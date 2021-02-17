Как работает Православная церковь Украины в Донбассе: интервью со священником

Почему многие священники ПЦУ в Донбассе занимаются и мирскими делами - например, работают в полиции или на шахте? Есть ли у ПЦУ приходы в "ДНР"? Интервью DW с Митрополитом Донецким и Мариупольским Сергием.