Томос - указ предстоятеля поместной православной церкви по важному вопросу церковного устройства.
Томос в православии - церковный документ, указ предстоятеля поместной церкви. В частности, путем издания томоса какой-либо части "материнской" церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия. Такой документ пишется в торжественном стиле и состоит из трех частей: исторической (предпосылки для предоставления автокефалии), канонической (обоснование принятого решения) и пожеланий в адрес новой автокефальной церкви.
Почаевская лавра в Западной Украине еще до Евромайдана была фактически приватизирована предприятием, связанным с УПЦ Московского патриархата. Что происходит в лавре накануне решения о предоставлении Украине томоса?