 Топ 10 немецких кличек для собак (фото) | Кадр дня | DW | 31.01.2019

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Кадр за кадром

Топ 10 немецких кличек для собак (фото)

Самые популярные имена для собак в Германии по итогам 2018 года.

Овчарка по кличке Хоган в гессенском регионе Таунус радуется снегу в конце нынешнего января

Овчарка по кличке Хоган в гессенском регионе Таунус радуется снегу в конце нынешнего января

31.01.2019, Зульцбах Немецкая служба регистрации домашних животных TASSO опубликовала рейтинг самых популярных собачьих кличек среди более чем 390 тысяч животных, внесенных в картотеку в 2018 году. Многие из них также встречаются в  списке кошачьих имен, о которых мы рассказали накануне.

Топ 10 собачьих кличек женского рода

1. Luna
2. Bella
3. Emma
4. Lilly/Lilli
5. Amy
6. Maja/Maya
7. Nala
8. Kira
9. Lucy
10. Lotte

Топ 10 собачьих кличек мужского рода

1. Balu/Balou
2. Buddy
3. Charly/Charlie
4. Milow/Mailo/Milo
5. Rocky
6. Bruno
7. Lucky
8. Sammy
9. Sam
10. Max

10 пород собак, выведенных в Германии 

  • Немецкий дог

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Немецкий дог

    Этот дог был внесен в 2010 году в Книгу рекордов Гинесса как самая большая собака в мире. Его вес на тот момент составлял 111 килограммов.

  • Шпиц

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Американский эскимосский шпиц?

    Когда "немецкий шпиц" был привезен в Америку, а было это сразу после окончания Первой мировой войны, его переименовали в "американского шпица", поскольку в те времена в Штатах были распространены антинемецкие чувства. С тех пор порода претерпела изменения. Кинологи разных организаций до сих пор не пришли к единому мнению: считать породу, проживающую в США, "немецкой" или "американской".

  • Немецкий боксер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Немецкий боксер

    В 1895 году в Мюнхене представили новую породу, получившуюся в результате многолетнего скрещивания бульдогов и мастифов. Кинологи до сих пор не могут ответить на вопрос: почему эту собаку назвали именно "боксером"?

  • Такса

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Такса

    Название охотничьей породы Dachshund или Dackel (такса) происходит от слов Dachs (барсук) и Hund (собака), потому что таксы использовались для поиска и охоты на барсуков и других норных животных. У Чехова были две таксы: Бром Исаич и Хина Марковна. Антон Павлович как-то написал про них: "... безобразной наружности собаки. Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный".

  • Малый мюнстерлендер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Малый мюнстерлендер

    Малый мюнстерлендер обязан своим происхождением немецкому кинологу Эдмунду Лёнсу (Edmund Löns), начавшему работать над созданием этой породы в далеком 1902 году. Очень высокие требования к стандартам разведения не позволили этой собаке обрести широкую популярность. Встречаются мюнстерлендеры довольно редко.

  • Веймаранер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Веймаранер

    Характерные черты - серебристая шерсть, необыкновенные глаза и привязанность к человеку, заложенная на генетическом уровне. Выведена была эта порода собак на родине Гете - в Веймаре.

  • Доберман

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Доберман

    Неподалеку от Веймара находится городок Апольда. Здесь в XIX веке проживал судебный служащий Фридрих Луис Доберман (Friedrich Louis Dobermann). Он интересовался разведением собак. Путем скрещивания пинчеров, веймарских легавых и пойнтеров появилась новая порода, которая позже стала носить его имя - доберман.

  • Ротвейлер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Ротвейлер

    Есть разные версии происхождения ротвейлера. Одна из них гласит, что порода, в нынешнем ее виде, была выведена в немецком городе Ротвайль в XVIII веке. В центре родного города ротвейлеру установлен небольшой бронзовый памятник.

  • Немецкая овчарка

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Немецкая овчарка

    Выведение породы было организовано с размахом, участвовали в нем немецкие заводчики пастушьих собак со всей страны. И в 1899 году немецкая овчарка впервые была официально показана на всегерманской выставке собак. Сегодня овчарок используют во всем мире в качестве полицейских собак, спасателей и поводырей.

  • Шнауцер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Шнауцер

    Шнауцеры появились в Баварии. Работа с формированием и закреплением породных признаков началась в середине XIX века. В 1879 году на собачьей выставке в Ганновере был представлен жесткошерстный пес по кличке Шнауцер -он и дал название породе.

    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


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Январские кадры из Германии

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    Кадр за кадром - Январь 2019

    Топ 10 немецких имен для кошек и котов

    30.01.2019, Зульцбах • Немецкая служба регистрации домашних животных TASSO опубликовала рейтинг самых популярных кошачьих имен среди более чем 300 тысяч животных, внесенных в картотеку в 2018 году. Топ 10 для кошек: Lilly/Lilli, Luna, Lucy, Nala, Mia, Mimi, Maja/Maya, Bella, Mila, Minka. Топ 10 для котов: Leo, Simba, Felix, Charly/Charlie, Balu/Balou, Sammy, Findus, Tiger, Max, Rocky.

