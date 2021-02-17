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Томос

Томос - указ предстоятеля поместной православной церкви по важному вопросу церковного устройства.

Томос в православии - церковный документ, указ предстоятеля поместной церкви. В частности, путем издания томоса какой-либо части "материнской" церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия. Такой документ пишется в торжественном стиле и состоит из трех частей: исторической (предпосылки для предоставления автокефалии), канонической (обоснование принятого решения) и пожеланий в адрес новой автокефальной церкви.

Serhij Horobtsov - Priester der Orthodoxen Kirche der Ukraine

Как работает Православная церковь Украины в Донбассе: интервью со священником 17.02.2021

Почему многие священники ПЦУ в Донбассе занимаются и мирскими делами - например, работают в полиции или на шахте? Есть ли у ПЦУ приходы в "ДНР"? Интервью DW с Митрополитом Донецким и Мариупольским Сергием.
Patriarch Filaret, head of the Ukrainian Orthodox Church of the Kiev Patriarchate, delivers a speech during a mass prayer to express gratitude to Istanbul-based Ecumenical Patriarchate for granting approval to establish the country's independent, or autocephalous, church in Kiev, Ukraine October 14, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Комментарий: Бунт Филарета - первое испытание для ПЦУ 21.06.2019

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет отверг томос и объявил о восстановлении Киевского патриархата. О последствиях этого шага для будущего ПЦУ - Сергей Руденко.
Leiter der orthodoxen Kirche Filaret Denyssenko trifft sich mit orthodoxen Ukrainern, Juni 2019 Alle Rechte gehören DW Korrespondent Lilia Rzeutskaya

"Поместный собор" Филарета: зачем патриарху восстановление УПЦ КП 20.06.2019

Возродить Киевский патриархат, который будет существовать отдельно от Православной церкви Украины, решил так называемый "собор" Филарета. На него пришли лишь два архиерея из сорока. Подробнее - в репортаже DW.
Karikatur - Amtierender Präsident der Ukraine Petro Poroschenko und andere Präsidentschaftskandidaten in der Ukraine Copyright: Sergey Elkin Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Ukraine, Petro Poroschenko, Wahlen in der Ukraine DW, Sergey Elkin

Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами? 30.01.2019

Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.

15.12.2018 +++ A man holds an Orthodox cross as people support independent Ukrainian church near the St. Sophia Cathedral in Kiev, Ukraine, Saturday, Dec. 15, 2018. Ukraine's Orthodox clerics gather for a meeting Saturday that is expected to form a new, independent Ukrainian church, and Ukrainian authorities have ramped up pressure on priests to support the move. (AP Photo/Efrem Lukatsky) |

Комментарий: Кому служат церковь и патриархи? 15.01.2019

В церковном споре с Киевом Москва нагнетает раскол мирового православия. Церковную тему использует и украинский президент. О верующих речь идет в последнюю очередь, считает Евгений Тейзе.
15.12.2018 +++ Von Korrespondentin Liliya Rzheutskaya in Kiew, DW-Copyright. In Kiew tagt heute Die Kirchenversammlung auf der die Schaffung einer unabhängigen ukrainischen orthodoxen Kirche proklamiert wird.

Работа на годы: как будет формироваться Православная церковь Украины 12.01.2019

Получением томоса об автокефалии торжественная часть создания Православной церкви Украины завершена. Впереди многолетний бюрократический процесс и, возможно, судебные тяжбы.
Believers take part in a procession marking the 1030th anniversary of the Christianisation of the country, which was then known as Kievan Rus', in Kiev, Ukraine July 27, 2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Комментарий: Церковный спор на пороге светской Европы 11.01.2019

Создание ПЦУ вызвало эйфорию в Киеве и всплеск воинственных заявлений в Москве. Федор Крашенинников о печальных выводах из российско-украинского церковного размежевания.
Ecumenical Patriarch Bartholomew I kisses Metropolitan Epifaniy, head of the Orthodox Church of Ukraine, as he hands Tomos, a decree granting Ukraine church independence, after the Epiphany mass at the Patriarchal Cathedral of St. George in Istanbul, Turkey January 6, 2019. REUTERS/Murad Sezer

Дилемма православия: кто признает украинскую автокефалию 09.01.2019

Москва препятствует признанию Православной церкви Украины другими поместными церквами и ставит под сомнение авторитет Вселенского патриарха. Каковы шансы на признание независимой украинской церкви?

