 Трамп намерен объявить ″Братьев мусульман″ террористами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.05.2019

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Мир

Трамп намерен объявить "Братьев мусульман" террористами

Белый дом ведет консультации с политиками других стран о включении "Братьев мусульман" в американский список террористических организаций. Иран считает, что у США нет морального права объявлять других террористами.

Участники движения Братья мусульмане на молитве в Каире

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о включении исламистского движения "Братья мусульмане" в список террористических. Трамп обсудил с советниками в сфере безопасности и представителями правительств других стран вопрос о том, следует ли включить "Братьев мусульман" в официальный американский список иностранных террористических организаций, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник, 30 апреля, в Вашингтоне. Сам Белый дом продолжает изучение данного вопроса, добавила она.

Включение в черный список США означает введение санкций. Три недели тому назад Трампа посетил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он подвергает жестким репрессиям исламистов, связанных с "Братьями мусульманами".

Контекст

Через 5 лет после первых успехов "арабской весны" наблюдатели разочарованы итогами перемен в регионе. Немецкий эксперит Муриэль Ассебург назвал DW причины провала демократизации. (14.01.2016)

В Каире перед судом предстанут лидеры "Братьев мусульман". После переворота в июле 2013 года движение было запрещено, а его руководству грозят тюремные сроки и даже смертная казнь. (29.10.2013)

История создания движения "Братьев мусульман"

Ас-Сиси пришел к власти в Египте в 2013 году в результате возглавленного им военного путча против президента Мухаммеда Нурси, поддерживавшего контакты с этим исламистским движением. Вскоре после путча "Братья мусульмане" были объявлены в Египте террористической организацией.

Движение "Братья мусульмане" было создано в 1928 году в Египте. Это старейшее суннитско-исламистское движение. За свою долгую историю его участники постоянно колебались между насильственной оппозицией и сотрудничеством с властями, между борьбой за создание исламского государства и приверженностью демократии. Влияние "Братьев мусульман" простирается далеко за пределы Египта.

Между тем Иран отверг намерение США объявить "Братьев мусульман" террористическим движением. "У США нет морального права называть других террористическими организациями, и мы отвергаем любые попытки США в данном направлении. США поддерживают самого большого террориста в регионе - Израиль", - заявил в этой связи глава МИД Ирака Мохаммад Джавад Зариф в среду, 1 мая.

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    Автор: Ефим Шуман


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Египет: "Братья мусульмане" - в списке террористических группировок

Контекст

От Майдана до Стамбула: главные площади революций

На них решаются судьбы правителей, стран и народов. Они притягивают к себе недовольных, протестующих, желающих быть услышанными. Городские площади и в наше время становятся местом сражений и радикальных перемен. (10.03.2014)  

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