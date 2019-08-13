 Торговая война между США и КНР: какую выгоду сможет извлечь из нее ЕС? | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 13.08.2019

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Экономика

Торговая война между США и КНР: какую выгоду сможет извлечь из нее ЕС?

Нет худа без добра: пошлины Дональда Трампа на китайский импорт дестабилизируют мировую торговлю, но страны Евросоюза и особенно Германия от них выиграют, подсчитал институт ifo.

Флаги США и КНР на давшем трещину бетоне

"Когда двое ссорятся, третий радуется", гласит немецкая пословица. Однако к описанию отношения деловых кругов Германии к торговой войне между США и Китаем она не подходит: вводимые Вашингтоном пошлины на китайский импорт и ответные меры из Пекина дестабилизируют всю мировую торговлю, а это больно бьет по ориентированной на экспорт экономике ФРГ, уже оказавшейся на грани рецессии.

Институт ifo: ЕС и Германия выиграют от новых пошлин против КНР

Но нет худа без добра: хотя в целом условия ведения бизнеса на планете ухудшаются, новые 10-процентные пошлины на китайские товары стоимостью в 300 миллиардов долларов, которые президент США Дональд Трамп намерен ввести 1 сентября, принесут небольшую, но все же выгоду странам Евросоюза, в том числе Германии. К такому выводу пришел экономический научно-исследовательский институт ifo в Мюнхене.

Его ученые представили 13 августа конкретные цифры. Правда, спустя несколько часов после их публикации Вашингтон объявил, что введение пошлин на некоторые товарные группы, в том числе из области бытовой электроники, откладывается до 15 декабря. Этот потребует некоторой корректировки данных ifo, но не меняет сути расчетов.

Порт Эмден, погрузка автомобилей на экспорт

Германия экспортирует свои автомобили как в США, так и в Китай

А она такова: если прибавить к уже действующим 25-процентным пошлинам на товары в 250 млрд долларов новые 10-процентные на товары в 300 млрд, то убытки Китая составят 24,8 млрд евро, США выиграют 1,8 млрд евро, а Евросоюз в целом получит дополнительные доходы в размере 1,5 млрд евро. При этом выигрыш Италии составит 183 млн, Германии - 94 млн, Великобритании - 86 млн, Франции - 29 млн и Испании - 25 млн.

"Государства ЕС могли бы после введения дополнительных американских пошлин на импорт из Китая больше экспортировать в США, замещая выпадающие китайские товары", - пояснила руководитель исследования Марина Штайнингер (Marina Steininger), подчеркнув при этом, что позитивный эффект для Евросоюза и Соединенных Штатов окажется все же небольшим.

При ответном ударе Китая еврозона выиграет еще больше

Выигрыш США в размере 1,8 млрд евро обеспечат импортозамещение (американцы предпочтут отечественные товары китайским) и увеличение доходов казны за счет взимаемых пошлин. Однако ученые предупреждают: если Китай в ответ тоже введет 10-процентные дополнительные пошлины, то от американского выигрыша ничего не останется. Наоборот, Соединенные Штаты понесут убытки в размере 1,5 млрд евро, тогда как Китай несколько снизит свои потери до 21,6 млрд евро. 

Клеменс Фюст

Клеменс Фюст

В то же время отдельные страны Евросоюза, по подсчетам ifo, в случае ответных китайских мер и тем самым дальнейшей эскалации конфликта еще больше выиграют. Дополнительные доходы Германии составят 323 млн евро, Италия получит 231 млн, Франция - 168 млн. А вот у Великобритании выигрыш снизится до 58 млн.

Полученные Мариной Штайнингер результаты (о методике подсчета ничего не сообщается) настолько расходятся с широко распространенным в Германии мнением о безусловном вреде вводимых в США и КНР таможенных пошлин, что президент института ifo профессор Клеменс Фюст (Clemens Fuest) счел нужным снабдить их коротким комментарием: "Американо-китайская торговая война несет с собой, однако, отрицательные побочные эффекты для всех, поскольку она еще больше подрывает доверие инвесторов и потребителей по всему миру в условиях и без того неустойчивой глобальной конъюнктуры".

Пошлины способствуют сдерживанию глобальной экспансии Китая

Контекст

Два стратегических китайских инвестора, государственная компания BAIC и частная Geely, контролируют отныне 15 процентов капитала немецкого автоконцерна. Что это будет означать? (23.07.2019)

Поддержка европейцами торговой войны Трампа против КНР и давление на компанию Huawei - последствия резкого изменения отношения к китайскому лидеру Си Цзиньпину и его политике. (31.01.2019)

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При нынешнем кризисном состоянии мировой экономики даже нулевой рост немецкого экспорта является успехом, считают эксперты. Некоторые говорят, что Германия находится на границе между рецессией и стагнацией. (09.08.2019)

К тому же авторы исследования специально оговариваются, что не учитывали при расчетах возможную (дальнейшую) девальвацию юаня, иначе говоря - перерастание торговой войны в валютную, в ходе которой немецкие и другие экспортеры из еврозоны могут понести серьезные потери. Ведь чем ниже курс денежной единицы КНР, тем дороже становятся для китайских фирм и потребителей товары из Германии и других стран ЕС.

Тем не менее ключевой вывод исследования, согласно которому Китай в ходе торговой войны с США непременно терпит некоторые убытки, а Евросоюз при определенных условиях даже оказывается в выигрыше, означает: протекционистские меры Дональда Трампа против КНР не так уже плохи для европейцев, как многим, возможно, кажется. В любом случае эти меры ведут к ослаблению госкапиталистической экономической модели КНР и тем самым к сдерживанию глобальной экспансии коммунистического Китая.

А ведь именно к этому настоятельно призывало в начале года руководство Германии и ЕС головная организация германского бизнеса - Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). И именно поэтому многие либеральные эксперты и СМИ в Западной Европе тогда же поддержали те требования играть по правилам свободного рынка, которые хозяин Белого дома предъявил Пекину в весьма жесткой форме.

Ernst & Young: Китай резко притормозил скупку фирм в Европе

Одним из первых зримых результатов этого ослабления и сдерживания можно, с некоторыми оговорками, считать резкое сокращение китайских инвестиций в Европе. На него 12 августа указала консалтинговая компания Ernst & Young (EY) в очередном исследовании, посвященном слияниям и поглощениям на европейском рынке с участием капитала из КНР. 

Промышленный робот Kuka

Немецкий производитель промышленных роботов Kuka c 2016 года контролируется китайцами

За первые шесть месяцев 2019 года фирмы из КНР осуществили в Европе 81 транзакцию по покупке компаний или долей в них - это на 28 процентов меньше, чем в первом полугодии 2018 года. При этом объем инвестиций, по данным EY, сократился на 84 процента до 2,4 млрд долларов. Для сравнения: в рекордном 2016 году китайские фирмы потратили на покупку производственных активов в Европе свыше 85 млрд долларов. В Германии число сделок уменьшилось по сравнению с первой половиной прошлого года с 25 до 11, а сумма вложений - с 10,1 млрд до 0,5 млрд долларов.    

С одной стороны, это плохо, потому что сократился приток в Европу свежего капитала. С другой стороны, это означает, что руководимые из Пекина китайские фирмы притормозили планомерную скупку западноевропейских фирм, чаще всего высокотехнологических.

Притормозили, но вовсе не прекратили, о чем свидетельствует, в частности, приобретение крупного пакета акций немецкого автостроителя Daimler китайской госкомпанией BAIC, произошедшее, однако, уже во втором полугодии, в июле.  

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    Автор: Михаил Бушуев


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