 Трамп выступил за признание суверенитета Израиля над Голанами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Трамп выступил за признание суверенитета Израиля над Голанами

Голанские высоты "имеют ключевое стратегическое значение" для Израиля, уверен президент США.

Танки на аннексированной Израилем части Голанских высот

Голанские высоты

Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, считает  американский президент Дональд Трамп. Об этом он написал в четверг, 21 марта, в Twitter.

По словам Трампа, "спустя 52 года (после Шестидневной войны. - Ред.) для Соединенных Штатов пришло время" признать соответствующий статус Голан, которые "имеют ключевое стратегическое значение и важны для безопасности Государства Израиль и для региональной стабильности".

Ожидается, что официальное объявление на этот счет Вашингтон может сделать уже на следующей неделе.

Контекст

14 мая официально открылось посольство США в Иерусалиме. К чему может привести решение США перенести посольство в город, являющийся яблоком раздора между Израилем и Палестинской автономией? (14.05.2018)

Отвечая в Twitter на комментарий Трампа, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что недавно побеседовал с главой Белого дома по телефону и "поблагодарил его" за соответствующее решение.

"В то время, как Иран стремится использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп!", - написал Нетаньяху.

В преддверии выборов в ИзраилеЗаявление главы американского государства совпало с проходящей в Израиле предвыборной кампанией, в ходе которой баллотируется и Нетаньяху. Внеочередные выборы в кнессет - однопалатный парламент страны - намечены на 9 апреля. В конце февраля генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит заявил, что готов прислушаться к рекомендациям полиции предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции.

В 1967 году Израиль в ходе Шестидневной войны занял сирийские Голанские высоты и в 1981 году аннексировал эту территорию. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года. О признании суверенитета Израиля над Голанами Нетаньяху просил Трампа еще в ходе их встречи в 2017 году.

В мае 2018 года США официально перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Израильский флаг в Иерусалиме

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Противостояние не утихает

    Израиль, Палестинская автономия, Сирия, Иран... Проблем в их отношениях с годами не становится меньше. Впрочем, очередной виток противостояния формально спровоцировали действия еще одного игрока на мировой сцене: США.

  • Дональд Трамп

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Решение Трампа

    В конце декабря 2017 года американский президент Дональд Трамп неожиданно признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства своей страны из Тель-Авива. Это решение предсказуемо вызвало массовые протесты в ряде арабских стран, сдержанное порицание в Европе и бурный восторг в самóм Израиле.

  • Биньямин Нетаньяху выступает с обвинениями в адрес Ирана

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Обвинение в адрес Ирана

    В апреле 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о наличии у его правительства новых доказательств того, что у Ирана есть секретная программа разработки ядерного оружия, которая может быть возобновлена в любой момент. На следующий же день МАГАТЭ заявило, что не подтверждает обвинения Нетаньяху.

  • Израильские солдаты на границе с Сирией

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Удар Израиля по Сирии

    В ночь на 10 мая Израиль обстрелял ракетами Сирию, позже заявив, что это была реакция на ракетный обстрел израильских военных баз на Голанских высотах, который якобы совершил иранский Корпус стражей исламской революции с сирийской территории. По сообщениям военных, в результате операции была уничтожена почти вся военная инфраструктура Ирана в Сирии.

  • Аятолла Ахмед Хатами

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Аятолла угрожает

    Сразу после этого иранский аятолла Ахмед Хатами пригрозил разрушить Тель-Авив и Хайфу, "если Израиль будет вести себя безрассудно". Хатами также обещал, что Иран, вопреки давлению со стороны Запада, только усилит свою ракетную мощь.

  • Подготовка к открытию посольства США в Иерусалиме

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Посольство все-таки переехало

    14 мая - в день, когда отмечается провозглашение независимости Израиля - дипмиссия в Иерусалиме начала работу. Из США на открытие приезжали министр финансов Мнучин, советник президента Кушнер, его жена и дочь Трампа Иванка. Церемония открытия получилась яркой и представительной.

  • Столкновения с израильской армией на западном берегу реки Иордан

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Кровавые столкновения

    Открытие посольства, еще и приуроченное к 70-летию Израиля, предсказуемо привело к крупномасштабным беспорядкам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В результате столкновений погибли десятки палестинцев.

  • Турецкое посольств в Тель-Авиве (фото из архива)

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Турция отзывает посла

    После столкновений в секторе Газа турецкие власти заявили, что отзывают своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, находясь в Великобритании, что считает действия Израиля в отношении палестинцев "геноцидом".

  • Израильские солдаты на границе с сектором Газа

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Израиль удвоит количество пограничников

    В связи с возможным еще бóльшим усилением напряжения с палестинцами, правительство Израиля заявило о намерении удвоить численность своих войск на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. В общей сложности израильские границы планируют усилить тремя бригадами пехоты.

  • На конкурсе Евровидение

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Победа на "Евровидении": луч позитива

    И словно луч света в темном царстве: на недавно завершившемся песенном конкурсе "Евровидение" победила израильтянка Нетта. В том, что Израиль может провести следующий конкурс на высшем уровне, сомнений нет. Но какой будет в стране обстановка в мае 2019 года?

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:32

Трамп и Иерусалим: какую реакцию вызвали планы США

Контекст

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

Противостояние на Ближнем Востоке не думает утихать. Каждый месяц приносит новые жертвы и поводы для новых конфликтов. (17.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Трамп и Иерусалим: какую реакцию вызвали планы США  

Трамп на Ближнем Востоке: 100 миллиардов от продажи оружия и 100 миллионов в фонд Иванки  

Армия Израиля оцепила восточный Иерусалим  

Также по теме

Russland Benjamin Netanjahu, Premierminister Israel & Wladimir Putin

Израиль намерен вместе с РФ заняться выводом иностранных войск из Сирии 03.03.2019

Путин и Нетаньяху договорились о создании совместной комиссии для содействия выводу иностранных отрядов из Сирии, сообщил премьер-министр Израиля.

Israel Angela Merkel Statement nach dem Treffen mit dem Präsidenten Reuven Rivlin in Jerusalem

Меркель назвала политику Ирана угрозой Израилю 27.01.2019

Берлин призывает иранскую армию не подходить чрезмерно близко к Голанским высотам, заявила канцлер Меркель. Ранее армия Израиля нанесла удары по позициям иранского спецназа "Кудс" в Сирии.

Deutschland München Pk Wolfgang Ischinger

Ишингер ожидает важнейшую Мюнхенскую конференцию по безопасности за 50 лет 11.02.2019

В Мюнхенском форуме примут участие 600 экспертов в области политики безопасности, в том числе 35 глав государств и правительств, а также 80 министров обороны и иностранных дел.

Реклама

Самые читаемые

ЕС предложил Лондону две возможности переноса "Брекзита"  

Белый дом отказался разглашать суть переговоров Трампа и Путина  

Porsche выплатит сотрудникам по 9700 евро за их усердие  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно