 Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки в середине 1990-х годов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.06.2019

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Мир

Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки в середине 1990-х годов

Журнал New York Magazine опубликовал выдержки из книги 75-летней Джин Кэрролл, утверждающей, что Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в 1995 или 1996 году.

Американская журналистка Джин Кэрролл

Джин Кэрролл

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании более чем 20-летней давности, с которыми выступила известная американская журналистка  Джин Кэрролл. "Я никогда в своей жизни не встречал эту персону", - говорится в его заявлении, распространенном в пятницу, 21 июня, Белым домом.

Одновременно Трамп выразил уверенность, что тем самым Кэрролл пытается повысить продажи своей новой книги. "Ее следует продавать в отделе художественной литературы", - добавил американский президент.

Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

В тот же день журнал New York Magazine опубликовал выдержки из новой книги 75-летней колумнистки, в которых та утверждает, что Трамп изнасиловал ее в конце 1995 или начале 1996 года в примерочной нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman. Кэрролл сообщила, что уже ранее была знакома с Трампом и он попросил ее о помощи в выборе подарка подруге. В бутике он заставил ее зайти в примерочную и там совершил сексуальное насилие. По словам журналистки, она не обратилась в полицию, но рассказала о произошедшем двум близким друзьям.

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Ранее в адрес Трампа неоднократно звучали обвинения в сексуальных домогательствах. В частности, в марте 2018 года стало известно об иске порноактрисы Стефани Клиффорд, связанный с предполагаемой связью с Трампом, длившейся с 2006 до 2007 года. Согласно судебным документам, Клиффорд и адвокат Трампа Майкл Коэн подписали соглашение о конфиденциальности осенью 2016 года, через несколько дней после победы миллиардера на президентских выборах в США.

В 2017 жалобу на Трампа подала одна из участниц телешоу "Ученик" Саммер Зервос. В своем заявлении женщина заявила, что в 2007 году Трамп сексуально домогался ее, а также обвинила президента США в "многочисленных лживых и клеветнических заявлениях". Случай домогательства якобы имел место в одном из отелей в Беверли-Хиллз. Зервос утверждает,  что Трамп против ее воли прижался к ней и схватил ее за грудь, однако ей удалось оттолкнуть его.

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