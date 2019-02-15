Трамп объявил режим ЧС для строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 февраля, подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Эта мера, по словам Трампа, позволит как можно скорее построить стену на границе с Мексикой, чтобы пресечь нелегальную миграцию в страну..
Благодаря режиму ЧС глава Белого дома может в обход Конгресса США изыскать государственные средства, необходимые для быстрого возведения пограничной стены. Конгрессмены согласились выделить на эти цели лишь 1,4 млрд долларов - гораздо меньше тех 5,7 млрд долларов, которых добивался президент. Одобренные Конгрессом средства позволили бы профинансировать в этом году лишь четверть запланированной 322-километровой стены.
Трамп теперь планирует собрать почти 8 млрд долларов - за счет средств, уже одобренных Конгрессом, а также за счет денег, которые он планирует высвободить благодаря указам в рамках режима ЧС.
"Вторжение в США"
Несколькими часами ранее Трамп в телеобращении к американскому народу сравнил массовый наплыв мигрантов-нелегалов из Мексики в США с вторжением в страну. "Речь идет о вторжении в нашу страну с наркотиками, контрабандистами людей и уголовниками и бандами всех мастей. Мы объявляем режим ЧС для пресечения вторжения", - сказал президент.
Конгрессмены-демократы выступают против строительства стены и провозглашения режима ЧС, подчеркивая, что это будет "незаконным актом, огромным злоупотреблением президентскими полномочиями и отчаянной попыткой отвлечь внимание" от провала усилий Трампа заставить Мексику заплатить за строительство стены.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс уже заявила, что оспорит указ Трампа в суде. "Объявление чрезвычайного положения без законной причины может привести к конституционному кризису. Мы не потерпим этого злоупотребления властью и будем бороться против этого всеми юридическими средствами, которые у нас есть в распоряжении", - сказала Джеймс.
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Садр-сити
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"Стены мира"
После массовых беспорядков 1969 года британские власти возвели в Северной Ирландии так называемые "стены мира", призванные минимизировать контакт между католиками и протестантами. В стенах есть ворота, которые закрываются ночью, а также в случае возникновения столкновений между двумя группами. Многие говорят, что барьеры еще больше усилили ощущение раскола в местном обществе.
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Граница Южной Кореи с КНДР
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Крепость Европа
Европейские страны также стали отгораживаться от остального мира стеной. С осени 2015 года Венгрия укрепляет свои границы, пытаясь защититься от потока беженцев. Если поначалу в заборе еще можно было найти лазейку, то сейчас попасть на другую сторону не удается практически никому. В данный момент Венгрия возводит второй забор на границе с Сербией: его построят вдоль уже существующего заграждения.
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Сеута и Мелилья
Для защиты от беженцев высокие стены возведены и в Сеуте и Мелилье - испанских городах-анклавах в Марокко. Чтобы перебраться на другую сторону, нужно преодолеть три ряда заграждений с колючей проволокой. Кроме того, забор оснащен датчиками, фиксирующими движения, и инфракрасными камерами. При попытке перелезть через забор, беженцы часто получают ранения, однако это их не останавливает.
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Сирийско-турецкая граница
Тем временем Турция строит на границе с Сирией трехметровую бетонную стену с колючей проволокой и дозорными вышками. Общая длина заграждения должна составить 511 км: по сообщениям Анкары, половина стены уже построена. Германия и ЕС неоднократно критиковали турецкие власти за недостаточно защищенную границу.
Автор: Николас Мартин, Александра Елкина