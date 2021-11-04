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Томас Манн

Der Flügel des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann. https://fridomann.de/thomas-manns-fluegel-im-weissen-haus-des-exils/

Как Томас Манн чуть не стал музыкантом: забытая история со скрипкой 04.11.2021

Классик немецкой литературы обожал музыку, но в первый раз в своей жизни музицировал абсолютно беззвучно. И все равно успех у публики был оглушительный. Чем же он ее покорил?
Aufmarsch des Bundes Deutscher Mädel am Brandenburger Tor in Berlin (undatiertes Archivbild). Über die Rolle der Frauen im Nationalsozialismus und das Ausmaß weiblicher Unterstützung für Hitler streiten die Forscher seit Jahren. dpa (zum dpa-Feature Forscherstreit: Hatte Hitler die weibliche Unterstützung? vom 11.06.1997, nur s/w)

Как лишали гражданства в нацистской Германии 19.06.2020

В "третьем рейхе" часто лишали гражданства: почти 40 тысяч человек были лишены гражданства за годы нацистской диктатуры. И это был не просто символический акт.
###ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über diesen Film! +++### ARCHIV - Jean-Baptiste Grenouille (Ben Whishaw) verliebt sich im Kinofilm Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders in den Duft des Mirabellen-Mädchens (Karoline Herfurth; undatiertes Szenenfoto). Am Pfingstmontag (01.06.2009) bringt Sat.1 das Werk erstmals ins frei empfangbare Fernsehen. Foto: Constantin Film (zu dpa 0531 vom 28.05.2009) ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über diesen Film! +++(c) dpa - Bildfunk+++

10 шедевров немецкой литературы ХХ века 23.04.2020

Немецкую литературу обычно считают тяжелой, перегруженной самокопанием и нравственными поучениями. Это совсем не так! Убедитесь сами.
Dirk Bogarde in 'Tod in Venedig' Film / Einzeltitel: 'Tod in Venedig' (Morte a Venezia) (Italien 1970, Regie: Luchino Visconti, Buch: Luchino Visconti und Nicola Badalucco, nach einer Novelle von Thomas Mann). - Szene mit Dirk Bogarde. - Digitale Kolorierung.

Три немецких бестселлера об эпидемиях 27.03.2020

DW представляет три шедевра немецкой литературы, в которых идет речь об эпидемиях. Но во всех трех болезнь - не главная тема. К счастью.
Blick auf die Rückseite des Brecht-Weigel-Hauses im brandenburgischen Buckow in der Märkischen Schweiz, aufgenommen am Dienstag (08.08.2006). In dem Haus am Schermützelsee rund 70 Kilometer östlich von Berlin verbrachte Bertolt Brecht gemeinsam mit seiner Frau Helene Weigel von 1952 bis zu seinem Tod die Sommer fernab der Großstadt. Das als Atelierhaus 1910/11 errichtete Gebäude zählt als Museum heute jährlich rund 15.000 Besucher. Foto: Patrick Pleul dpa/lbn (zu lbn-Korr.-Bericht vom 09.08.2006) +++(c) dpa - Report+++

Как выглядели дачи немецких поэтов и философов (фотогалерея) 25.08.2019

Где любили проводить летние месяцы Иоганн Вольфганг фон Гете, Томас Манн, Бертольд Брехт? В фотогалерее DW - загородные дома, которые вдохновляли.
Web-Special 100 gute Bücher / 100 German Must-Reads 100MustReads_Masterquer_1920x1080_SabineDavid_E

100 книг, которые непременно стоит прочитать 11.10.2018

Эти книги - лучшее, что было написано на немецком языке в прошлом и нынешнем столетии. DW представляет вашему вниманию список из ста произведений.
*06.06.1875-12.08.1955+ Schriftsteller, D Katja, Monika, Michael, Elisabeth, Thomas, Klaus und Erika Mann auf Hiddensee - 1924

Запретная любовь и другие проклятия семьи нобелевского лауреата 18.09.2018

Внешне семья нобелевского лауреата Томаса Манна была олицетворением благополучия: талантливая, успешная, богатая. Но на самом деле счастья там было мало.
** ARCHIV ** 1985 Bildnummer: 50848988 Datum: 15.08.1985 Copyright: imago/PEMAX Ehemaliges Wohnhaus des Schriftstellers Thomas Mann in Beverly Hills, Gebäude, außen, Außenansicht; 1985, Los Angeles, L. A., LA, Beverly Hills, Exil, Sehenswürdigkeit, Schriftsteller, Nobelpreisträger, People; , quer, Kbdia, Einzelbild, Literatur, Kunst, Wohngebäude, Vereinigte Staaten von Amerika, , Reisen, Nordamerika / Privatbild; Aufnahmedatum geschätzt Imago/PEMAX

