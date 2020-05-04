 Тимошенко получила более 5 миллионов евро ″компенсации за политрепрессии″ | Новости из Германии об Украине | DW | 04.05.2020

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Украина

Тимошенко получила более 5 миллионов евро "компенсации за политрепрессии"

В декларации о доходах лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко указала, что получила в США более 5 миллионов евро "компенсации за политические репрессии".

Лидер украинской партии Батькивщина Юлия Тимошенко

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

Лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко указала в своей декларации о доходах более 5 миллионов евро, которые она получила как компенсацию вреда, причиненного ей "политическими репрессиями 2011-2014 годов". Документ был опубликован в Едином государственном реестре деклараций Украины в воскресенье, 3 мая.

Как указано в декларации, 148 345 441 гривен (в пересчете составляет 5,064 миллиона евро) компенсации Тимошенко получила в США на стадии досудебного урегулирования. Источником получения дохода названа американская юридическая компания Reid, Collins, Tsai LLP.

В октябре 2011 года, во время президентства Виктора Януковича, Юлия Тимошенко была признана виновной в превышении служебных полномочий при заключении с Россией договора на поставку газа в Украину в январе 2009 года. В результате ее приговорили к 7 годам лишения свободы и выплате 1,5 млрд гривен украинскому концерну "Нафтогаз".

В феврале 2014 года, после Евромайдана, Верховная рада освободила Тимошенко из заключения.

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  • Участник акции протеста с плакатом, на котором написано Свободу политзаключенным

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

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    В ходе столкновений на Майдане силовики задержали более двухсот протестовавших. В отношении большинства из них были открыты уголовные дела, которые в судах заканчивались обвинительными приговорами. Соратники задержанных добивались их освобождения, протестуя под стенами СИЗО и защищая их в судах. После победы Майдан все эти лица были отпущены на свободу.

  • Участники акции простеста с плакатами

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

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    Майдановцы также добивались контроля над правоохранительными органами и расформирования спецподразделения "Беркут". После смены власти "Беркут" распустили. Ряд его бывших руководителей задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Украинскую милицию переименовали в полицию, многие ее сотрудники были уволены. С нуля была создана патрульная полиция, которой сейчас доверяют более 40% украинцев.

  • Участник акции протеста на Майдане с плакатом

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

    Системных изменений в стране пока не произошло

    На Майдане звучали требования системных перемен в стране. После смены власти под давлением международных партнеров на Украине начались реформы. Прогресс достигнут в создании структур, призванных бороться с коррупцией, в проведении гостендеров, децентрализации власти, контроле над правоохранительными орагнами. Но до сих пор не проведена судебная и медицинская реформа, коррупция все еще процветает.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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Тимошенко: Украину ждет изменение власти

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