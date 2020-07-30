 Тихановская обвинила власти в привязке дела супруга к ЧВК Вагнера | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 30.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Тихановская обвинила власти в привязке дела супруга к ЧВК Вагнера

Из-за ситуации с задержанием "боевиков ЧВК Вагнера" власти усилили меры безопасности. Парк Дружбы Народов обнесен ограждениями. По оценкам корреспондента DW, на 18.45 на митинге присутствовали не меньше 10 тысяч человек.

Пикет на площади Бангалор

Пикет на площади Бангалор (фото из архива)

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обвинила белорусские власти в том, что они привязали ситуацию с "боевиками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера", по данным КГБ страны, задержанными под Минском, к делу ее супруга - Сергея Тихановского. "Беда пришла, откуда не ждали, хотя это было и ожидаемо. Эту группировку привязали к Тихановскому", - заявила она в четверг, 30 июля, обращаясь со сцены к участникам митинга-концерта. 

Кандидат уточнила, что она в середине дня узнала о том, что ее супругу переквалифицировали статью на 293 УК Беларуси - "подготовка и активное участие в массовых беспорядках" - и "привязали этих боевиков к его делу". По ее словам, таким образом человеку "ломают судьбу".

В заявлении Следственного комитета Беларуси, распространенном в Telegram-канале, ранее уведомили, что в подготовке массовых беспорядков - наряду с Тихановским - обвиняют оппозиционера, лидера незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии Николая Статкевича. Далее в документе указывалось, что по подозрению в совершении "указанного преступления задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе". В чем заключается возможная связь этих двух дел, в СК не уточнили.

"Власть мне не нужна, но муж за решеткой"

Свое обращение Тихановскаяначала по-белорусски, затем перешла на русский. Она напомнила, что пошла на участие в избирательной кампании ради супруга: "Он уже два месяца в СИЗО. Власть мне не нужна, но муж за решеткой". "Мне пришлось спрятать детей. Я устала молчать, устала бояться", - добавила она. 

По словам Светланы Тихановской, жители страны "хотят мирной смены власти". "Не идите против своей совести, против своего народа", - призвала она власти.

Речь кандидата несколько раз прерывалась аплодисментами. После того, как она обвинила руководство страны в том, что оно ломает "судьбы политзаключенных и их семей", собравшиеся начали скандировать: "Позор!"

Концерт собрал тысячи человек

Митинг-концерт на площади Бангалор в Советском районе Минска проходит при большом скоплении народа. Как передала корреспондент DW, на 18.45 по местному времени (совпадает с мск) там присутствовали не меньше 10 тысяч человек. В свою очередь, блогер Эдуард Пальчис написал в 18.40, что сама милиция в разговорах друг с другом оценивала число собравшихся в 7 тысяч. Между тем белорусский правозащитный центр "Весна" на 20.30 назвал цифру в 34 тысячи.

Металлические оргаждения и отсутствие интернета

Из-за ситуации с задержанием "боевиков ЧВК Вагнера" власти приняли решение усилить меры безопасности. Еще утром парк Дружбы Народов, где находится площадка, был обнесен металлическими ограждениями.

Интернета на мероприятии нет. Мобильная связь, а также трансляции ряда телеканалов с места событий прерывались. 

Перед началом мероприятия очередей на пропускных пунктах не было, людей спокойно досматривали и пропускали. На сцене выступали музыканты. Атмосфера была похожа на фестивальную. Некоторые из собравшихся захватили с собой бело-красно-белые флаги Белорусской Народной Республики, а также маленькие флажки с символами кампании и цветные шарики. Кроме милиции, по оценкам корреспондента DW, в толпе присутствовали сотрудники правоохранительных органов в штатском.

Смотрите также:

  • Размещенное на автобусной остановке объявление о том, что 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

    Пятерка кандидатов в президенты

    За кресло президента Беларуси поборются пять человек - столько кандидатов зарегистрировал ЦИК 14 июля после проверки необходимых документов. Это жена блогера-оппозиционера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечнь и действующий президент Александр Лукашенко.

  • Глава ЦИК Лидия Ермошина

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

    Без Бабарико и Цепкало

    Экс-банкир Виктор Бабарико, считающийся одним из главных соперников Лукашенко, а также бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало не были зарегистрированы кандидатами в президенты. Глава ЦИК Лидия Ермошина (на фото) зачитала письмо из КГК, в котором утверждалось, что Бабарико руководил отмывавшей деньги преступной группой. Команда Бабарико намерена оспорить это решение в суде.

  • ОМОН задерживает участников акции протеста в Минске

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

    Протесты и задержания

    В тот же день, 14 июля, по всей стране прошли несанкционированные акции в поддержку Бабарико и Цепкало. Люди вышли на улицы Минска, Пружан, Гомеля, Бреста, Солигорска, Бобруйска, Столбцов и Гродно. Разгоняя акции, милиционеры зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками и ногами. По данным центра "Весна", в столице было задержано 173 человека. В других городах - еще несколько десятков.

  • Сбор подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты Беларуси

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

    Подписи собрали не все

    Сначала в президентской гонке участвовали 15 человек. Необходимые для выдвижения кандидатом в президенты 100 тыс. подписей избирателей собрали инициативные группы шести претендентов. Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало, по данным ЦИК, не собрал нужное число подписей. При этом его группа сдала 160 тыс подписей. Цепкало оспорил отказ в регистрации в Верховном суде РБ. Суд иск его отклонил.

  • Валерий Цепкало во время одного из выступлений

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

    Особенности выборов-2020

    Самый большой сюрприз нынешней избирательной кампании - участие в ней двух выходцев из номенклатуры: упомянутых Виктора Бабарико и Валерия Цепкало (на фото). Бессменно правящий страной с 1994 года президент Александр Лукашенко баллотируется уже в шестой раз. В ходе кампании он не раз заявлял, что "страну мы им не отдадим" - не объясняя кому именно.

  • Женщина в защитной маске возле инфекционной больницы в Минске

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

    Выборы на фоне пандемии коронавируса

    Серьезный отпечаток на кампанию наложило то, что она проходит в период пандемии коронавируса. Отношение к ней у Лукашенко и его оппонентов прямо противоположное. Глава государства не раз пытался преуменьшить опасность пандемии, убеждал, что лучше всего от вируса защищает водка, баня и трактор, а в начале июля заявил, что вирус побежден. Его оппоненты подчеркнуто соблюдали дистанцию и носили маски.

  • Майка с принтом Психо3%

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

    Без социологии - "Психо3%"

    Впервые выборы президента РБ проходят при отсутствии информации об электоральных рейтингах их участников - независимой социологии в стране нет, а госструктуры данные не публикуют. Ряд онлайн-ресурсов провели нерепрезентативные опросы своих посетителей. Лукашенко в них набирал около 3%, сильно уступая и Бабарико, и Цепкало. Власти опросы запретили, а противники президента сделали цифру 3% мемом.

  • Представители белорусской оппозиции объявляют, кто примет участие в праймериз, 4 марта

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

    Без статусной оппозиции

    Впервые за всю историю независимой Беларуси традиционная оппозиция не выставила своего представителя на президентских выборах. Ряд партий и движений попытались путем праймериз определить так называемого единого кандидата от демократических сил. Эта процедура, в которой участвовали пять претендентов, сопровождалась скандалами, связанными с голосованием. А потом и вовсе была отменена из-за пандемии.

  • Сергей Тихановский на одном из митингов

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

    Арест и уголовное дело Тихановского

    С начала кампании сбываются прогнозы, что власти будут действовать на этих выборах по силовому сценарию - максимального давления на оппонентов. 29 мая в Гродно на пикете был задержан видеоблогер Сергей Тихановский. Он хотел сам участвовать в выборах, но его группу ЦИК не зарегистрировал - в отличие от группы его жены Светланы. После ареста в отношении Тихановского возбудили два уголовных дела.

