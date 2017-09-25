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Ток-шоу "Квадрига"

Политическое ток-шоу "Квадрига" - специальный телевизионный проект русской редакции DW.

Ток-шоу DW посвящено парламентским выборам в Германии. Участники дискуссий - выходцы из бывшего СССР, занимающиеся в Германии политической деятельностью в различных партиях и неправительственных организациях.

Ток-шоу “Квадрига“: Означает ли смена правительства в Берлине новый курс по отношению к Москве и Киеву? (25.09.2017) 25.09.2017

Ангела Меркель, политически ослабленная после выборов, начинает формировать новую коалицию. Каким будет ее внешнеполитический курс? Об этом дискутируют политик ХДС Николаус Хауфлер, журналист русской редакции DW Жанна Немцова и журналист украинской редакции DW Максим Драбок.

Ток-шоу "Квадрига": Повлияла ли Москва на избирательную кампанию в ФРГ? (19.09.2017) 19.09.2017

Какую роль тема России играла в предвыборной борьбе в ФРГ? Об этом спорят директор Института миграционной политики Ольга Гулина, политолог, консультант "Газпрома" Александр Рар и глава организации Dekabristen Сергей Медведев.

Ток-шоу “Квадрига“: Почему немецкие избиратели готовы в четвертый раз отдать власть Меркель? (05.09.2017) 05.09.2017

Кризис с беженцами, похоже, не помешает Меркель вновь выиграть выборы. О причинах ее популярности в Германии в студии DW рассуждают Дитмар Шульмайстер (ХДС), Дмитрий Стратиевский (СДПГ) и публицист Соня Марголина.

Ток-шоу "Квадрига": Два года после наплыва гуманитарных мигрантов – проблемы решаются или обостряются? (22.08.2017) 22.08.2017

Два года после решения Меркель открыть границы русскоязычные политики спорят о перспективах интеграции беженцев. В гостях DW: Георг Деге (ХДС), Альберт Брайнингер (АдГ) и Ольга Гулина (Институт миграционной политики).

Ток-шоу “Квадрига”: Зачем русскоязычные женщины вступают в немецкие партии? (08.08.2017) 08.08.2017

Социал-демократ Наталья Павлик, христианский демократ Медина Шауберт и либерал Виктория Бейзер в студии DW рассказывают о том, почему и как они занимаются политикой в Германии.

Ток-шоу "Квадрига": Бундестаг разрешил геям и лесбиянкам вступать в брак - это прорыв или нарушение конституции? (25.07.2017) 25.07.2017

О новых возможностях усыновления детей гомосексуальными парами в студии ток-шоу DW "Квадрига" спорят Вальтер Франк (ХДС), Дарья Яблоновская (СвДП) и Иван Кильбер, глава организации русскоязычных ЛГБТ в Германии Quarteera e.V.

Ток-шоу "Квадрига": Итоги G20 в Гамбурге - дуэт Путин-Трамп и беспредел экстремистов (11.07.2017) 11.07.2017

Каковы итоги G20 для Меркель, Путина и Трампа? Об этом спорят в студии ток-шоу DW "Квадрига" русскоязычные политики Германии Николаус Хауфлер (ХДС) и Дмитрий Стратиевский (СДПГ), а также обозреватель DW Роман Гончаренко.

Ток-шоу "Квадрига": Три года санкций ЕС против России – что дальше? (27.06.2017) 27.06.2017

Санкции против РФ снова продлены: чего добивается ЕС? Об этом спорят в студии ток-шоу DW "Квадрига" русскоязычные политики Германии Георг Деге (ХДС), Сергей Лагодинский ("Союз-90"/"Зеленые") и Сергей Чернов (АдГ).

Ток-шоу "Квадрига": Каким должен быть Евросоюз? (13.06.2017) 13.06.2017

Что ждет Европейский союз? На этот вопрос в студии ток-шоу DW "Квадрига" отвечают русскоязычные политики Германии Екатерина Шрайнер (СвДП), Михаил Гройс (СДПГ) и Михаил Жуков ("Союз-90"/"Зеленые").

Ток-шоу "Квадрига": Русский язык в бундестаге, или Выходцы из СССР стремятся в немецкую политику (30.05.2017) 30.05.2017

В этом году депутатами парламента Германии хотят стать более 10 выходцев из СССР. Кандидаты в депутаты бундестага от двух крупнейших партий ФРГ пришли на ток-шоу “Квадрига”, чтобы рассказать о своих программах.

Ток-шоу "Квадрига": Выборы на Рейне - разгром противников Меркель (15.05.2017) 15.05.2017

На выборах в Северном Рейне-Вестфалии убедительную победу одержала партия Меркель. Об этом мы поговорили с гостями ток-шоу “Квадриги”: Ириной Беккер (ХДС), Дмитрием Стратиевским (СДПГ) и Евгением Шмидтом (АдГ).