 Трамп в Японии встретится с императором Нарухито и сыграет в гольф | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Трамп в Японии встретится с императором Нарухито и сыграет в гольф

Государственный визит Дональда Трампа в Японию будет состоять не только из политических переговоров. Президент США удостоится аудиенции у японского императора и посетит финал турнира по сумо.

Дональд Трамп

Дональд Трамп в Японии

Президент США Дональд Трамп в субботу, 25 мая, прибыл в Японию с государственным визитом. Одной из основных тем переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ станут ядерные испытания в Северной Корее и общая ситуация на Корейском полуострове, сообщает агентство AFP. Участники встречи также намерены обсудить судьбы японских граждан, похищенных спецслужбами КНДР в 1970-1980-х годах. Ожидается, что в ходе визита Дональд Трамп встретится с семьями похищенных японцев.

Контекст

В СМИ появилась информация о том, что США запросили встречу Путина с Трампом. В Кремле заявляют, что в Москву запрос о переговорах пока не поступал. (14.05.2019)

Президент США считает Северную Корею большой проблемой, которую надо решить. Трамп рассказал, чего хочет от Путина в этом вопросе. (05.11.2017)

С восшествием на трон императора Нарухито в Японии провозглашено начало новой эры Рэйва - "Прекрасной гармонии". Новый монарх обещал всегда стоять на стороне народа Японии. (01.05.2019)

Император Акихито в синтоистском храме сообщил богам о своем уходе. В полночь по местному времени престол перешел к его старшему сыну Нарухито. (30.04.2019)

Дональд Трамп также удостоится аудиенции у японского императора Нарухито - он станет первым иностранным лидером, которого примет новый император, вступивший на Хризантемовый трон 1 мая после отречения от престола его отца императора Акихито. Накануне отлета в Японию Дональд Трамп заявил, что он будет почетным гостем на "крупнейшем событии", равного которому в Японии "не было последние 200 лет".

Подушка для Трампа?

Помимо переговоров с японским премьером Абэ президент США также сыграет с ним несколько партий в гольф. Вечером в воскресенье оба лидера будут присутствовать на финале турнира по сумо на кубок императора Японии.

Вопреки традиции, согласно которой все зрители соревнования сидят в зале на подушках, для Трампа и Абэ будет выделена отдельная ложа. Это связано с тем, что в случае проигрыша ёкодзуны - обладателя высшего титула борца сумо - болельщики имеют право швырять на арену подушки для сидений в знак проявления своего недовольства, и организаторы турнира опасаются, что одна из подушек может попасть в почетных гостей. 

В конце июня президент США снова отправится в Японию для участия в саммите стран "большой двадцатки" в Осаке.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Немецкий Дюссельдорф называют "японской столицей на Рейне". В этом городе сейчас проживает около 8500 японцев, а во всей федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (Дюссельдорф - ее столица) насчитывается почти 15 тысяч выходцев из Страны восходящего солнца. Японская община в Дюссельдорфе является третьей по величине в Европе после лондонской и парижской.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Примерно так будет выглядеть рейнская набережная в Дюссельдорфе в субботу, 25 мая, когда в этом городе пройдет очередной День Японии (Japan-Tag Düsseldorf) - культурный фестиваль немецко-японской дружбы, на который собирается от пятисот тысяч до миллиона человек.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Регулярно фестиваль проводится с 2002 года, но первый прошел еще в 1983 году. История здешней японской общины уходит корнями в начало 1950-х годов, когда Дюссельдорф начал становиться главным центром развития торговых связей между двумя странами. Особую роль в этом тогда играли горнодобывающие и металлургические предприятия соседней Рурской области.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    В послевоенные годы на шахтах и фабриках Рурской области проходили обучение многие японские инженеры, а в больницах обучались японские медсестры. Некоторые из них даже создали здесь семьи, остались работать в представительствах японских компаний, которые начали открываться в Дюссельдорфе.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Дюссельдорф находится в центре Европы. Отсюда японцам было удобно налаживать и вести бизнес по всему континенту. Вскоре в городе начала образовываться своя японская инфраструктура: появились магазины, банки, врачебные практики, книжные лавки, транспортные фирмы, страховки, отель, школа, детский сад, а также были открыты генеральное консульство и торгово-промышленная палата.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    В земле Северный Рейн - Вестфалия сейчас работает более 620 японских фирм, большая часть - в Дюссельдорфе. Общее количество сотрудников - почти 53 тысячи человек. В 1975 году в знак благодарности за гостеприимство община подарила жителям Дюссельдорфа традиционный Японский сад, а также учредила несколько научных стипендий для стажировок в Японии.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе - очень красочное событие, позволяющее поближе познакомиться с историей и культурой этой далекой в географическом, но очень близкой здесь в человеческом плане страны.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Особое внимание каждый год привлекает, например, лагерь самураев, в котором можно увидеть настоящие исторические экспонаты.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Также в программе дюссельдорфского Дня Японии - самые разные показательные выступления, соревнования, конкурсы, выставки, демонстрация японских обычаев, обучение правилам распития сакэ, примерки кимоно, концерты и так далее. На фотографии - участники поединка сумо.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Японской едой в Дюссельдорфе никого не удивишь - здесь работает масса разных ресторанов, кафе, закусочных. Но в такой праздник на свежем воздухе все кажется еще более вкусным и аппетитным. Если же захотите японской еды в остальные дни года, отправляйтесь на улицу Иммерманштрассе (Immermannstrasse), вокруг которой, собственно, находится сам японский квартал.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Фестиваль также собирает огромное количество поклонников косплея в костюмах персонажей из японских игр, аниме и манги. Парочку мы уже видели, а здесь ограничимся одним снимком: демон Хичиго Широсаки, демонстрирует свое любимое оружие - тесак по имени Зангецу.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Завершается фестиваль после наступления темноты потрясающим салютом - делом рук японских мастеров. Для грандиозного фейерверка используется пиротехника из Японии.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:08

Почему в Японии от престола отрекся император

Контекст

День Японии в Дюссельдорфе

Каждый год этот красочный фестиваль японско-немецкой дружбы посещает более полумиллиона человек. (20.05.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему в Японии от престола отрекся император  

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?  

Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына  

Реклама

Самые читаемые

НАТО меняет военную стратегию из-за России  

Уполномоченный правительства ФРГ советует евреям не носить кипу  

В чем причина бунта боевиков ИГ в таджикской колонии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно