Как Томас Манн чуть не стал музыкантом: забытая история со скрипкой

Классик немецкой литературы обожал музыку, но в первый раз в своей жизни музицировал абсолютно беззвучно. И все равно успех у публики был оглушительный. Чем же он ее покорил?