Трамп в День независимости пообещал защищать американский образ жизни

США одержат победу над "леворадикалами, марксистами, анархистами, смутьянами и мародерами", заявил президент США Дональд Трампв субботу, 4 июля, выступая на лужайке у Белого дома по случаю Дня независимости. Он пообещал также "защищать американский образ жизни", который, по его словам, "начался в 1492 году, когда Колумб открыл Америку".

"Мы не позволим какой-то бесчинствующей толпе сносить наши статуи или стирать нашу историю", - подчеркнул глава Белого дома. Так он отреагировал на действия тех, кто в ходе акций протеста против расизма в стране пытается уничтожить памятники.

Массовые протесты против расизма и полицейского насилия начались в США после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе. Акции состоялись и в День независимости, в том числе в столице Вашингтоне и крупнейшем городе, Нью-Йорке. По сообщениям американских СМИ, некоторые из демонстрантов жгли американские флаги. А в Балтиморе протестующие свергли с постамента статую Христофору Колумбу и сбросили ее в океан.

Байден призвал "вырвать расизм с корнями"

Вероятный соперник Трампа на ноябрьских выборах президента, Джозеф Байден, также затронул тему угнетения в своем видео-обращении по случаю Дня независимости. Он призвал "вырвать системный расизм с корнем". "Наша нация была основана на простой идее: все мы созданы равными. Нам никогда не удалось достичь этого, но мы не прекращали попытки", - подчеркнул Байден.

Фейерверк в разгар пандеми и президент без маски

Празднование Дня независимости в этом году омрачено стремительным распространением нового коронавируса. США занимают первое место в мире по числу инфицированных (более 2,8 млн) и смертей среди больных COVID-19 (свыше 129 000). В последние дни суточный прирост заражений превышал 50 000.

Несмотря на эпидемию, власти не стали отказываться от торжественных мероприятий - пролета военной авиации и фейерверка - в столице. При этом большинство слушающих выступление Трампа у Белого дома были без защитных масок, как и сам президент.

В своей речи Трамп вновь обещал наказать Китай за пандемию коронавируса. "Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер, позволили вирусу распространиться на 189 стран", - заявил он, указав, что КНР должна быть привлечена к полной ответственности.

Декларация независимости США, в которой в котором британские колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, была подписана 4 июля 1776 года. Первым всенародно избранным президентом стал Джордж Вашингтон. В ноябре 2020 года жителям США вновь предстоит выбирать главу государства.

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