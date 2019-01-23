 Тони Блэр высказался за повторный референдум по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 23.01.2019

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Европа

Тони Блэр высказался за повторный референдум по "Брекзиту"

Бывший премьер Великобритании не верит, что правительству Терезы Мэй удастся провести какой-либо договор с ЕС по "Брекзиту" через парламент. Разумнее было бы вновь узнать мнение народа, заявил он в интервью DW.

Тони Блэр в Давосе

Тони Блэр в Давосе

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил за проведение нового референдума о дальнейшем пребывании страны в составе Евросоюза. "Это даст стране окончательный результат", - сказал он в интервью медиакомпании DW на полях Всемирного экономического форума в Давосе во вторник, 22 января.

"Некоторые говорят, что новый референдум причинит ущерб демократии. Но ведь мы вновь обращаемся к народу, мы не спрашиваем кого-то еще. Сейчас налицо гораздо более ясное понимание того, что на самом деле означает "Брекзит", гораздо лучшее понимание всех связанных с этим вопросов", - пояснил бывший британский премьер.

Контекст

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Скепсис в отношении плана "Б"

По мнению Блэра, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не удастся добиться успеха в вопросе о порядке и условиях "Брекзита" и с помощью плана "Б". "Насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы изменить договор об условиях "Брекзита". Совершенно очевидно, что это вопрос, который должен решаться на переговорах между британским правительством и Европой. Лично я и другие считаем, что этот процесс - полный хаос", - сказал Тони Блэр.

"Относительно будущих торговых отношений с Европой нет согласия. Одна группа людей желает сохранить тесные связи с Европой. Другая группа людей желает полностью порвать с торговой системой ЕС. Мы считаем, что нужно вернуться за решением к народу, поскольку парламент парализован. Я сомневаюсь в том, что Мэй сможет провести через него какую-либо сделку. Нет большинства ни за одну форму "Брекзита". Поэтому самым разумным будет вернуться и спросить у народа", - пояснил свою точку зрения бывший премьер-министр Великобритании.

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    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

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    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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