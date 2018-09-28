 Трамп намерен добиться от союзников оплаты за поддержку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.09.2018

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Мир

Трамп намерен добиться от союзников оплаты за поддержку

Япония, Южная Корея и другие страны должны платить США за военную поддержку, считает Трамп. В случае Южной Кореи, США финансирует около 60 процентов их армии, заявил американский президент.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться от развитых стран оплаты за военную поддержку со стороны Вашингтона. "Когда речь идет о богатых странах, таких как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, к чему финансировать их армии", - задался вопросом Трамп, выступая перед публикой в Западной Виргинии. "Они будут нам платить. Проблема в том, что их об этом никто никогда не спрашивал", - добавил Трамп. В случае Южной Кореи, сказал американский лидер, США финансируют "около 60 процентов их армии".

Контекст

То, что Дональд Трамп устроил на саммите НАТО, причинило вред всем, но более всего самому президенту США - как за рубежом, так и у него на родине, считает Макс Хофман. (13.07.2018)

Саммит НАТО в Брюсселе не обошелся без конфликтов. Дональд Трамп критиковал союзников за низкие расходы на оборону и назвал ФРГ страной, подконтрольной России. Но лидерам альянса удалось принять совместную декларацию. (11.07.2018)

По словам Трампа, американские генералы сказали ему, что Белый дом платит за эти страны, потому что"они - наши союзники". Однако высшие военные чины не разбираются в финансах, сказал президент США, охарактеризовав ситуацию как "отвратительную торговую сделку и отвратительную военную сделку".

Ранее Трамп неоднократно высказывался в пользу того, что союзники США по НАТО, в частности, Германия, должны всерьез увеличить свои военные расходы. В июне 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сообщила, что Берлин намерен к 2024 году увеличить расходы на оборону до 1,5 процента ВВП. При этом ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что в 2014 году страны альянса договорились увеличить расходы на оборону до 2 процентов в течение 10 лет.

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    Автор: Александра Елкина


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