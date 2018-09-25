Трамп обещает помощь и защиту только "друзьям США"

Президент США Дональд Трамп собирается в будущем оказывать финансовую помощь только "друзьям" Америки. Об этом он заявил во вторник, 25 сентября, на 73-й сессии Генассамблеи ООН. США будут в будущем проверять, что "функционирует и что не функционирует, и учитывают ли страны, получающие наши доллары и нашу защиту, наши интересы", отметил президент.

С резкой критикой Трамп обрушился на Германию и начавшееся строительство газопровода "Северный поток-2". Если Германия немедленно не поменяет свой курс, то "окажется в полной зависимости от российского сырья", подчеркнул он. В свою очередь Польша, добивающаяся независимости от российских поставок энергоносителей, удостоилась похвалы американского президента.

Смех в зале

Трамп начал свое выступление с перечисления успехов, которые его кабинет добился за проведенное во власти время, чем вызвал смех в зале. Это, как отмечает агентство AFP, довольно нетипичная реакция на сессии Генассамблеи, где действует строгий формальный протокол. Усмешки слушателей, в частности, вызвала фраза Трампа о том, что его администрация "добилась большего, чем любая другая администрация в истории страны".

Глава Белого дома также призвал к международной изоляции Ирана. "Мы призываем все нации изолировать иранский режим, пока он продолжает свои агрессивные действия", заявил Трамп. Он сообщил, что считает правильным свое решение по одностороннему выходу из "ядерной сделки", поскольку экономические санкции должны удержать Тегеран от "кровавых планов".

Между тем Европейский Союз собирается создать специальный финансовый институт, задачей которого будет являться обеспечение финансовых операций с Ираном в обход американских санкций. Об этом в ночь на 25 сентября заявила верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Это заявление прозвучало в Нью-Йорке после встречи Могерини с представителями Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Ирана. Эти страны придерживаются мнения, что Тегеран выполняет условия "ядерной сделки", о выходе из которой в одностороннем порядке заявили США. Новый институт позволит европейским компаниям вступать в экономические отношения с Ираном без риска навлечь на себя санкции Вашингтона.

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