  • Бавария

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Авария грузовика с вертолетом

    29.01.2019, Кирхрот • Эта фотография была сделана в понедельник, 28 января, на федеральном автобане A3 в районе баварского Кирхрота. Из-за технической неисправности здесь занесло прицеп, на котором перевозился этот двухтонный вертолет. До того, как остановиться, прицеп снес примерно 150 метров отбойника. Пострадавших нет. Авария привела к многокилометровым пробкам.

  • Лайферде

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зимний приют для пернатых хищников

    28.01.2019, Лайферде • Мыши прячутся под снегом, рыбы вполне комфортно чувствуют себя подо льдом... А вот совам, цаплям, ястребам и прочим хищным пернатым нынешней зимой приходится в Германии голодать, особенно молодым, неопытным птицам. Найденных совсем обессилившими доставляют в центры защиты животных. Эту неясыть обыкновенную временно приютили в одном из таких центров в Нижней Саксонии.

  • Дюссельдорф

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Нет - фашизму"

    28.01.2019, Дюссельдорф • "Нет - фашизму. Не допустим повторения Освенцима. Нет прощения. Нет забвения". Такие транспаранты были развернуты болельщиками на стадионе в Дюссельдорфе во время футбольного матча бундеслиги между местной командой "Фортуна" и клубом "Лейпциг" в воскресенье, 27 января - в Международнгый день памяти жертв Холокоста.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Золотой туман во "Флоренции на Эльбе"

    27.01.2019, Дрезден • Вид на достопримечательности Старого города в саксонской столице - Дрездене ранним январским утром.

  • Бловац

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Рыбак рыбака видит издалека

    26.01.2019, Бловац • Хотите - верьте, хотите - нет, но это чучело на пруду в Мекленбурге установили, чтобы отпугивать не птиц, а рыбаков-браконьеров, которые норовят наловить здесь рыбы без соответствующего разрешения. Арендаторы водоема, прибегнувшие к столь нерадикальному способу защиты своих интересов, утверждают, что пугало со своими служебными обязанностями справляется вполне успешно.

  • Зюльт

    Кадр за кадром - Январь 2019

    На острове богатых и красивых

    25.01.2019, Зюльт • "Мерседесам", "Порше" и прочим статусным символам на колесах скоро придется немного потесниться на немецком острове Зюльт. В середине марта здесь начнутся испытания электрического автономного автобуса (слева), который будет передвигаться по острову без водителя, а расписание будет составляться и автоматически меняться в зависимости от спроса, то есть загруженности линии.

  • Бавария

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Сено для баварских оленей

    25.01.2019, Зонтхофен • Эта фотография сделана в засыпанной снегом Баварии, где сейчас даже временно прекратили охотиться на оленей, которым трудно добывать себе корм. Вместо охоты егеря в Баварских Альпах разносят оленям сено.

  • Нойшванштайн

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Открыто на ремонт

    24.01.2019, Швангау • Ежегодно замок Нойшванштайн осматривает 1,5 миллиона туристов со всего мира. Он был возведен во второй половине XIX века для баварского короля Людвига II. Сейчас здесь продолжается ремонт, начатый два года назад. На него выделено двадцать миллионов евро. Замок остается открытым для посетителей. Реставрационные работы будут продолжаться до 2022 года.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Успел подрасти

    23.01.2019, Берлин • Учитывая неподдельный интерес, проявленный нашими читателями, продолжаем следить за беломедвежьим пополнением в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде. Маленький мишка, родившийся восемь недель назад, уже не только открыл глаза, но и начал играть с медведицей-мамой.

  • Гисен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Кашалот в аудитории

    21.01.2019, Гисен • Этот скелет вряд ли бы смог поместиться в шкафу, но для него заранее было предусмотрено более подходящее место - одна из аудиторий Гисенского университета в Гессене. Он принадлежит молодому кашалоту, найденному на берегу острова Гельголанд три года назад. Погибшего кита доставили в Гисен. Скелет, состоящий примерно из двухсот костей, препарировали университетские биологи.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Кровавая" Луна над Дрезденом

    21.01.2019, Дрезден • Рано утром в понедельник, 21 января, жители Германии могли наблюдать полное лунное затмение, прозванное "кровавой" Луной (нем. "Blutmond"). Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене.

  • Швангау

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Над зимними Альпами

    20.01.2019, Швангау • Семь воздушных шаров в небе над Альпами. Такую картину можно было наблюдать на днях в баварском регионе Швангау - том самом в котором расположен знаменитый замок Нойшванштайн.

  • Дюссельдорф

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Зеленая стрелка" для велосипедистов

    19.01.2019, Дюссельдорф • "Зеленые стрелки" - такие таблички, разрешающие велосипедистам поворачивать направо на красный свет, пропустив других участников движения, установлены пока в девяти немецких городах. Через год результаты эксперимента будут проанализированы. Если эксперты сочтут их удачными, в немецкие ПДД будут внесены изменения, разрешающие повсеместное использование таких знаков.

  • Пивоварня в Баварии

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Сколько калорий в немецком пиве?

    18.01.2019, Берлин • Немецкие производители пива уже в этом году начнут добровольно размещать информацию о калорийности своих продуктов на этикетках. Для наиболее популярных в Германии сортов пива она составляет 40-50 килокалорий на сто миллилитров. 0,5-литровая бутылка пива по калорийности примерно равна 80 граммам картофеля фри, 30 граммам сливочного масла или полутора литрам томатного сока.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Первый в Германии транзистор

    17.01.2019, Мюнхен • Этот будущий экспонат Немецкого музея достижений естественных наук и техники Мюнхене много десятилетий пролежал дома у одного сотрудника концерна Siemens - забытый в спичечной коробке. Перед нами - один из первых в мире транзисторов начала 1950-х годов и образец первой модели транзисторов на немецком рынке. Теперь он станет частью здешней постоянной экспозиции.

  • Вальберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Бавария после снегопадов

    17.01.2019, Роттах-Эгерн • Эта фотография была сделана в предгорьях Баварских Альп около озера Тегернзе в первый солнечный день после продолжительных снегопадов. До этой часовни Святого Креста (Wallberg-Kapelle Heilig Kreuz ) на горе Вальберг можно подняться на канатной дороге.

  • Зиндельфинген

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Лунное письмо"

    16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.

  • Кассель

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зимняя калина

    16.01.2019, Кассель • Немцы называют этот кустарник, который сейчас можно увидеть здесь цветущим в парках, зимней калиной - Winterschneeball. Гибрид был выведен в 1930-х годах в Северном Уэльсе, а позже получил распространение по всей Европе в качестве декоративного растения. В некоторых местах начинает цвести уже осенью и продолжает в зимние месяцы, радуя глаз в это серое время года.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Последний писк берлинской моды

    15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.

  • Ганновер

    Кадр за кадром - Январь 2019

    В Германии ввели секционный контроль

    14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.

  • Вупперталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зоопарк расстается с белыми медведями

    13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Эльбской филармонии - два года

    12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    День немецкого яблока

    11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.

  • Броккен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Поезд под снегом

    10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.

  • Штольберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пробки из-за снегопада

    09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Новости из берлоги

    08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.

  • Вайденталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Чемпионат по метанию елок

    07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.

  • Трир

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Как колядуют в Германии

    06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Елки для зоопарка

    05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.

  • Эрфурт

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пятидневный носорог

    03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.

  • Штральзунд

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Затишье перед бурей

    02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.

  • Бургхаузен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Самый длинный замок Европы

    01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.


Контекст

Топ 10 немецких имен для кошек и котов

Самые популярные кошачьи имена в Германии по итогам 2018 года. (30.01.2019)  

Через восемь лет - на собачью пенсию

Овчарка Йола прослужила в полиции немецкого города Бонна восемь лет и сейчас вышла на пенсию, о чем полиция написала в своем аккаунте в социальной сети Facebook. (06.09.2018)  

Собачья жара - не лучше собачьего холода

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Музей такс в Баварии - первый и единственный в мире

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Немецкие пожарные спасают животных

Немецкие пожарные не только тушат пожары и спасают людей из огня. По долгу службы они приходят на помощь и животным. В нашей фотогалерее - несколько таких случаев в 2017 году. (12.12.2017)  

Собака - (не) друг почтальона

Эта фотография была сделана в городе Грайфсвальде во время семинара для немецких почтальонов. (13.06.2017)  

Лукас - четвероногий спасатель в Баварских Альпах

Эта фотография была сделана во время учений спасателей в Баварских Альпах. В них участвовали не только люди, но и собаки. Пес по кличке Лукас со своим заданием справился. (21.02.2017)  

Как часто немцев кусают собаки, а также другие животные (фото)

Общее число обращений к врачам после укусов составляет в Германии от 30 тысяч до 50 тысяч каждый год.  

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Первый этап чемпионата Северной Германии по гонкам на собачьих упряжках прошел в Нижней Саксонии. (20.10.2015)  

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Как сообщает dpa, в международных соревнованиях участвовало более 70 собак этой породы из десяти стран. (27.10.2015)  

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Кадр за кадром - Январь 2019  

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Они здесь плавают в бассейнах, ходят в музеи, занимаются йогой. Для них здесь открыты парикмахерские и отели. А недавно в Германии появилась радиопрограмма для собак.

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