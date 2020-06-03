 Травля и унижение геев и сирот: реакции в России на ролик о конституции | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.06.2020

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Россия

Травля и унижение геев и сирот: реакции в России на ролик о конституции

Ролик о поправках в конституцию, в котором гей-пара усыновляет ребенка, набрал тысячи просмотров. Многие были возмущены его дискриминационной сутью. ЛГБТ-активисты просят удалить ролик.

Тень человека на фоне радужного флага

Агитационный ролик за поправки в Конституцию РФ опубликовало "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН) на страницах своих соцсетей 2 июня. Издание, которое часто связывают с "фабрикой троллей" и Евгением Пригожиным, находится в Санкт-Петербурге.

Ситуация, показанная в ролике, происходит в России 2035 года в одном из детских приютов. Сотрудницы приюта встречают мужчину, который пришел забрать в семью мальчика. Вместе они выходят на улицу, чтобы познакомиться с мамой. Но ею оказывается другой мужчина, который тут же протягивает ребенку платье. Звучит грустная музыка, мальчик заметно расстроен, а одна из сотрудниц с досады плюет на землю. В конце пара целуется и звучат слова: "Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны - голосуй за поправки в конституцию".

Какую реакцию вызвал ролик

На момент публикации видеоролик на странице издания "В контакте" посмотрело более 800 тысяч человек. В комментариях и перепостах люди раскритиковали его за гомофобию и манипуляции образом ребенка.

"...чувство гадливости и тошноты, а также стыда за всех причастных к его созданию… Просто омерзение. Помыться хочется…Ну как же можно настолько не понимать, что понятия "конституция" и "права человека" совсем не вяжутся с тем унижением прав и свобод, которые демонстрирует этот опус", - опубликовала пост на своей странице в Facebook директор московского Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. Она также добавила, что верит, что в 2035 году в стране не останется никаких сиротских интернатов.

Илья Варламов

Илья Варламов

Блогер Илья Варламов, который опубликовал на своем сайте разбор ролика, считает, что государство, вместо того, чтобы решать проблемы брошенных детей, "использует их как пушечное мясо в пропаганде".

"Это и "закон Димы Яковлева", который запретил усыновление российских сирот иностранцами, и демонизация однополых семей, которые - о, ужас! - могут дать ребенку нормальный дом. Ага, пусть лучше дети сгниют в детдомах, чем их будут воспитывать американцы. Или геи. Или, что самое кошмарное, геи-американцы", - пишет Варламов.

Ролик также набрал много перепостов в Instagram. Во многом благодаря известным блогерам и звездам шоу-бизнеса, например, телеведущей Екатерины Варнавы. "Мне обидно, какое количество средств тратится на информационную войну вместо того, чтобы вкладываться в процветание собственной страны", - написала Варнава. Содержание ролика она назвала травлей и унижением "под видом правок в Конституцию".

Правозащитники против манипуляций детьми

Образ гомосексуала в предвыборных роликах использовали и раньше, дискриминируя ЛГБТ-сообщество. Так, "геями на передержке", которых по закону будет обязана подселять к себе любая семья в России, избирателей "пугали" перед выборами президента РФ в марте 2018 года.

Однако в ролике 2020 года в этом контексте впервые используется образ ребенка-сироты. По словам социолога Алексея Титкова, эксперта Комитета гражданских инициатив, в этом наблюдается склейка сразу из двух чувствительных тем: "Реакция с возмущением здесь получается, прежде всего, из-за того, что чувствительный этический вопрос используется для политической манипуляции, довольно грубой. В этом смысле похожая реакция была в 2012-2013 годах в связи с тогдашним законом об усыновлении детей иностранцами. Тоже очень чувствительная тема и тоже волна недовольства, что ею манипулируют в политической игре".

По словам зампреда Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирины Киркоры, члены совета пока не обсуждали этот видеоролик. Однако его содержание и участие в нем ребенка беспокоит правозащитницу.

"На мой взгляд, - это перебор. Грубо, непрофессионально. Я хорошо понимаю реакцию своих сограждан. Ситуация, которая в нем показана, преподносится обществу как угроза. Кроме того, в ролике затрагиваются чувства каждого человека по отношению к детям, которые остались без попечения родителей. Надеюсь, что в будущем, в принципе, детских домов не будет и в сексуальную жизнь взрослого человека лезть не будут", - считает Ирина Киркора.

По ее словам, там, где можно было бы агитировать за семейное устройство, авторы ролика игнорируют проблему и концентрируются на гомосексуальных парах. Наконец, ролик создает ошибочное представление о том, что в однополых браках вырастают исключительно гомосексуалы.

Требования ЛГБТ-сообщества запретить ролик

В Следственный комитет России и в прокуратуру с требованием провести проверку в отношении создателей ролика уже обратились активисты ЛГБТ-группы "Стимул". Это следует из обращения на странице группы. По словам активистов, ролик "возбуждает ненависть и вражду к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ", а также "унижает достоинство человека, является откровенно дискриминационным по своей сути". Они также требуют Роскомнадзор заблокировать видео.

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