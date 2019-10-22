Тракторный бунт продолжается: чего требуют немецкие фермеры

Длинную вереницу современных тракторов и другой сельхозтехники, на которой висят плакаты с различными лозунгами и требованиями фермеров, в том числе с надписью "Мы сыты по горло", последнее время можно встретить на улицах разных городов Германии - Бонна, Штутгарта, Карлсруэ. На этой неделе тракторный протест вновь проходит в Берлине, где открылась крупнейшая международная сельскохозяйственная и продовольственная ярмарка "Зеленая неделя - 2020". Чего же добиваются его участники?

Чего добиваются немецкие фермеры

В основном фермеры выступают против ужесточения политики в области защиты климата и животных и требуют обсуждения сельскохозяйственного пакета федерального правительства. В частности, они критикуют запланированное правительством ограничение использования пестицидов. Впрочем, среди тех, кто приехал в Берлин на акцию протеста, и те, кто выступает за высокие экологические стандарты в сельском хозяйстве. Но для этого фермеры нуждаются в поддержке государства.

Хенрик Дебус

Именно потому 26-летний фермер Хенрик Дебус (Henric Debus) проделал на своем тракторе долгий путь - 600 км из Зигена в Берлин, чтобы поучаствовать в акции протеста, которая проходит в немецкой столице уже в шестой раз. Год назад Хенрик перенял у отца небольшое фермерское хозяйство Цеппенфельд в Зигене: 50 га земли, 38 коров и 600 кур-несушек. С 2007 года здесь обрабатывают землю, выращивают скот и птицу и производят сельхозпродукцию только в соответствии с экологическими стандартами ЕС.

"Я не считаю применение пестицидов и минеральных удобрений разумным, животные должны находиться на воле, а не в клетке, и лежать на соломе, а не на бетоне", - отмечает Дебус. Его фермерское хозяйство - всего в Германии таких около 32 000 - ориентируется на экостандарты. Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) приводит их в пример.

У фермера Хенрика Дебуса 600 кур и 38 коров

Агропредприятие Цеппенфельд, которым руководит Хенрик Дебус, не только производит экологически чистую продукцию, но и продает ее, основываясь на принципе доверия и самообслуживания. Покупатели сами наливают в свою посуду свежее молоко, литр которого стоит здесь 1 евро; берут из лотков столько яиц, сколько им нужно - по цене 38 центов за штуку, или же ищут в холодильнике наиболее лакомый кусок мяса.

Деньги за продукцию покупатели оставляют в тут же находящейся кассе. Пока это фермерское хозяйство развивается успешно и не приносит убытки. Ежедневно здесь продают 600 литров молока и 500 яиц. Но, по словам Дебуса, в 2018 и 2019 годах пришлось нелегко - из-за жары и засухи.

Мелкие фермеры нуждаются в поддержке

Многие немецкие агропредприятия, которые производят экологически чистую продукцию, вынуждены вновь переходить на обычные стандарты, потому что не получают помощи от государства. "70 процентов денег, которые выделяет ЕС на поддержку сельскохозяйственной отрасли, распределены между 30 процентами фермерских хозяйств. Чем больше у меня земли, тем больше денег я получаю", - объясняет Дебус.

Трактор Хенрика Дебуса с надписью: "Корова - собственность фермера, а не аграрной индустрии"

Но что делать в такой ситуации мелким фермерским хозяйствам? Они остаются в стороне и сами вынуждены решать свои проблемы. Поэтому участие в акции протеста - это еще и жест солидарности, говорит хозяин Цеппенфельда.

В 2018 году он получил 36 000 евро субсидий из аграрного фонда ЕС. Эти деньги полностью ушли на приобретение корма для скота и птиц. В то время как крупному энергоконцерну RWE, которому тоже принадлежит земля для сельхозцелей, досталось из этого фонда 330 000 евро.

"Я не понимаю, почему огромный концерн, у которого миллионная прибыль, получает еще дополнительную финансовую поддержку?", - задает риторический вопрос Хенрик Дебус.

