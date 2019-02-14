 Трамп введет чрезвычайное положение в США ради стены на границе с Мексикой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.02.2019

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Мир

Трамп введет чрезвычайное положение в США ради стены на границе с Мексикой

Президент США подпишет бюджет США, предусматривающий меньше денег на стену. Но одновременно Трамп введет режим ЧП, чтобы получить недостающие средства в обход конгресса.

Дональд Трамп в Конгрессе США

Дональд Трамп в Конгрессе США

Президент США Дональд Трамп введет режим чрезвычайного положения в стране, чтобы получить средства на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter. Трамп также подпишет компромиссный проект госбюджета, что предотвратит возобновление "шатдауна".

Ожидаемый режим ЧП не будет приостанавливать действие законов или вводить ограничения гражданских прав в США, но может позволить президенту получить средства на возведение стены без одобрения конгресса. В то же время подобные действия являются сомнительными с правовой точки зрения, отмечает агентство dpa.

Контекст

В первую половину срока президент негативно повлиял на внутреннюю и внешнюю политику США, считают американские политологи. Трамп отличается от всех предшественников в Белом доме. (19.01.2019)

Неспособность президента США Трампа и демократов найти компромисс в дебатах о бюджете парализует систему управления страной, считает обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер. (11.01.2019)

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, представляющая Демократическую партию, заявила, что не считает происходящее на границе с Мексикой чрезвычайным положением. Она подчеркнула также, что в случае введения режима ЧП будут изучены все возможности противодействовать этому, включая юридические.

Сенат одобрил проект бюджета

В тот же день Сенат США подавляющим большинством голосов (83 против 16) одобрил проект бюджета, согласованный ранее демократами и республиканцами в конгрессе. Теперь документ должны утвердить в Палате представителей, после чего он будет передан на подпись президенту страны. В этой версии бюджета предусмотрено 1,375 млрд долларов на возведение стены, в то время как Дональд Трамп изначально требовал 5,7 млрд долларов и в ином случае отказывался подписывать новый бюджет.

Бюджет необходимо принять до 15 февраля, иначе в США возобновится "шатдаун" - частичная блокировка работы государственных органов. Возникший из-за спора о стене самый длительный "шатдаун" в истории США продолжался 35 дней до 25 января. Тогда Белый дом и Конгресс согласовали возобновление на три недели полноценного финансирования правительства.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


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Стена на границе с Мексикой: у планов Трампа в США много противников и сторонников

Контекст

10 стен, разделяющих мир

Дональд Трамп хочет построить на границе с Мексикой "грандиозную" стену. США - далеко не единственная страна, пытающаяся решить свои проблемы с помощью стали и бетона. (25.04.2017)  

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Стена на границе с Мексикой: у планов Трампа в США много противников и сторонников  

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