Торговая война между США и КНР: какую выгоду сможет извлечь из нее ЕС?

Нет худа без добра: пошлины Дональда Трампа на китайский импорт дестабилизируют мировую торговлю, но страны Евросоюза и особенно Германия от них выиграют, подсчитал институт ifo.
"Когда двое ссорятся, третий радуется", гласит немецкая пословица. Однако к описанию отношения деловых кругов Германии к торговой войне между США и Китаем она не подходит: вводимые Вашингтоном пошлины на китайский импорт и ответные меры из Пекина дестабилизируют всю мировую торговлю, а это больно бьет по ориентированной на экспорт экономике ФРГ, уже оказавшейся на грани рецессии.
Институт ifo: ЕС и Германия выиграют от новых пошлин против КНР
Но нет худа без добра: хотя в целом условия ведения бизнеса на планете ухудшаются, новые 10-процентные пошлины на китайские товары стоимостью в 300 миллиардов долларов, которые президент США Дональд Трамп намерен ввести 1 сентября, принесут небольшую, но все же выгоду странам Евросоюза, в том числе Германии. К такому выводу пришел экономический научно-исследовательский институт ifo в Мюнхене.
Его ученые представили 13 августа конкретные цифры. Правда, спустя несколько часов после их публикации Вашингтон объявил, что введение пошлин на некоторые товарные группы, в том числе из области бытовой электроники, откладывается до 15 декабря. Этот потребует некоторой корректировки данных ifo, но не меняет сути расчетов.
А она такова: если прибавить к уже действующим 25-процентным пошлинам на товары в 250 млрд долларов новые 10-процентные на товары в 300 млрд, то убытки Китая составят 24,8 млрд евро, США выиграют 1,8 млрд евро, а Евросоюз в целом получит дополнительные доходы в размере 1,5 млрд евро. При этом выигрыш Италии составит 183 млн, Германии - 94 млн, Великобритании - 86 млн, Франции - 29 млн и Испании - 25 млн.
"Государства ЕС могли бы после введения дополнительных американских пошлин на импорт из Китая больше экспортировать в США, замещая выпадающие китайские товары", - пояснила руководитель исследования Марина Штайнингер (Marina Steininger), подчеркнув при этом, что позитивный эффект для Евросоюза и Соединенных Штатов окажется все же небольшим.
При ответном ударе Китая еврозона выиграет еще больше
Выигрыш США в размере 1,8 млрд евро обеспечат импортозамещение (американцы предпочтут отечественные товары китайским) и увеличение доходов казны за счет взимаемых пошлин. Однако ученые предупреждают: если Китай в ответ тоже введет 10-процентные дополнительные пошлины, то от американского выигрыша ничего не останется. Наоборот, Соединенные Штаты понесут убытки в размере 1,5 млрд евро, тогда как Китай несколько снизит свои потери до 21,6 млрд евро.
В то же время отдельные страны Евросоюза, по подсчетам ifo, в случае ответных китайских мер и тем самым дальнейшей эскалации конфликта еще больше выиграют. Дополнительные доходы Германии составят 323 млн евро, Италия получит 231 млн, Франция - 168 млн. А вот у Великобритании выигрыш снизится до 58 млн.
Полученные Мариной Штайнингер результаты (о методике подсчета ничего не сообщается) настолько расходятся с широко распространенным в Германии мнением о безусловном вреде вводимых в США и КНР таможенных пошлин, что президент института ifo профессор Клеменс Фюст (Clemens Fuest) счел нужным снабдить их коротким комментарием: "Американо-китайская торговая война несет с собой, однако, отрицательные побочные эффекты для всех, поскольку она еще больше подрывает доверие инвесторов и потребителей по всему миру в условиях и без того неустойчивой глобальной конъюнктуры".
Пошлины способствуют сдерживанию глобальной экспансии Китая
К тому же авторы исследования специально оговариваются, что не учитывали при расчетах возможную (дальнейшую) девальвацию юаня, иначе говоря - перерастание торговой войны в валютную, в ходе которой немецкие и другие экспортеры из еврозоны могут понести серьезные потери. Ведь чем ниже курс денежной единицы КНР, тем дороже становятся для китайских фирм и потребителей товары из Германии и других стран ЕС.
Тем не менее ключевой вывод исследования, согласно которому Китай в ходе торговой войны с США непременно терпит некоторые убытки, а Евросоюз при определенных условиях даже оказывается в выигрыше, означает: протекционистские меры Дональда Трампа против КНР не так уже плохи для европейцев, как многим, возможно, кажется. В любом случае эти меры ведут к ослаблению госкапиталистической экономической модели КНР и тем самым к сдерживанию глобальной экспансии коммунистического Китая.
А ведь именно к этому настоятельно призывало в начале года руководство Германии и ЕС головная организация германского бизнеса - Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). И именно поэтому многие либеральные эксперты и СМИ в Западной Европе тогда же поддержали те требования играть по правилам свободного рынка, которые хозяин Белого дома предъявил Пекину в весьма жесткой форме.
Ernst & Young: Китай резко притормозил скупку фирм в Европе
Одним из первых зримых результатов этого ослабления и сдерживания можно, с некоторыми оговорками, считать резкое сокращение китайских инвестиций в Европе. На него 12 августа указала консалтинговая компания Ernst & Young (EY) в очередном исследовании, посвященном слияниям и поглощениям на европейском рынке с участием капитала из КНР.
За первые шесть месяцев 2019 года фирмы из КНР осуществили в Европе 81 транзакцию по покупке компаний или долей в них - это на 28 процентов меньше, чем в первом полугодии 2018 года. При этом объем инвестиций, по данным EY, сократился на 84 процента до 2,4 млрд долларов. Для сравнения: в рекордном 2016 году китайские фирмы потратили на покупку производственных активов в Европе свыше 85 млрд долларов. В Германии число сделок уменьшилось по сравнению с первой половиной прошлого года с 25 до 11, а сумма вложений - с 10,1 млрд до 0,5 млрд долларов.
С одной стороны, это плохо, потому что сократился приток в Европу свежего капитала. С другой стороны, это означает, что руководимые из Пекина китайские фирмы притормозили планомерную скупку западноевропейских фирм, чаще всего высокотехнологических.
Притормозили, но вовсе не прекратили, о чем свидетельствует, в частности, приобретение крупного пакета акций немецкого автостроителя Daimler китайской госкомпанией BAIC, произошедшее, однако, уже во втором полугодии, в июле.
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