 Трагедия MH17: расследование закончено - что дальше? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 17.07.2019

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Мир

Трагедия MH17: расследование закончено - что дальше?

Обвиняемых по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" ждет суд в марте 2020 года. В пятилетнюю годовщину катастрофы MH17 DW собрала основные факты и сценарии дальнейшего развития событий.

Мемориал в Нидерландах жертвам Боинга-777, летевшего рейсом MH17 и сбитого в небе над Украиной, фото из архива 2017 года

Мемориал в Нидерландах жертвам "Боинга"-777, летевшего рейсом MH17 и сбитого в небе над Украиной

С момента крушения над Украиной самолета "Боинг"-777, который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, прошло пять лет. 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени самолет поразила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса "Бук". ЗРК находился на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам, пришли к выводу эксперты Международной следственной группы (JIT) под руководством Нидерландов. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из России. Власти РФ обвинения отвергают.

Крушение MH17 стало крупнейшей авиакатастрофой последних лет в Европе. При этом ответственность за гибель 298 человек на борту авиалайнера Malaysia Airlines до сих пор не взял никто. Теперь расследованием катастрофы занимаются суды в Европе. DW отвечает на основные вопросы, связанные с этими судебными процессами.

Где будут судить виновных в крушении MH17? Не в Гааге, а в Схипхоле

Уголовный судебный процесс по делу о крушении "Боинга" должен начаться утром 9 марта 2020 года в Нидерландах. Почему там? Дело в том, что большинство из 298 пассажиров сбитого самолета были гражданами этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландских полиции и прокуратуры.

Восстановленный корпус самолета Боинг-777, сбитого на востоке Украины 17 июля 2014 года

Восстановленный корпус самолета "Боинг"-777, сбитого на востоке Украины 17 июля 2014 года

Дело передано в суд Гааги, но слушания пройдут не в столице, а совсем рядом с аэропортом, откуда вылетал MH17, - в юридическом комплексе Схипхол под Амстердамом. Почему там? Во Дворце правосудия в Гааге просто невозможно провести столь крупный процесс, объяснили решение власти Нидерландов. Уже оглашены имена председательствующего и старшего судей на процессе. Остальные пока не назначены.

Как следить за процессом в Нидерландах? Лайв-стрим из зала суда

Основным языком процесса будет голландский, но судьи могут часть слушаний вести на английском языке. Слушания будут открытыми, но всем желающим попасть в зал судебных заседаний физически не получится. В виде исключения власти Нидерландов приняли решение вести прямую трансляцию судебного процесса. Трансляция будет идти на голландском и английском языках. Исключение сделали и для обвиняемых. Их приезда на процесс мало кто ожидает, но если они все же согласятся дать показания, то смогут, не приезжая в Схипхол, подключиться к судебным слушаниям с помощью видео-конференции.

Ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса Бук, которая сбила самолет Малайзийских авиалиний

Ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса "Бук", которая сбила самолет "Малайзийских авиалиний"

Международный трибунал? Нет, но у судей есть необходимый опыт

Хотя суд проходит в Гааге, не следует путать его с Международным судом ООН. Несколько стран, включая Нидерланды и Австралию, требовали назначить международный трибунал по делу о крушении MH17, но в Совете Безопасности ООН эту инициативу заблокировала Россия.

Тогда руководства стран, чьи граждане погибли в результате трагедии, приняли решение, что уголовный процесс пройдет в Нидерландах. Cуд в Гааге имеет опыт крупных процессов с "международными элементами", говорят в минюсте Нидерландов. Судебная система страны считается высокопрофессиональной и независимой.

Скамья подсудимых без обвиняемых? Скорее всего, да

Международная следственная группа пока назвала четырех подозреваемых в причастности к крушению "Боинга". Это трое россиян - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) - а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Пулатову следователи лично сообщили об этом в сети "Вконтакте". Из четверых подозреваемых отреагировали Дубинский, Пулатов и Гиркин, все трое вину в катастрофе отрицают.

Один из подозреваемых в причастности к крушению MH17 россиянин Игорь Гиркин

Один из подозреваемых в причастности к крушению MH17 россиянин Игорь Гиркин

Неужели будут названы только четверо подозреваемых? Вероятно, до конца года будут обнародованы и другие имена. К этому моменту следователи собираются передать материалы дела в суд. Кто могут быть эти новые подозреваемые в деле MH17? Судя по пресс-конференции JIT, которая прошла 19 июня, это четверо членов экипажа "Бука", пересекавшего российско-украинскую границу, а также пока не названный капитан 53-й бригады, который этим экипажем, вероятно, командовал.

