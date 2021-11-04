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Классик немецкой литературы обожал музыку, но в первый раз в своей жизни музицировал абсолютно беззвучно. И все равно успех у публики был оглушительный. Чем же он ее покорил?
В "третьем рейхе" часто лишали гражданства: почти 40 тысяч человек были лишены гражданства за годы нацистской диктатуры. И это был не просто символический акт.
Немецкую литературу обычно считают тяжелой, перегруженной самокопанием и нравственными поучениями. Это совсем не так! Убедитесь сами.
DW представляет три шедевра немецкой литературы, в которых идет речь об эпидемиях. Но во всех трех болезнь - не главная тема. К счастью.
Где любили проводить летние месяцы Иоганн Вольфганг фон Гете, Томас Манн, Бертольд Брехт? В фотогалерее DW - загородные дома, которые вдохновляли.
Эти книги - лучшее, что было написано на немецком языке в прошлом и нынешнем столетии. DW представляет вашему вниманию список из ста произведений.
Внешне семья нобелевского лауреата Томаса Манна была олицетворением благополучия: талантливая, успешная, богатая. Но на самом деле счастья там было мало.
10 лет прожил на этой вилле в США уехавший в эмиграцию из нацистской Германии выдающийся немецкий писатель Томас Манн. Ее уже хотели снести, но теперь здесь поселят стипендиатов.
Дом Томаса Манна в Лос-Анджелесе станет местом проведения встреч представителей двух стран и резиденцией для стипендиатов.
Одна из пяти Нобелевских премий присуждается за особый вклад в развитие литературы. Реагируют на известие о награждении лауреаты по-разному.
Он находится на острове Хиддензе. Здесь жил лауреат Нобелевской премии по литературе Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн.
Хиддензе - целый континент в миниатюре: столь разнообразны его ландшафты и природа. Здесь жил писатель Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн.
Противостояние нацизму, вынужденная эмиграция и многочисленные любовные треугольники: судьба членов семьи знаменитого писателя была очень непростой.
Глава семьи - нобелевский лауреат, дети тоже не без талантов. Томас Манн и его семейство до сих пор остаются ключевыми фигурами немецкой культуры. Почему?
В Москве открылась выставка фотографий выдающегося немецкого писателя Томаса Манна. Она завершает Год немецкой литературы и немецкого языка в России.
Переписку вели знаменитый писатель и его библиограф, которых связывала тесная личная дружба.
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