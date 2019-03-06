Трамп грозит массовой высылкой нелегальных мигрантов из США

На следующей неделе Бюро по контролю и соблюдению миграционного и таможенного законодательства США ( ICE) приступит к массовой высылке из страны нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Они выедут из страны так же быстро, как они сюда въехали", - пообещал глава Белого дома.

В том же твите Трамп сообщил, что Гватемала готовится подписать соглашение о переходе в группу "безопасных третьих государств". Этот статус позволит Гватемале принимать беженцев из Гондураса, Сальвадора и других стран Центральной Америки.

В свою очередь, правозащитники из американской организации "Human Rights First"("Права человека прежде всего". - Ред.) назвали "смехотворным" заявление США о том, что Гватемала, граждане которой вынуждены покидать родину из-за насилия и бедности, в состоянии предоставить защиту беженцам.

Трамп похвалил Мексику за "хорошую работу" по сдерживанию мигрантов

Далее Трамп похвалил Мексику за то, что эта страна "при помощи сильных миграционных законов проводит очень хорошую работу, останавливая людей, еще до того как они достигнут южной границы".

В конце мая Трамп пригрозил обложить все мексиканские товары повышенными таможенными пошлинами, в случае если Мехико "не предпримет действенных усилий против нелегальной миграции".

После двусторонних переговоров, состоявшихся в начале июня, Мексика обязалась принять "беспрецедентные меры" по борьбе с нелегальной миграцией, задействовав для этого Национальную гвардию, которая будет подвергать особому контролю южную границу.

По результатам этих переговоров Трамп заявил, что США откладывают введение пошлин на неопределенный срок. Ограничение потока нелегальной мигрантов, въезжающих в США через Мексику, было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Одна из мер, которые он обещал принять в этой связи, - возведение защитной стены на границе с Мексикой.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа Трамп знает толк в строительстве "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа Кто заплатит за стену? 25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа Дорога в никуда Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа 350 000 нелегальных мигрантов в год По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа Прикосновение руки Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа От забора до предубеждений По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа Пустыня. Граница. Конец пути. Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа С ружьем против нежданных гостей Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа Стена уходит в океан В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном. Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина

