 Трамп объявил режим ЧС для строительства стены на границе с Мексикой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.02.2019

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Мир

Трамп объявил режим ЧС для строительства стены на границе с Мексикой

Президент США ввел режим чрезвычайной ситуации. Он пояснил, что хочет пресечь нелегальную миграцию, которую он назвал вторжением в страну. Нью-Йорк считает меру Трампа неконституционной и будет оспаривать ее.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 февраля, подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Эта мера, по словам Трампа, позволит как можно скорее построить стену на границе с Мексикой, чтобы пресечь нелегальную миграцию в страну..

Благодаря режиму ЧС глава Белого дома может в обход Конгресса США изыскать государственные средства, необходимые для быстрого возведения пограничной стены. Конгрессмены согласились выделить на эти цели лишь 1,4 млрд долларов - гораздо меньше тех 5,7 млрд долларов, которых добивался президент. Одобренные Конгрессом средства позволили бы профинансировать в этом году лишь четверть запланированной 322-километровой стены.

Трамп теперь планирует собрать почти 8 млрд долларов - за счет средств, уже одобренных Конгрессом, а также за счет денег, которые он планирует высвободить благодаря указам в рамках режима ЧС.

Контекст

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"Вторжение в США"

Несколькими часами ранее Трамп в телеобращении к американскому народу сравнил массовый наплыв мигрантов-нелегалов из Мексики в США с вторжением в страну. "Речь идет о вторжении в нашу страну с наркотиками, контрабандистами людей и уголовниками и бандами всех мастей. Мы объявляем режим ЧС для пресечения вторжения", - сказал президент.

Конгрессмены-демократы выступают против строительства стены и провозглашения режима ЧС, подчеркивая, что это будет "незаконным актом, огромным злоупотреблением президентскими полномочиями и отчаянной попыткой отвлечь внимание" от провала усилий Трампа заставить Мексику заплатить за строительство стены.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс уже заявила, что оспорит указ Трампа в суде. "Объявление чрезвычайного положения без законной причины может привести к конституционному кризису. Мы не потерпим этого злоупотребления властью и будем бороться против этого всеми юридическими средствами, которые у нас есть в распоряжении", - сказала Джеймс.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


 

Контекст

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