Трамп обещал разобраться с отравлением Навального

На брифинге в Белом доме во вторник, 30 июля, президенту США Дональду Трампу задали вопрос, обеспокоен ли он состоянием здоровья лидера российской оппозиции Алексея Навального. "Очевидно, его могли отравить в тюрьме. Вы об этом что-нибудь слышали?" - спросил журналист. Трамп ответил, что слышал. "Я об этом не знаю, но я об этом узнаю. Это что-то новенькое. Я услышал об этом вчера вечером", - сказал президент США.

Ранее в тот же день Мосгорсуд оставил в силе решение Симоновского суда, который приговорил Алексея Навального к 30 суткам административного ареста. У Навального нет заболеваний, которые мешали бы ему отбывать наказание, заявил судья, тем самым отклонив апелляцию защиты основателя "Фонда борьбы с коррупцией".

Административный арест Навального на 30 суток

24 июля Алексея Навального задержали у подъезда своего дома. В тот же день Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера к 30 суткам административного ареста на основании протокола, составленного по факту повторного нарушения правил проведения митинга из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.

Утром 28 июля политика госпитализировали в больницу имени Виноградова в Юго-Западном административном округе Москвы с диагнозом "острая аллергическая реакция". В больничной палате он находился под охраной полицейских. И пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, и врач Анастасия Васильева особо выделили отсутствие ранее каких-либо аллергий у Навального. На следующий день политика вернули из больницы в спецприемник.

"Внешнее воздействие"

За несколько часов до выписки из больнице состоялся врачебный консилиум, в котором приняла участие и Васильева, сообщил корреспондент DW. Навальному поставили диагноз "контактный дерматит". Поскольку "после интенсивного лечения его состояние улучшилось", было решено выписать пациента.

Васильева с диагнозом не согласилась, так как еще нет анализов токсикологических исследований и токсический агент, который вызвал выраженный отек и высыпания, неясен. Она выступила категорически против экстренной выписки Навального и помещения его в то же место, где, вероятно, и существует этот самый неизвестный химический агент.

Сам Навальный не называет случившееся отравлением, но говорит, что это некое "внешнее воздействие", говорит Васильева.

Заведующая терапевтическим отделением больницы после выписки Навального заявила, что пациента отпустили в удовлетворительном состоянии и его жизни ничто не угрожает.

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