НАТО, поэтому точно оценить конкретно немецкий вклад здесь сложно. Помощь НАТО в целом также нельзя отразить в цифрах. Тем не менее с 2018 года Украина - официальный кандидат на вступление в альянс, и с 2014 года сотрудничество НАТО с Киевом стало заметно интенсивнее.
Альянс помогает украинским вооруженным силам добиться соответствия стандартам НАТО до 2020 года. Тем самым должна быть улучшена обороноспособность Украины и созданы предпосылки для ее полноценного взаимодействия с Североатлантическим альянсом.
Минские соглашения и санкции
Германия вместе с Францией оказывают Украине и значительную нематериальную поддержку. Усилия немецкой и французской дипломатии при непосредственном участии канцлера Ангелы Меркель и президента Франсуа Олланда позволили подписать минские соглашения, ставшие основой для, пусть и шаткого, но перемирия в Донбассе.
"В мирных переговорах в рамках "нормандского формата" (при участии ФРГ, Франции, России и Украины. - Ред.) Германия на протяжении нескольких лет работает над разрешением конфликта на востоке Украины", - отметили в беседе с DW в германском МИДе. И не вина Германии и Франции в том, что "ключ к решению конфликта лежит в России, которая ответственна за его эскалацию", подчеркивает эксперт фонда "Наука и политика" Штеффен Халлинг (Steffen Halling).
В вопросе сохранения санкций ЕС в отношении России за аннексию Крыма и вмешательство в Донбассе Берлин также играет "ключевую роль", убежден Халлинг. За прошедшие годы некоторые государства Евросоюза несколько раз поднимали вопрос смягчения или непродления санкций. Эксперт убежден, что если бы не позиция Германии, сохраняющийся консенсус в этом вопросе "вероятно, уже канул бы в небытие".
Отдельным раздражающим фактором для Украины является газопровод "Северный поток-2". Но и здесь Берлин регулярно подчеркивает, что этот проект не должен привести к потере роли Украины как транзитера российского газа в Европу.
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