Торги в Москве открылись обвалом рубля и российских акций

Первый биржевой день в Москве после длинных выходных открылся значительным падением курса российского рубля. На 10 часов мск во вторник, 10 марта, курс евро вырос на 9,7 процента до 85 рублей, курс доллара - на 6,4 процента до 72,99 рубля. Московская биржа ввела верхнюю границу возможного курса доллара в 75,2125 рубля, евро - в 85,758 рубля.

Одновременно обрушился российский фондовый рынок. Акции российских нефтегазовых компаний, в частности "Газпрома", "Роснефти" и "Лукойла", после открытия торгов потеряли 12-15 процентов. Рухнули и котировки финансового сектора РФ. В частности, акции Сбербанка упали на 13 процентов, ВТБ - на 11,7 процента.

Котировки технологических компаний также резко снизились. Акции "Яндекса" потеряли в цене 7 процентов, "Ростелекома" - 9 процентов, АФК "Система" - 12 процентов. Индекс Мосбиржи на 11 часов мск упал на 7,77 процента, индекс РТС - на 12,74 процента.

ЦБ РФ объявил о валютной интервенции

На фоне обвала курса рубля Центральный банк России объявил о валютной интервенции на внутреннем рынке. Упреждающая продажа иностранной валюты начнется 10 марта в соответствии с механизмом бюджетного правила. Операции будут осуществляться до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится в заявлении ЦБ РФ.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - указал далее Банк России. Накануне российский регулятор приостановил покупку валюты сроком на 30 дней.

Обвал цен на нефть

Российская валюта подешевела после неудачных переговоров ОПЕК+ и последовавшего крушения цен на нефть еще накануне. 9 марта один доллар США стоил более 75,5 рубля, один евро - около 86 рублей. В тот же день цены на нефть потерпели наиболее сильный обвал со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Уже через несколько часов после начала торгов в Азии показатели рухнули примерно на 30 процентов.

6 марта в Вене неудачей завершились переговоры ОПЕК+ по вопросу снижения объемов нефтедобычи. ОПЕК предложила 14 странам, входящим в объединение, во втором квартале 2020 года сократить ежедневную добычу нефти на 1 миллион баррелей, а 10 партнерам организации, в том числе России, - взять на себя еще 500 тысяч баррелей. РФ не приняла предложение, объяснявшееся стремлением удержать цены на нефть от дальнейшего снижения на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, которая отрицательно влияет на мировые экономические прогнозы и спрос на нефть.

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