Ecumenical Patriarch Bartholomew and Metropolitan Epifaniy, head of the Orthodox Church of Ukraine, attend a signing ceremony marking the new Ukrainian Orthodox church's independence, at St. George's Cathedral, the seat of the Ecumenical Patriarchate, in Istanbul, Turkey January 5, 2019. REUTERS/Murad Sezer

Что пишет о Православной церкви Украины немецкая пресса 08.01.2019

Признание Константинополем новой православной церкви в Украине не прошло незамеченным в немецкой прессе, хотя большого резонанса не вызвало. Один аспект оказался в центре внимания.
Ecumenical Patriarch of Constantinople of the Eastern Orthodox Church, Bartholomew I of Constantinople during his visit in Thessaloniki September 26, 2017 (Photo by Grigoris Siamidis/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Патриарх Варфоломей призвал признать автокефалию украинской церкви 04.01.2019

Томос об автокефалии ПЦУ Вселенский патриарх Варфоломей подпишет 5 января и на следующий день вручит его митрополиту Епифанию. Процедура пройдет в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле.
15.12.2018 +++ Ukrainian priests attend a public prayer at the front of the Saint Sophia's Cathedral in Kiev, Ukraine, 15 December, 2018. The Unification Council is being held at the Saint Sophia's Cathedral in Kiev, where is expected to approve the Charter of the local Ukrainian Orthodox Church, independent from Moscow,and select the head of the new church. (Photo by STR/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Как будут выстраивать новую украинскую церковь 18.12.2018

После объединительного собора у созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) появился устав и предстоятель. Но развивать новую церковь придется практически с нуля, указывают эксперты.
Smolensker Kathedrale und sechsstöckiger Glockenturm, Nowodewitschi Monastyr oder Neues Jungfrauenkloster, Moskau, Oblast Moskau, Russland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Московские прихожане об автокефалии УПЦ: Это дьявольская штука 12.10.2018

Вселенский патриархат в Константинополе приступил к процедуре предоставления автокефалии Украинской православной церкви. РПЦ против этого решения. А что думают прихожане в Москве?

Die Potschaev Lawra. Die zweite Lawra in der Liste der größten ortodoxen Kirchen in der Ukraine, Oktober, 2018

Чего ожидают в Почаевской лавре на фоне споров об автокефалии Украины 05.10.2018

В случае получения Украиной томоса на автокефалию, священники Московского патриархата могут перейти в единую поместную УПЦ. К чему готовятся в Почаевской лавре? Репортаж DW.

Почаевская лавра в ожидании томоса: объединятся ли священники московского и киевского патриархатов? (02.10.2018) 02.10.2018

Почаевская лавра в Западной Украине еще до Евромайдана была фактически приватизирована предприятием, связанным с УПЦ Московского патриархата. Что происходит в лавре накануне решения о предоставлении Украине томоса?
Kreuzgang der Ukrainischen orthodoxen Kirche (Patriatchat Kiew) in Kiew anlässlich des Jahrestags der Taufe der Kiewer Rus. Copyright: DW/L. Grischko via Eugen Theise, DW Ukrainisch

Немецкий теолог: Томос Украине может расколоть мировое православие 27.09.2018

Какие последствия и почему способно повлечь для православного мира предоставление украинской церкви автокефалии, DW объяснил профессор Мюнстерского университета Томас Бремер.
http://www.pochaev.org.ua/?pid=1544 Regierungsauftrag über Holy Dormition Pochayiv Lavra, Ukraine

Как Московский и Киевский патриархаты будут делить церковное имущество в Украине 08.08.2018

Кому принадлежат Киево-Печерская и Почаевская лавры в Украине, и что произойдет с важнейшими православными святынями после предоставления Украинской православной церкви автокефалии?
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