 Трамп заступился за рэпера из США, арестованного в Швеции | Новости из Германии о Европе | DW | 20.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Трамп заступился за рэпера из США, арестованного в Швеции

Американский президент предложил шведскому премьеру досудебный залог за арестованного в Швеции рэпера ASAP Rocky. В Швеции такой меры пресечения не существует. Премьер страны указал, что перед законом все равны.

Рэпер ASAP Rocky

Рэпер ASAP Rocky

Президент США Дональд Трамп в субботу, 20 июля, сообщил, что созванивался с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, чтобы добиться освобождения арестованного в Швеции рэпера ASAP Rocky. Трамп даже предложил лично внести досудебный залог в качестве гарантии, несмотря на то, что в Швеции, в отличие от США, такой меры пресечения не существует. 

Официальный представитель премьер-министра Тони Эриксон сообщил, что глава шведского правительства в разговоре с Трампом "подчеркнул, что судебная система Швеции, ее прокуроры и суды полностью независимы, что в Швеции все равны перед законом и что правительство не имеет права и не станет вмешиваться в судопроизводство".

Личная просьба от Ким Кардашьян

С просьбой заступиться за музыканта в администрацию президента обратились звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж рэпер Канье Уэст, а также другие представители поп- и рэп-культуры США. Зять Трампа Джаред Кушнер, к которому поступило это обращение, передал его напрямую президенту. 

Контекст

Артист, настоящее имя которого Шон Кори Картер, стал первым в истории рэпером-долларовым миллиардером. Дело не только в музыке, у него целая бизнес-империя. (04.06.2019)

Немецкий рэпер Jigzaw, которого судят за нанесение тяжких телесных повреждений с помощью мачете, испортил эффектный ход своего адвоката. Он не смог вспомнить текст песни, которая служила доказательством. (13.11.2018)

Прокуратура должна была до 19 июля выдвинуть обвинение в отношении музыканта или освободить его, однако запросила у суда продление ареста, чтобы завершить расследование к 25 июля. 

Драка на улице

ASAP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, был задержан после драки, произошедшей 30 июня в Стокгольме, куда рэпер приехал, чтобы дать концерт в рамках тура по Европе. Он заявил, что его действия были самозащитой в ответ на нападки двух молодых людей на улице. По этому делу были арестованы еще три человека, одного из них – телохранителя Майерса впоследствии отпустили. 

Инцидент частично запечатлен на любительском видео, опубликованном в СМИ США, на котором видно, как рэпер швыряет молодого человека на асфальт и наносит ему удары. Майерс также опубликовал собственный видеоряд, показывающий молодого человека, спорящего с рэпером и просьбы Майерса прекратить следовать за ним, а также попытки этого молодого человека ударить одного из сопровождающих рэпера.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Две утки смотрят на третью - с костылем - и говорят, что она похожа на политика на закате карьеры

    Политика Трампа в карикатурах

    "Хромая утка" в политике: чего боится Дональд Трамп

    Глава Белого дома объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году. Трамп не хочет быть "хромой уткой", которую никто не воспринимает всерьез, уверен Сергей Елкин.

  • Трамп кричит, что надо сносить забор в Екатеринбурге, так как это не граница с Мексикой

    Политика Трампа в карикатурах

    Забор в сквере Екатеринбурга снесен: как принималось это решение

    В Екатеринбурге после протестов убрали забор в сквере, где планировалось построить храм. Не обошлось ли там без вмешательства Трампа, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Трамп сидит на дереве, которое пилят ослы (осел - символ Демократической партии)

    Политика Трампа в карикатурах

    После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

    В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Президентство как самый убыточный проект Трампа

    Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

    Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина о том, в чем Трамп заподозрил Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина

    Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. Карикатурист Сергей Елкин о заявлении главы Белого дома.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп Путину отмену санкций посулил

    Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп под ударом после встречи с Путиным

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Американцы готовят санкционный удар против России

    В Конгресс внесен законопроект о новых жестких санкциях в адрес Москвы из-за вмешательства России в выборы в США. Удастся ли Путину отразить атаку, и за кого болеет президент Трамп? Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергей Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Что стало с НАТО после саммита с Трампом

    Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет

    Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп вносит раскол в G7

    Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию

    Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

  • Телефонный разговор Трампа и Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в гости

    Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Статуя Свободы с русским самоваром

    Политика Трампа в карикатурах

    Российский след в американской политике

    В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Елкина о Трампе

    Политика Трампа в карикатурах

    А был ли компромат?

    Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло?

    Автор: Илья Коваль


Контекст

Политика Трампа в карикатурах

Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ким Чен Ын vs. Трамп: политический рэп-баттл – "Заповедник"  

Швеция: чип под кожей вместо проездного билета (13.06.2017)  

Как Трамп стал любителем военных парадов (05.07.2019)  

Реклама

Самые читаемые

"Петербургский диалог": Откажемся от виз для молодежи и использования угля!  

Airbus сообщил о проблемах в управлении моделью A321neo  

Как ослы стали жертвами турбизнеса на острове Санторини  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно