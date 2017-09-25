Ток-шоу "Квадрига": Русский язык в бундестаге, или Выходцы из СССР стремятся в немецкую политику (30.05.2017)

В этом году депутатами парламента Германии хотят стать более 10 выходцев из СССР. Кандидаты в депутаты бундестага от двух крупнейших партий ФРГ пришли на ток-шоу “Квадрига”, чтобы рассказать о своих программах.