2020 год должен стать решающим для немецких фермеров, которые производят продукцию в соответствии с экологическими стандартами. В рамках аграрной реформы ЕС речь идет о распределении субсидий на миллиарды евро. Кому они достанутся? Вероятно, ответ на этот вопрос и хотят получить фермеры, участвующие в тракторном протесте.

Смотрите также:

Против чего протестовали немецкие фермеры На тракторе на акцию протеста Во многих городах Германии - Берлине, Мюнхене, Вюрцбурге, Ганновере, Ольденбурге, Штутгарте, Лейпциге и других - 22 октября 2019 года можно было наблюдать большое количество тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Все эти машины не привезли для того, чтобы показать на какой-нибудь крупной отраслевой ярмарке. На них прибыли участники акции протеста немецких фермеров.

Против чего протестовали немецкие фермеры Фермеры протестуют в Бонне Самая большая акция протеста фермеров состоялась в Бонне. Ожидалось, что в ней примут участие около 10 000 человек. Многие из них приехали на своих тракторах.

Против чего протестовали немецкие фермеры Тракторы заблокировали движение Почти 2000 тракторов и другой сельхозтехники медленно передвигались по боннским улицам. На многих были прикреплены плакаты с лозунгами и флаги. На этом тракторе плакат с надписью: "Только мы - будущее Германии". Затем протестующие перегородили несколько улиц в центре города. На несколько часов движение в Бонне было ограничено. Общественный транспорт не ходил.

Против чего протестовали немецкие фермеры Митинг на центральной площади Бонна Участники акции протеста в Бонне оставили свою технику на улицах вокруг центра города. А сами собрались на центральной площади, чтобы озвучить свои требования.

Против чего протестовали немецкие фермеры Фермеры хотят, чтобы их услышали Фермеры, прибывшие в Бонн для участия в демонстрации протеста, выдвинули несколько требований. Основные из них можно было прочесть на плакатах и кабинах тракторов.

Против чего протестовали немецкие фермеры Протесты против аграрной политики властей ФРГ "Никто не должен забывать, что без фермеров не будет еды" - написано на плакате, прикрепленном к этому трактору. Его владелец - один из нескольких тысяч фермеров, участвовавших в акции протеста против проводимой правительством Германии аграрной политики.

Против чего протестовали немецкие фермеры Запретить сельхозимпорт, не отвечающий немецким стандартам Еще одно из требований участников акции протеста фермеров, как написано на этом плакате, - "запретить импорт продуктов питания, при производстве которых не были соблюдены немецкие стандарты".

Против чего протестовали немецкие фермеры Начать диалог о будущем аграрной отрасли "Мы те, кто защищает окружающую среду, и у нас есть фундаментальное образование" - написали на этом плакате виноделы из региона Рейнгессен, которые также приехали в Бонн для участия в акции протеста. Они призывают немецких политиков сесть за стол переговоров и вместе подумать о будущем аграрной отрасли.

Против чего протестовали немецкие фермеры Фермеров беспокоит охрана животных и защита климата Участники акции протеста раскритиковали планы правительства Германии, которое намерено делать больше для защиты животных и охраны окружающей среды. А также для сокращения количества нитратов, применяемых в сельском хозяйстве в качестве удобрений, которые затем оказываются в грунтовых водах и загрязняют почву.

Против чего протестовали немецкие фермеры Без сельского хозяйства нет будущего "Нет сельского хозяйства, нет еды, нет будущего" - написано на кабине этого трактора. Так фермеры выражали свое недовольство по поводу низких цен на аграрную продукцию в Германии, высокой конкуренции на европейском продовольственном рынке, а также ужесточения правил производства, связанного с защитой климата.

Против чего протестовали немецкие фермеры Тот, кто кормит страну, заслуживает уважения "Тот, кто кормит страну, заслуживает уважения" - можно прочесть на этом плакате. По словам министра сельского хозяйства ФРГ Юлии Клекнер, "в общественных дебатах фермеров часто представляют как тех, кто мучает животных или загрязняет окружающую среду. Но это ложь". При этом, по ее словам, власти ожидают от фермеров мер по сокращению нитратов в грунтовых водах, а также соблюдения правил рынка ЕС. Автор: Наталья Позднякова