То, что подозреваемые предстанут перед судом, крайне маловероятно, но проведению судебного процесса это не помешает: законы Нидерландов разрешают вести суд над ними заочно.

Доказательств по делу MH17 достаточно? Возможно, нет

С точки зрения обвинения, успех уголовного процесса по делу о крушении MH17 зависит от того, окажутся ли бесспорными доказательства вины подсудимых в глазах суда. Признательных показаний нет, так что прокуратура предъявит суду только улики - прямые и косвенные. Следователи из JIT сообщили, что располагают показателями свидетелей запуска ракеты, остатками самой ракеты, поразившей "Боинг"-777, снимками со спутников и данными радаров, фото- и видеосвидетельствами передвижения российского ЗРК "Бук" к месту, откуда был произведен выстрел, а также перехватами телефонных переговоров между подозреваемыми.

Следователям удалось в полной мере доказать причастность России к трагедии, уверен ведущий координатор JIT, прокурор Нидерландов Фред Вестербеке. Со своей стороны, российское руководство - президент Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - назвали представленные общественности улики "ничтожными".

"Слабыми" считает доказательства и немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла (Elmar Giemulla). Например, использование телефонных перехватов в качестве улики проблематично, сказал Гимулла, потому что судей будет сложно убедить, что звучащие голоса действительно принадлежат фигурантам процесса, особенно если учесть, "что сами они на суд не явятся".

Что с ролью Украины? ЕСПЧ может дать ответ

Гимулла представляет интересы четырех семей родственников погибших в результате катастрофы малайзийского "Боинга" в поданном ими в Европейский суд по правам человека иске против Украины. Податели иска обвиняют Киев в том, что власти страны не сделали все необходимое для защиты пассажиров, например, не закрыли полностью воздушное пространство над территорией конфликта.

Контекст

Соглашение о финансовой поддержке уголовного преследования виновных в крушении малайзийского "Боинга" подписали Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. (22.01.2019)

Формуляр двигателя ракеты "Бук" был скопирован с восстановленного подлинника и поэтому датирован более поздним числом, заявили в российском Минобороны. (21.09.2018)

Родственники жертв сбитого над Украиной в 2014 году Boeing 777 пытаются наказать виновных в трагедии. О преградах на их пути DW поговорила с европейскими юристами. (10.04.2019)

Консультации представителей Нидерландов и Австралии с Москвой носили конфиденциальный характер. Речь шла о правовой ответственности РФ, сообщил глава нидерландского МИД. (27.03.2019)

Иск был подан еще в 2014 году, но и спустя пять лет ЕСПЧ до сих пор не подтвердил, что принял жалобу к рассмотрению. Гимулла в разговоре с DW выразил уверенность, что жалобу все же рассмотрят - на основании того, что стороны процесса по требованию уже дважды письменно отвечали на вопросы судей ЕСПЧ.

В чем сложность процесса? Ответчики могут настаивать на том, что иск подан с нарушением, так как податели иска не исчерпали возможности поиска справедливости в украинских судах. 

ЕСПЧ выскажется о роли России в трагедии MH17? Да

К началу осени Россия должна ответить на две жалобы: "Айлей и другие против России" и "Энглин и другие против России". Это коллективные иски, поданные в ЕСПЧ от имени 380 родственников жертв крушения MH17. Истцы обвиняют Россию в нарушении права погибших на жизнь и в том, что российские власти сделали недостаточно для расследования обстоятельств преступления. Ответ российских властей является предпосылкой для ЕСПЧ в принятии решения по двум искам.

В чем сложность процесса? Власти РФ причастность к трагедии отрицают, никакого расследования катастрофы в самой России тоже не было. Вместе с тем предполагаемое орудие массового убийства - ЗРК "Бук", из которого сбили "Боинг"-777 "Малайзийских авиалиний" - вероятно, по-прежнему находится в 53-й бригаде ПВО армии РФ. Опрошенные DW юристы, тем не менее, считают, что у ЕСПЧ хватает юридических оснований для вынесения решения по этим искам.

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  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Кто сбил Боинг над Донбассом: в деле MH17 в Нидерландах назвали новые имена. DW Новости (19.06.2019)

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Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW.  

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Кто сбил Боинг над Донбассом: в деле MH17 в Нидерландах назвали новые имена. DW Новости (19.06.2019)  

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