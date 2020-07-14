 Тихановская вошла в число пяти кандидатов в президенты Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 14.07.2020

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Беларусь

Тихановская вошла в число пяти кандидатов в президенты Беларуси

ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатами в президенты Светлану Тихановскую, Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и Александра Лукашенко.

Информация о президентских выборах

ЦИК Беларуси назвал пять претендентов на пост главы государства. Во вторник, 14 июля, ведомство зарегистрировало в качестве кандидатов в президенты жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева, главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня, а также действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Бабарико и Цепкало отказано в регистрации

При этом ЦИК отказал в регистрации бывшему руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Ведомство заявило о несоответствии в декларации о доходах Бабарико, считающегося одним из главных соперников Лукашенко, и его имуществе, а также об участии иностранной организации в его избирательной кампании.

В случае Цепкало Центризбирком указал на недостающие 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение. Кроме того, секретарь ЦИК Елена Дмухайло указала на несоответствие декларации о доходах жены Цепкало фактическим сведениям.

Команда Бабарико заявила о намерении обжаловать решение ЦИК в суде. Юрист штаба Максим Знак указал, что никаких документов в обоснование отказа в регистрации предоставлено не было.

Выборы пройдут 9 августа

Одно из условий для регистрации кандидатом в президенты - сбор более 100 тысяч подлинных подписей в свою поддержку. Кроме того, претенденты должны были доказать отсутствие судимости и проживание в Беларуси на протяжении не менее чем 10 лет перед выборами. Следующим этапом избирательной кампании станет предвыборная агитация. Будут напечатаны плакаты с биографическими данными кандидатов, которые затем разместят на избирательных участках, а также информационные материалы для раздачи.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. В преддверии выборов были задержаны многие участники акций в поддержку оппозиционеров. Александр Лукашенко руководит республикой с 1994 года, это самый долгий срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств. Европейский Союз настоятельно призвал Минск обеспечить настоящую политическую конкуренцию на президентских выборах.

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    Автор: Галина Петровская


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