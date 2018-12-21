 Трамп заявил, что не уступит в споре о стене на границе с Мексикой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.12.2018

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Мир

Трамп заявил, что не уступит в споре о стене на границе с Мексикой

По словам президента США, он не знает, когда закончится "шатдаун" - временная приостановка работы госучреждений из-за недостатка финансирования.

Дональд Трамп перед макетом заграждений для границы с Мексикой

Дональд Трамп перед макетом заграждений для границы с Мексикой (фото из архива)

Часть федеральных учреждений в США будет закрыта до тех пор, пока демократы продолжат саботировать выделение средств из госбюджета на строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во вторник, 25 декабря, отвечая на вопрос журналистов о возможности прекращения "шатдауна".

"Не могу сказать вам, когда правительственные (учреждения. - Ред.) откроются. Могу сказать лишь, что это не произойдет, пока у нас не появится стена, или забор, - называйте как хотите", - подчеркнул он.

Протесты в Нью-Мексико против стены

Протесты в Нью-Мексико против стены

По мнению главы Белого дома, поток наркотрафика в США или незаконную перевозку людей через границу можно остановить только посредством строительства заградительного комплекса.

"Мы не сможем обойтись без барьерных сооружений. Мы не сможем обойтись без стены", - отметил он.

Демократы настаивают на выделении дополнительных средств на техническое оснащение погранпостов, однако выступают против возведения заграждений.

В чем причина "шатдауна"?

Ранее, 21 декабря, Конгресс США не утвердил проект бюджета из-за разногласий в связи с требованием Трампа выделить бюджетные средства в размере 5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Контекст

По версии Дональда Трампа, финансовый аспект постройки стены на границе с Мексикой не обсуждался на встрече с мексиканским президентом. Энрике Пенья Ньето заявил, что Мексика не будет платить за возведение стены. (01.09.2016)

Вслед за решением построить стену на границе с Мексикой Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США граждан из ряда мусульманских стран. Карикатурист Сергей Елкин о миграционной политике Трампа. (30.01.2017)

Едва заняв пост президента, Дональд Трамп издал несколько спешных указов, в том числе об ограничении миграции. Но демократия в США по-прежнему функционирует, считает Миодраг Шорич. (10.02.2017)

Демократы соглашаются направить на эти цели лишь 1,3 млрд. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, ранее одобрила эту инициативу. Однако демократы в Сенате заблокировали проект.

Начавшийся 22 декабря из-за отсутствия финансирования "шатдаун" федеральных учреждений грозит продлиться как минимум до 3 января, после чего начнет работу новый, избранный в ноябре созыв Конгресса, и демократы составят большинство в Палате представителей.

"Шатдаун" затрагивает госучреждения, финансируемые непосредственно Конгрессом США. Однако он не распространяется на ключевые для обеспечения безопасности государства сферы: армию, полицию, суды. 

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    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Трамп знает толк в строительстве

    "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

  • Дональд Трамп

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Кто заплатит за стену?

    25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

  • Участок границы в штате Нью-Мексико, который оставлен открытым из-за своей труднодоступности.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Дорога в никуда

    Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

  • Мексиканец на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    350 000 нелегальных мигрантов в год

    По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Прикосновение руки

    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


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Трамп распорядился возвести стену на границе с Мексикой

Контекст

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США. А как сейчас выглядит эта граница? Фоторепортаж DW. (25.01.2017)  

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Трамп распорядился возвести стену на границе с Мексикой  

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