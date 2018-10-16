Торговлю Германии с Россией лихорадит из-за санкций США

В Берлине подвели итоги внешнеторговой деятельности немецких фирм за первые шесть месяцев 2018 года и рассказали о рисках, которые таят в себе протекционистская политика США и предстоящий "Брекзит".
В среду, 17 октября, президент Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Хольгер Бингман (Holger Bingmann) подвел на пресс-конференции в Берлине промежуточные итоги за первые шесть месяцев 2018 года.
Состояние германо-российских торгово-экономических отношений он охарактеризовал как крайне нестабильное, а их перспективы назвал шаткими. Причина, по его словам, - американская политика в отношении России.
Торговля с Россией в тени американских санкций
За первое полугодие, рассказал Бингман, немецкие фирмы поставили в Россию товаров на 12,9 миллиарда евро. Товарный поток в противоположном направлении был заметно больше - 17,5 миллиарда. Это прирост в 7,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнутый главным образом за счет роста цен на сырье и энергоносители - главные статьи российского экспорта.
"Вместе с тем, - продолжал он, - торговля с Россией остается крайне изменчивой, в 2015 году было снижение немецкого экспорта на 26 процентов, в 2016-м - всего на один процент, а в прошлом году он снова вырос на 20 процентов". Что будет дальше, Бингман предсказать не берется.
Проблему он видит в непредсказуемости американской политики санкций в отношении России. "Дело не в том, что два года назад США ввели пакет целенаправленных экономических санкций, - пояснил Бингман, отвечая на вопрос корреспондента DW. - Отношения между двумя странами остаются крайне нестабильными, бывают встречи, рукопожатия, а день спустя - опять ссора. Вот что характеризует отношение США к России".
Газ дырочку найдет
По его прогнозу, нестабильность в сфере торгово-экономических связей с Россией сохранится и впредь, станет даже еще большей.
"Новые санкции США против России, по моему мнению, неизбежны, - указывает президент BGA, - и они затронут всю систему мировой торговли". Он имеет в виду, в частности, возможные санкции США в энергетической сфере, в частности, в отношении газопровода "Северный поток - 2" или импорта российских энергоносителей вообще.
"Произведенные объемы газа надо будет куда-нибудь сбывать, - говорит Бингман. - Очень трудно предсказать, куда пойдет газ, если цены на него в той или иной стране станут выше или ниже, но путь себе он найдет".
Бизнесу мешает и политика Кремля
Изменчивость в двусторонней германо-российской торговле в BGA - наряду с политикой США - объясняют также колебаниями мировых цен на сырье и энергоносители.
А еще - дефицитом правовой защищенности на российском рынке и постоянно меняющимися рамочными условиями ведения бизнеса в России, зависимостью бизнеса от политических приоритетов, что отпугивает многих потенциальных инвесторов.
Хольгер Бингман как руководитель многопрофильной медиа-корпорации MELO Group и сам столкнулся с такими проблемами. У него был партнер в России, с которым он собирался расширять систему распространения печатной продукции. Полтора года назад, однако, взаимовыгодное сотрудничество пришлось прервать, поскольку российской фирме, по словам Бингмана, запретили выводить деньги из страны для инвестирования за рубежом.
60 % экспорта из ФРГ идет в ЕС
Впрочем, Россия играет во внешней торговле Германии маргинальную роль. На нее в первом полугодии 2018 года приходились два процента немецкого экспорта и три процента импорта.
Главным же рынком и сбыта, и закупок для Германии остается Европейский Союз: 60% экспорта и 58% немецкого импорта. Экспорт в первом полугодии возрос на 4,8% до 460 миллиардов евро, импорт - также на 4,8% до 541 миллиарда евро. Это, по словам главы BGA, свидетельствует о дальнейшем экономическом оживлении в странах ЕС. В целом, однако, темпы роста немецкого экспорта замедляются. Прогноз на текущий год - плюс 3,5%, а на будущий год его и вовсе пока нет. Слишком много рисков, указывает Бингман.
Главный среди них - протекционистская политика США, которые в списке отдельных стран остаются главным рынком сбыта для немецких фирм. Экспорт на американский рынок увеличился за шесть месяцев меньше, чем на один процент, и составил 56 миллиардов евро. На втором месте по этому показателю Франция (54 миллиарда), на третьем - Китай (53 миллиарда), который по общему объему товарооборота с Германией даже обогнал США и занимает первое место.
Но что будет дальше? "Трения в международной торговле между Китаем - нашим крупнейшим экономическим партнером и США - нашим важнейшим рынком сбыта, несомненно, массивно скажутся и на нас", - предсказывает глава BDA.
Чем грозит жесткий "Брекзит"?
Непредсказуемый риск таит в себе и предстоящий выход Великобритании из ЕС, который, опасается BGA, будет проходить по самому худшему из всех возможных сценариев - неконтролируемо. Уже и в первом полугодии 2018 года - из-за валютного курса и правовой неясности будущих отношений Брюсселя с Лондоном - немецкие поставки в Великобританию сократились на 2,7% до 42 миллиардов евро.
Жесткий же "Брекзит", то есть, выход Великобритании из ЕС без одновременного заключения соглашения о свободной торговле, чреват для немецких фирм многомиллиардными убытками. Оставшегося до конца марта следующего года времени явно не хватит для того, заявил Бингман, чтобы предприятия Германии успели подготовиться к работе в новых условиях.
Британские же власти - например, таможня - вряд ли смогут так быстро нарастить свой кадровый потенциал, чтобы обеспечивать бесперебойное движение товаров через будущую экономическую границу между ЕС и Великобританией. Поэтому BGA считает необходимым, как минимум, на два года предоставить англичанам возможность остаться в таможенном союзе с ЕС.
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