 Трамп заверил геев во всем мире в своей поддержке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.06.2019

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Мир

Трамп заверил геев во всем мире в своей поддержке

Белый дом начал глобальную кампанию за декриминализацию гомосексуальности, сообщил президент США. Он призвал все страны присоединиться к данной инициативе.

Гей-парад в Нью-Йорке

Гей-парад в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп заверил гомо- и транссексуалов во всем мире в своей поддержке. "Моя администрация начала глобальную кампанию за декриминализацию гомосексуальности и приглашает все страны присоединиться к нам в этих усилиях", - написал он в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 31 мая, по случаю начинающегося в США в июне месячника движения ЛГБТ Pride Month.

Контекст

В Берлине находится самое крупное общежитие для ЛГБТ-беженцев в Германии. Треть его жильцов - русскоязычные. И у многих чувство, что их бросили на произвол судьбы. Почему - в репортаже DW. (19.12.2018)

Белорусскую ЛГБТ-активистку Викторию Биран дважды оштрафовали за одну и ту же акцию против гомофобии со стороны МВД. Биран рассказала DW о своей акции и о положении меньшинств в Беларуси. (27.07.2018)

В течение этого месяца геи, лесбиянки, би- и транссексуалы будут открыто демонстрировать свою ориентацию и добиваться большей терпимости к себе.

Трамп отметил, что в предстоящий месяц следует не только воздавать должное тому выдающемуся вкладу, который внесли в "нашу великую страну" геи, лесбиянки, би- и транссексуалы, но и проявить солидарность со многими представителями ЛГБТ-сообщества в десятках стран мира, которые за свою сексуальную ориентацию подвергаются наказаниям, тюремному заключению и даже казням.

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