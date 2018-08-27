Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Мексикой

США и Мексика достигли договоренностей по соглашению о свободной торговле. При этом американский президент Дональд Трамп усилил давление на Канаду, которая также участвует в переговорах, и пригрозил повысить тарифы на ввозимые из этой страны автомобили, если Оттава в ближайшее время не продемонстрирует подвижки в работе над договором.

В понедельник, 27 августа, для объявления о достижении взаимопонимания была организована телефонная конференция с участием Трампа и президента Мексики Энрике Пенья Ньето.

Президент США отметил, что планирует отказаться от названия договора, известного как Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Как пояснил глава Белого дома - в значительной степени "из-за плохих коннотаций", связанных с NAFTA.

Североамериканская ассоциация свободной торговли была создана еще в 1994 году, однако переход к товарообмену в рамках соглашения оказался очень сложным и продолжается до сих пор. Так, одна только ликвидация пошлин между Мексикой и США, а также между Мексикой и Канадой заняла порядка 14 лет.

Взаимопонимание - есть, отказа от диалога с Оттавой - нет

Новую сделку Трамп окрестил "Торговое соглашение Соединенных Штатов и Мексики".

Энрике Пенья Ньето "взаимопонимание" с Вашингтоном приветствовал, однако от использования термина NAFTA отказываться не стал. По словам мексиканского лидера, Оттава должна участвовать в переговорном процессе. "Теперь нам бы хотелось, чтобы Канада была включена в это" соглашение, подчеркнул он.

"Самое простое, что можно сделать с Канадой - это ввести тарифы на ввозимые автомобили. Это огромные деньги, что очень упростит переговоры", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что свяжется с премьером-министром Канады Джастином Трюдо "немедленно".

В апреле американский президент угрожал выйти из NAFTA, если Мексика не остановит поток мигрантов в США.

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Смотреть видео 01:24 Now live 01:24 мин Поделиться Трамп распорядился возвести стену на границе с Мексикой Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2WPl4 Трамп распорядился возвести стену на границе с Мексикой