 Трамп анонсировал введение санкций против Турции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.10.2019

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Мир

Трамп анонсировал введение санкций против Турции

Пошлина на турецкую сталь увеличена на 50 процентов, торговая сделка с Анкарой сорвана, о дальнейших санкциях будет объявлено в скором времени. Дональд Трамп отреагировал на турецкую операцию против курдов.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Соединенные Штаты Америки введут санкции в отношении Турции из-за военной операции, которую Анкара начала в Сирии, и которая не пользуется поддержкой ни США, ни Евросоюза. Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, опубликованном в соцсети Twitter в ночь на вторник, 15 октября.

Согласно заявлению, санкции коснутся "действующих и бывших официальных лиц Турции", а также тех, кто способствовал "дестабилизирующим действиям Турции на северо-востоке Сирии". Помимо финансовых мер, предусмотрены также блокировка собственности и запрет на въезд в США для тех, кто попадет в санкционный список.

Контекст

Турция начала наступление на позиции курдов в Сирии после того, как президент США приказал вывести оттуда американских военных. Карикатурист Сергей Елкин о новом столкновении на Ближнем Востоке. (14.10.2019)

В связи с военной операцией Анкары на севере Сирии главы МИД стран - членов Евросоюза обязались на встрече в Люксембурге воздержаться от того, чтобы в будущем выдавать разрешения на поставки оружия в Турцию. (14.10.2019)

В качестве экстренных мер Соединенные Штаты увеличат до 50 процентов пошлину на турецкую сталь, а также откажутся от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой "на сумму в сто миллиардов долларов".

Войска, которые США выводят из Сирии, по словам Трампа, останутся в регионе для того, чтобы "мониторить" ситуацию и не допустить повторения 2014 года, когда значительные части Сирии и Ирака перешли под контроль террористической организации "Исламское государство".

Операция "Источник мира" в Сирии

Турецкая армия 9 октября начала операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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