 Трамп объявил об участии в президентской гонке 2020 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Трамп объявил об участии в президентской гонке 2020 года

Действующий глава Белого дома предостерег сторонников от возможной победы кандидата-демократа. От Республиканской партии в президентской гонке участвуют два кандидата и более 20 - от демократов.

Дональд Трамп перед выступлением во Флориде

Дональд Трамп перед выступлением во Флориде

Действующий президент США Дональд Трамп намерен участвовать в выборах главы государства в ноябре 2020 года. Трамп предостерег своих сторонников от возможной победы кандидата от демократов. "Нашими радикальными демократическими оппонентами движет ненависть, предрассудки и ярость", - заявил глава государства в ходе выступления перед 20 тысячами своих сторонников в Орландо в штате Флорида во вторник, 18 июня.

"Мы нарушаем самое святое правило в политике Вашингтона - мы выполняем свои обещания, данные американскому народу", - подчеркнул Трамп.

Контекст

Доклад Мюллера вряд ли станет поворотным моментом в президентстве Трампа. Но его бизнес и роль главы государства будут и дальше волновать Конгресс и Минюст США, считает Александра фон Намен. (25.03.2019)

В первую половину срока президент негативно повлиял на внутреннюю и внешнюю политику США, считают американские политологи. Трамп отличается от всех предшественников в Белом доме. (19.01.2019)

Помимо Трампа, на пост президента США от Республиканской партии претендует лишь экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд. По мнению экспертов, у 73-летнего политика нет существенных шансов на победу.

При этом среди членов Демократической партии США более 20 политиков объявили об участии в президентской гонке. В их числе - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден и действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Трамп кричит, что надо сносить забор в Екатеринбурге, так как это не граница с Мексикой

    Политика Трампа в карикатурах

    Забор в сквере Екатеринбурга снесен: как принималось это решение

    В Екатеринбурге после протестов убрали забор в сквере, где планировалось построить храм. Не обошлось ли там без вмешательства Трампа, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Трамп сидит на дереве, которое пилят ослы (осел - символ Демократической партии)

    Политика Трампа в карикатурах

    После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

    В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Президентство как самый убыточный проект Трампа

    Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

    Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина о том, в чем Трамп заподозрил Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина

    Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. Карикатурист Сергей Елкин о заявлении главы Белого дома.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп Путину отмену санкций посулил

    Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп под ударом после встречи с Путиным

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Американцы готовят санкционный удар против России

    В Конгресс внесен законопроект о новых жестких санкциях в адрес Москвы из-за вмешательства России в выборы в США. Удастся ли Путину отразить атаку, и за кого болеет президент Трамп? Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергей Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Что стало с НАТО после саммита с Трампом

    Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет

    Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп вносит раскол в G7

    Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию

    Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

  • Телефонный разговор Трампа и Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в гости

    Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Статуя Свободы с русским самоваром

    Политика Трампа в карикатурах

    Российский след в американской политике

    В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Елкина о Трампе

    Политика Трампа в карикатурах

    А был ли компромат?

    Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло?

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:48

Доклад Мюллера: как Трамп хотел помешать расследованию?

Контекст

Политика Трампа в карикатурах

Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Надувной" Трамп и протесты: как проходит визит президента США в Лондон  

Доклад Мюллера: как Трамп хотел помешать расследованию?  

Стена на границе с Мексикой: фермеры в Техасе боятся национализации участков из-за планов Трампа  

Также по теме

USA Joe Biden, ehemaliger Vize-Präsident in Dover, Delaware

Джо Байден собрал рекордную сумму в первый день избирательной кампании 27.04.2019

Бывший вице-президент США получил 6,3 млн долларов от почти 97 тысяч жертвователей через 24 часа после объявления об участии в президентской гонке 2020 года.

Washington Kongress konstituierende Sitzung Pelosi

Конгресс США начал работу в условиях "шатдауна" и новой расстановки сил 04.01.2019

После промежуточных выборов в США демократы получили большинство мест в Палате представителей, а республиканцы - в Сенате. Нэнси Пелоси вновь избрана спикером нижней палаты Конгресса.

USA FBI - Ermittler - Symbol

Спецслужбы США заявили о попытках РФ повлиять на выборы 2020 года 03.08.2018

Угроза российского вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре и в следующие президентские выборы вызывает тревогу, заявил глава Национальной разведки.

Реклама

Самые читаемые

Зеленский в Берлине: Меркель на грани обморока, президент Украины ни при чем  

Комментарий: Олигархическая Молдавия пришлась не ко двору РФ, США и ЕС  

Леонид Волков: Политика - не грязное дело  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно