Трамп объявил о намерении расширять ядерный арсенал США

Соединенные Штаты намерены расширять свой ядерный арсенал. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, 22 октября. Увеличение запасов ядерного оружия продолжится до тех пор, пока другие страны "не придут в чувство", подчеркнул президент. Эти слова обращены, среди прочих, к России и Китаю, отметил он.

Ранее в этот же день советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел в Москве переговоры с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Стороны обсудили договоры и конвенции о вооружениях - в частности, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а также перспективы продления Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) после 2021 года.

Взаимные обвинения в нарушении ДРМСД

19 октября источники газеты The New York Times сообщили о намерении Трампа "в предстоящие недели" утвердить решение о выходе США из Договора о РСМД. Москва "не придерживается духа соглашения", заявил президент. При этом Китай "должен быть включен" в договор, считает Трамп.

США обвиняют Россию в нарушении соглашения из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении договора, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

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