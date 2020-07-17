 Тихановская не собирается создавать предвыборную программу | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 23.07.2020

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Беларусь

Тихановская не собирается создавать предвыборную программу

Своей программой Светлана Тихановская называет проведение новых президентских выборов в случае ее победы, а также освобождение политзаключенных.

Светлана Тихановская (в центре) на митинге вместе с представителями штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало

Светлана Тихановская (в центре) на митинге вместе с представителями штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не намерена создавать собственную предвыборную программу. Об этом супруга известного белорусского блогера Сергея Тихановского, занявшая его место в предвыборной гонке 2020 года, объявила в четверг, 23 июля, в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Программы, какой люди ее понимают, у меня и не будет. Я не буду освещать то, как вижу изменения в разных сферах нашей жизни: политической, экономической, изменения в сфере медицины. У меня программа одна: за полгода провести новые честные выборы, в которых достойные кандидаты в президенты со своими программами смогут претендовать на пост президента Республики Беларусь", - сказала она.

Кроме того, в случае победы на выборах Светлана Тихановская обещала освободить всех политических заключенных.

Кандидаты на пост президента Беларуси

16 июля Светлана Тихановская, а также представители избирательных штабов экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, не допущенных к выборам, объявили о том, что объединяют усилия в предвыборной борьбе.

Через три дня после этого, 19 июля, жена Валерия Цепкало Вероника, в ходе агитационного митинга в поддержку Тихановской сообщила о том, что в Беларуси будет создана IT-платформа для отслеживания фальсификаций на выборах.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа. Кандидатами были зарегистрированы пять человек. Кроме Светланы Тихановской и действующего главы государства Александра Лукашенко, это - экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

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    Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина


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