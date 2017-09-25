Политическое ток-шоу "Квадрига" - специальный телевизионный проект русской редакции DW.
Ток-шоу DW посвящено парламентским выборам в Германии. Участники дискуссий - выходцы из бывшего СССР, занимающиеся в Германии политической деятельностью в различных партиях и неправительственных организациях.
Ангела Меркель, политически ослабленная после выборов, начинает формировать новую коалицию. Каким будет ее внешнеполитический курс? Об этом дискутируют политик ХДС Николаус Хауфлер, журналист русской редакции DW Жанна Немцова и журналист украинской редакции DW Максим Драбок.
Какую роль тема России играла в предвыборной борьбе в ФРГ? Об этом спорят директор Института миграционной политики Ольга Гулина, политолог, консультант "Газпрома" Александр Рар и глава организации Dekabristen Сергей Медведев.
Кризис с беженцами, похоже, не помешает Меркель вновь выиграть выборы. О причинах ее популярности в Германии в студии DW рассуждают Дитмар Шульмайстер (ХДС), Дмитрий Стратиевский (СДПГ) и публицист Соня Марголина.
Два года после решения Меркель открыть границы русскоязычные политики спорят о перспективах интеграции беженцев. В гостях DW: Георг Деге (ХДС), Альберт Брайнингер (АдГ) и Ольга Гулина (Институт миграционной политики).
О новых возможностях усыновления детей гомосексуальными парами в студии ток-шоу DW "Квадрига" спорят Вальтер Франк (ХДС), Дарья Яблоновская (СвДП) и Иван Кильбер, глава организации русскоязычных ЛГБТ в Германии Quarteera e.V.
Каковы итоги G20 для Меркель, Путина и Трампа? Об этом спорят в студии ток-шоу DW "Квадрига" русскоязычные политики Германии Николаус Хауфлер (ХДС) и Дмитрий Стратиевский (СДПГ), а также обозреватель DW Роман Гончаренко.
Санкции против РФ снова продлены: чего добивается ЕС? Об этом спорят в студии ток-шоу DW "Квадрига" русскоязычные политики Германии Георг Деге (ХДС), Сергей Лагодинский ("Союз-90"/"Зеленые") и Сергей Чернов (АдГ).
В этом году депутатами парламента Германии хотят стать более 10 выходцев из СССР. Кандидаты в депутаты бундестага от двух крупнейших партий ФРГ пришли на ток-шоу “Квадрига”, чтобы рассказать о своих программах.
На выборах в Северном Рейне-Вестфалии убедительную победу одержала партия Меркель. Об этом мы поговорили с гостями ток-шоу “Квадриги”: Ириной Беккер (ХДС), Дмитрием Стратиевским (СДПГ) и Евгением Шмидтом (АдГ).