Топ 10 немецких кличек для собак (фото)

Самые популярные имена для собак в Германии по итогам 2018 года.
31.01.2019, Зульцбах • Немецкая служба регистрации домашних животных TASSO опубликовала рейтинг самых популярных собачьих кличек среди более чем 390 тысяч животных, внесенных в картотеку в 2018 году. Многие из них также встречаются в списке кошачьих имен, о которых мы рассказали накануне.
Топ 10 собачьих кличек женского рода
1. Luna
2. Bella
3. Emma
4. Lilly/Lilli
5. Amy
6. Maja/Maya
7. Nala
8. Kira
9. Lucy
10. Lotte
Топ 10 собачьих кличек мужского рода
1. Balu/Balou
2. Buddy
3. Charly/Charlie
4. Milow/Mailo/Milo
5. Rocky
6. Bruno
7. Lucky
8. Sammy
9. Sam
10. Max
10 пород собак, выведенных в Германии
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