Кто будет жить на вилле нобелевского лауреата? 19.06.2018

10 лет прожил на этой вилле в США уехавший в эмиграцию из нацистской Германии выдающийся немецкий писатель Томас Манн. Ее уже хотели снести, но теперь здесь поселят стипендиатов.
18.06.2018, USA, Kalifornien, Los Angeles: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet das Thomas Mann Haus. Das ehemalige Wohnhaus von Thomas Mann wurde vom Auswärtigen Amt 2016 erworben und saniert. Bundespräsident Steinmeier und seine Frau sind zu einem dreitägigen Besuch in Kalifornien (Vereinigte Staaten von Amerika). Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Президент ФРГ Штайнмайер открыл в США "немецкий дом" 19.06.2018

Дом Томаса Манна в Лос-Анджелесе станет местом проведения встреч представителей двух стран и резиденцией для стипендиатов.
Der russische Schriftsteller in einer undatierten Aufnahme. Der Verfasser des weltberühmten und sehr erfolgreich verfilmten Romans Doktor Schiwago mußte unter politischem Druck den ihm 1958 zuerkannten Literatur-Nobelpreis zurückweisen. Pasternak wurde am 10. Februar 1890 in Moskau geboren und ist am 30. Mai 1960 in Peredelkino gestorben.

8 неожиданных фактов о Нобелевской премии по литературе 05.10.2017

Одна из пяти Нобелевских премий присуждается за особый вклад в развитие литературы. Реагируют на известие о награждении лауреаты по-разному.
Der Leuchtturm von Hiddensee ist am 14.09.2015 in der Nähe von Kloster (Mecklenburg-Vorpommern) auf der Insel Hiddensee zu sehen. Hiddensee liegt nördlich der Hafenstadt Stralsund und ist 16,8 Quadratkilometer groß. Auf der 18,5 km langen und teils nur 300 Meter schmalen Insel leben nur etwa 1.400 Menschen. In der Saison besuchen pro Tag bis zu 8.000 Touristen das Eiland. Foto: Jens Büttner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/J.Büttner

Балтийский маяк светит с 1888 года (фото) 23.05.2016

Он находится на острове Хиддензе. Здесь жил лауреат Нобелевской премии по литературе Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн.
Lighthouse, Isle Hiddensee, Mecklenburg-Western Pommerania, Germany / Leuchtturm, Dornbusch, Insel Hiddensee, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland / Europa, europe, Querformat, horizontal, Stimmung, mood

"Балтийский Капри" - остров одиноких искателей Хиддензе 14.04.2016

Хиддензе - целый континент в миниатюре: столь разнообразны его ландшафты и природа. Здесь жил писатель Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн.
*06.06.1875-12.08.1955+ Schriftsteller, D mit seinen Kindern Elisabeth und Michael sowie zwei Knaben (l. und r.) in Nidden, Kurische Nehrung - 1930

Талантливы, богаты, эксцентричны: Томас Манн и его дети на старых фото 09.11.2015

Противостояние нацизму, вынужденная эмиграция и многочисленные любовные треугольники: судьба членов семьи знаменитого писателя была очень непростой.
*06.06.1875-12.08.1955+ Schriftsteller, D Katja, Monika, Michael, Elisabeth, Thomas, Klaus und Erika Mann auf Hiddensee - 1924

Образцово-несчастная семья Томаса Манна 09.11.2015

Глава семьи - нобелевский лауреат, дети тоже не без талантов. Томас Манн и его семейство до сих пор остаются ключевыми фигурами немецкой культуры. Почему?
*06.06.1875-12.08.1955+ Schriftsteller; D / USA - sitzt mit einem Brief am Schreibtisch - ohne Jahr Brille in Hand Zigarre

Германия, Россия и Томас Манн 04.06.2015

В Москве открылась выставка фотографий выдающегося немецкого писателя Томаса Манна. Она завершает Год немецкой литературы и немецкого языка в России.
*06.06.1875-12.08.1955+ Schriftsteller, D (2.v.r.) mit seiner Ehefrau Katia (l) und den beiden Kindern Golo und Erika im Hotel Baur au Lac in Zürich - Juli 1951 ullstein bild - Thomas-Mann-Archiv

Представлены неизвестные письма Томаса Манна 04.11.2014

Переписку вели знаменитый писатель и его библиограф, которых связывала тесная личная дружба.
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