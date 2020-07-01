 Трамп назвал ″уткой″ сообщение о ″сговоре″ России с талибами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.07.2020

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Мир

Трамп назвал "уткой" сообщение о "сговоре" России с талибами

Глава Белого дома требует, чтобы газета The New York Times раскрыла источник информации о возможном сговоре Москвы с талибами. Между тем издание рассказала, что военная разведка РФ переводила крупные суммы "Талибану".

Военнослужащие США в Афганистане

Военнослужащие США в Афганистане

Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми новостями сообщения о том, что Россия предлагала исламскому радикальному движению "Талибан" вознаграждение за убийства американских военнослужащих в Афганистане. "История о вознаграждении от России - это всего лишь очередная сказка, выдуманная фейк ньюс", - написал глава Белого дома в среду, 1 июля в микроблоге Twitter. Выражением "фейк ньюс" ("фейковые новости") Трамп обычно обозначает критикующие администрацию США издания, такие как газета The New York Times.

По его словам, единственная цель распространения этой информации - навредить ему самому и Республиканской партии. "Секретного источника (газеты. - Ред.), возможно вообще не существует, равно как и самой истории. Просто очередная утка!" - отметил Трамп, настаивая на том, чтобы The New York Times раскрыла источник своей информации.

Газета The New York Times 26 июня опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных собеседников утверждала, что Россия тайно предлагала талибам вознаграждение за убийства военных США. Сумма и другие условия в материале не назывались. Вместе с тем в этой публикации, а затем и в других СМИ отмечалось, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года. МИД России назвал статью "фейком", а "Талибан" выступил с опровержением содержащихся в ней сведений. Вслед за The New York Times о возможном сговоре России с талибами сообщили The Washington Post и The Wall Street Journal.

30 июня The New York Times, ссылаясь на три неназванных источника в спецслужбах, рассказала о крупных переводах денег, которые, как допускает издание, могут быть связаны с этой сделкой. Речь идет о перехваченных данных переводов с одного из банковских счетов, контролируемых российской военной разведкой, на счет, связанный с талибами.

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