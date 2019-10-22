Тракторный бунт продолжается: чего требуют немецкие фермеры

В Берлине уже в шестой раз проходит акция протеста фермеров Германии. Среди ее участников сельхозпроизводители, которые выпускают экологически чистую продукцию. Чего они добиваются?
Длинную вереницу современных тракторов и другой сельхозтехники, на которой висят плакаты с различными лозунгами и требованиями фермеров, в том числе с надписью "Мы сыты по горло", последнее время можно встретить на улицах разных городов Германии - Бонна, Штутгарта, Карлсруэ. На этой неделе тракторный протест вновь проходит в Берлине, где открылась крупнейшая международная сельскохозяйственная и продовольственная ярмарка "Зеленая неделя - 2020". Чего же добиваются его участники?
Чего добиваются немецкие фермеры
В основном фермеры выступают против ужесточения политики в области защиты климата и животных и требуют обсуждения сельскохозяйственного пакета федерального правительства. В частности, они критикуют запланированное правительством ограничение использования пестицидов. Впрочем, среди тех, кто приехал в Берлин на акцию протеста, и те, кто выступает за высокие экологические стандарты в сельском хозяйстве. Но для этого фермеры нуждаются в поддержке государства.
Именно потому 26-летний фермер Хенрик Дебус (Henric Debus) проделал на своем тракторе долгий путь - 600 км из Зигена в Берлин, чтобы поучаствовать в акции протеста, которая проходит в немецкой столице уже в шестой раз. Год назад Хенрик перенял у отца небольшое фермерское хозяйство Цеппенфельд в Зигене: 50 га земли, 38 коров и 600 кур-несушек. С 2007 года здесь обрабатывают землю, выращивают скот и птицу и производят сельхозпродукцию только в соответствии с экологическими стандартами ЕС.
"Я не считаю применение пестицидов и минеральных удобрений разумным, животные должны находиться на воле, а не в клетке, и лежать на соломе, а не на бетоне", - отмечает Дебус. Его фермерское хозяйство - всего в Германии таких около 32 000 - ориентируется на экостандарты. Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) приводит их в пример.
Агропредприятие Цеппенфельд, которым руководит Хенрик Дебус, не только производит экологически чистую продукцию, но и продает ее, основываясь на принципе доверия и самообслуживания. Покупатели сами наливают в свою посуду свежее молоко, литр которого стоит здесь 1 евро; берут из лотков столько яиц, сколько им нужно - по цене 38 центов за штуку, или же ищут в холодильнике наиболее лакомый кусок мяса.
Деньги за продукцию покупатели оставляют в тут же находящейся кассе. Пока это фермерское хозяйство развивается успешно и не приносит убытки. Ежедневно здесь продают 600 литров молока и 500 яиц. Но, по словам Дебуса, в 2018 и 2019 годах пришлось нелегко - из-за жары и засухи.
Мелкие фермеры нуждаются в поддержке
Многие немецкие агропредприятия, которые производят экологически чистую продукцию, вынуждены вновь переходить на обычные стандарты, потому что не получают помощи от государства. "70 процентов денег, которые выделяет ЕС на поддержку сельскохозяйственной отрасли, распределены между 30 процентами фермерских хозяйств. Чем больше у меня земли, тем больше денег я получаю", - объясняет Дебус.
Но что делать в такой ситуации мелким фермерским хозяйствам? Они остаются в стороне и сами вынуждены решать свои проблемы. Поэтому участие в акции протеста - это еще и жест солидарности, говорит хозяин Цеппенфельда.
В 2018 году он получил 36 000 евро субсидий из аграрного фонда ЕС. Эти деньги полностью ушли на приобретение корма для скота и птиц. В то время как крупному энергоконцерну RWE, которому тоже принадлежит земля для сельхозцелей, досталось из этого фонда 330 000 евро.
"Я не понимаю, почему огромный концерн, у которого миллионная прибыль, получает еще дополнительную финансовую поддержку?", - задает риторический вопрос Хенрик Дебус.
2020 год должен стать решающим для немецких фермеров, которые производят продукцию в соответствии с экологическими стандартами. В рамках аграрной реформы ЕС речь идет о распределении субсидий на миллиарды евро. Кому они достанутся? Вероятно, ответ на этот вопрос и хотят получить фермеры, участвующие в тракторном протесте.
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