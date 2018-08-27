 Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Мексикой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2018

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Мир

Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Мексикой

Президент США намерен избавиться от названия - Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) - и усиливает давление на Канаду.

Дональд Трамп объявляет о достижении соглашения

Дональд Трамп объявляет о достижении соглашения

США и Мексика достигли договоренностей по соглашению о свободной торговле. При этом американский президент Дональд Трамп усилил давление на Канаду, которая также участвует в переговорах, и пригрозил повысить тарифы на ввозимые из этой страны автомобили, если Оттава в ближайшее время не продемонстрирует подвижки в работе над договором.

В понедельник, 27 августа, для объявления о достижении взаимопонимания была организована телефонная конференция с участием Трампа и президента Мексики Энрике Пенья Ньето.

Президент США отметил, что планирует отказаться от названия договора, известного как Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Как пояснил глава Белого дома - в значительной степени "из-за плохих коннотаций", связанных с NAFTA.

Североамериканская ассоциация свободной торговли была создана еще в 1994 году, однако переход к товарообмену в рамках соглашения оказался очень сложным и продолжается до сих пор. Так, одна только ликвидация пошлин между Мексикой и США, а также между Мексикой и Канадой заняла порядка 14 лет.

Взаимопонимание - есть, отказа от диалога с Оттавой - нет 

Контекст

Президент США вновь угрожает выйти из NAFTA, если Мексика не остановит поток мигрантов в США. (02.04.2018)

Для свободной торговли 2016-й был плохим годом. Заговорили даже о конце глобализации, и многие сочли это хорошей новостью. Но ничего хорошего в этом нет, считает Хенрик Бёме. (30.12.2016)

В ходе визита Ангелы Меркель в США Дональд Трамп заметно нервничал. Канцлер ФРГ по-прежнему пользуется в Вашингтоне уважением и может в будущем помочь главе Белого дома, считает Миодраг Шорич. (18.03.2017)

Новую сделку Трамп окрестил "Торговое соглашение Соединенных Штатов и Мексики".

Энрике Пенья Ньето "взаимопонимание" с Вашингтоном приветствовал, однако от использования термина NAFTA отказываться не стал. По словам мексиканского лидера, Оттава должна участвовать в переговорном процессе. "Теперь нам бы хотелось, чтобы Канада была включена в это" соглашение, подчеркнул он.

"Самое простое, что можно сделать с Канадой - это ввести тарифы на ввозимые автомобили. Это огромные деньги, что очень упростит переговоры", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что свяжется с премьером-министром Канады Джастином Трюдо "немедленно".

В апреле американский президент угрожал выйти из NAFTA, если Мексика не остановит поток мигрантов в США.

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Трамп распорядился возвести стену на границе с Мексикой

  • Строительство заграждения на границе между США и Мексикой

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Трамп знает толк в строительстве

    "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

  • Дональд Трамп

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Кто заплатит за стену?

    25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

  • Участок границы в штате Нью-Мексико, который оставлен открытым из-за своей труднодоступности.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Дорога в никуда

    Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

  • Мексиканец на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    350 000 нелегальных мигрантов в год

    По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Прикосновение руки

    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


Контекст

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США. А как сейчас выглядит эта граница? Фоторепортаж DW. (25.01.2017)  

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