  • Виктор Бабарико на фоне Дома правительства в Минске

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

    Арест и уголовное дело Бабарико

    18 июня был задержан Виктор Бабарико и его сын Эдуард, глава избирательного штаба экс-банкира. 19 июня по всей стране прошли акции солидарности с альтернативными претендентами на пост президента, в ходе которых задержали около 100 человек. 21 июня Виктору и Эдураду Бабарико предъявили обвинения, конкретные статьи УК не назывались. AI признала обоих Бабарико и Сергея Тихановского узниками совести.

  • Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

    Штабы объединяются вокруг Тихановской

    16 июля стало известно, что штаб Светланы Тихановской (на фото в центре), допущенной к участию в выборах, будет работать вместе со штабами Бабарико и Цепкало, которым ЦИК отказал в регистрации кандидатами в президенты. Штабы обнародовали принципы объединенной кампании: отказ от бойкота выборов, требование освобождения всех политзаключенных, проведение после 9 августа новых честных выборов.

  • Владимир Путин и Александр Лукашенко смотрят в разные стороны

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

    Метания Лукашенко

    Со своей стороны президент Александр Лукашенко заявил, что если он "поведет себя демократично", то потеряет страну и его "проклянут". Кампания Лукашенко, отмечают аналитики, выглядит противоречиво. Он и его соратники регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы и говорят о "кукловодах из "Газпрома" и выше". А между подобными заявлениями Лукашенко дважды встречается с Путиным.

  • Логотип мессенджера Telegram

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

    Новые технологии - Telegram и видеоблогеры

    Выборы-2020 резко отличаются от прежних активным использованием цифровых технологий. Членов инициативных групп команды претендентов набирали в Сети, там же договаривались, где и когда можно поставить подпись за потенциального кандидата. Со встреч с ними, пикетов и акций протеста велись прямые трансляции в YouTube, в Telegram развернулась настоящая война сливов, утечек, фейков и их опровержений.

  • Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

    Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

    Европа призывает соблюдать закон

    Выборы президента пройдут 9 августа. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Минск прекратить "травлю и преследование" кандидатов от оппозиции и позволить им реализовать их гражданские и политические права. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало Боррель заявил, что этот шаг Минска "ограничил возможность для граждан страны изъявить свою волю и подрывает демократичность выборов".

    Автор: Владимир Дорохов, Екатерина Крыжановская


Смотреть видео 05:20

Евросоюз и правозащитники требуют от Лукашенко освободить политзаключенных

Аудио- и видеофайлы по теме

Выборы 2020 в Беларуси: главные отличия от всех других кампаний Лукашенко  

Женское трио против Лукашенко: Тихановскую поддержат штабы Бабарико и Цепкало. DW Новости  

Также по теме

Weißrussland I Oppositionsproteste in Minsk

Тихановская позвала Лукашенко принять участие в дебатах на Бангалор 30.07.2020

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объяснила, почему не примет участие в теледебатах на канале "Беларусь 1".

Belaurs Minsk Veranstaltung von Swetlana Tichanowskaja, Oppositionskandidatin

Тихановская потребовала освободить всех политзаключенных в Беларуси 19.07.2020

Светлана Тихановская, допущенная к участию в выборах президента Беларуси, настаивает на освобождении "политзаключенных и экономических заключенных". DW следила за ее первым пикетом в Минске после объединения штабов.

Belaurs Minsk Veranstaltung von Swetlana Tichanowskaja, Oppositionskandidatin

Три женщины против Лукашенко. Как в Минске прошел предвыборный митинг Тихановской 19.07.2020

На первый агитационный митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Минске пришло более 7 тысяч человек. Самое важное об этом событии - в репортаже DW.

Реклама

Самые читаемые

Трамп заявил о нежелании защищать Германию от России  

Будет ли вторая волна коронавируса? Что известно уже сейчас  

ЧВК Вагнера: все, что о ней известно  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно