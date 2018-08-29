 Трамп не намерен проводить военные маневры с Сеулом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.08.2018

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Мир

Трамп не намерен проводить военные маневры с Сеулом

Трамп заявил, что нет причин для военных учений на Корейском полуострове. Он также возложил ответственность на Китай за пробуксовку ядерного разоружения в КНДР.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп намерен и далее не проводить военные маневры вместе с Сеулом на Корейском полуострове. В настоящее время "нет никаких причин" для того, чтобы тратить "большие суммы" на совместные "военные игры" с Южной Кореей, написал Трамп в ночь на четверг, 30 августа, на своей странице в твиттере. Трамп уточнил, что может в любой момент отдать распоряжение о начале маневров, если сочтет это нужным. В том же сообщении президент США написал, что его отношения с главой КНДР Ким Чен Ыном являются "очень хорошими и горячими".

Контекст

Пентагон официально объявил о приостановке запланированных на август крупномасштабных военных учений с Южной Кореей. Об этом Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились в Сингапуре. (23.06.2018)

КНДР на данный момент располает целым арсеналом ракет разного радиуса действия, которые, по оценкам экпертов, способны поражать цели вплоть до западного побережья США. (09.08.2017)

Ранее, во вторник, министр обороны США Джеймс Мэттис пояснил, что Вашингтон оставил за собой возможность возобновить военные учения с Южной Кореей. "Мы не собираемся отказываться от дальнейших маневров", - заявил тогда Мэттис, уточнив, тем не менее, что у США пока нет конкретных планов по организации новых учений. Трамп, во время встречи с Ким Чен Ыном 12 июня, объявил, что намерен прекратить совместные учения с Южной Кореей, жестко критикуемые Пхеньяном. Президент США заметил, что таким образом Вашингтон может сэкономить "огромные деньги".

Новое заявление Трампа последовало на фоне растущих сомнений в искренности намерений КНДР довести до конца процесс ядерного разоружения. По совету Трампа госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированную поездку в Пхеньян. Сам президент США возложил ответственность за пробуксовку процесса разоружения на Китай. Трамп написал в твиттере, что, по его мнению, КНДР находится под "большим давлением" Китая из-за торгового спора Вашингтона и Пекина. Трамп признал, что Китай оказывает большую помощь Северной Корее, но заявил, что от этого "мало толка".

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    Итальянский фотограф Лука Фаччо в своем фотоальбоме "Common Ground" (общий язык, взаимопонимание), вышедшем после его выставки в Вене, показывает моменты из жизни жителей Северной и Южной Корей, не критикуя и не комментируя их. В своих работах он пытается найти то, что связывает корейцев, разделенных на две страны.

  • Два подростка - из Северной и Южной Корей

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    Два подростка, оба сфотографированы в 2013 году, один в Пхеньяне, другой в Сеуле. Непосредственность одного из них, который не стесняется курить при фотографе, а также подключенный к интернету ноутбук на заднем плане указывают на то, что он живет в южной части Корейского полуострова.

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  • Танцующие люди в КНДР и Южной Корее

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  • Школьники из Северной и Южной Корей

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    В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.

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    Две монументальных скульптуры: слева - основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне и справа - в Сеуле короля Седжона, правившего в Корее в первой половине XV века.

  • Уличные музыканты в Пхеньяне и Сеуле

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    Звуки большого города

    А слушает ли кто? Уличные музыканты выглядят потерянными на фоне большого города - как в Пхеньяне, так и в Сеуле.

  • Женщины в традиционных корейских нарядах

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    Фотограф рассказывает: "Мой северокорейский гид согласился с половиной моих предложений, за это я сделал половину снимков по его указанию". Один из них - фото женщины (справа) в здании парламента КНДР. Но и здесь в выражении ее лица есть что-то особенное.

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  • Военные с девушками в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

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    Обычно на фото с военными мотивами из Кореи изображены вооруженные до зубов солдаты во время маневров или скучающие пограничники на посту. Эти военные показаны в неслужебной обстановке.

    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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Учения в Корее: приведут ли маневры к усилению кризиса?

 

Контекст

Портреты северных и южных корейцев

"Цель моих работ - убрать пропаганду и показать людей", - говорит Лука Фаччо. На его фотографиях жители Северной и Южной Корей вступают в воображаемый диалог друг с другом. (26.04.2018)  

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