Тимошенко получила более 5 миллионов евро "компенсации за политрепрессии"

Лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко указала в своей декларации о доходах более 5 миллионов евро, которые она получила как компенсацию вреда, причиненного ей "политическими репрессиями 2011-2014 годов". Документ был опубликован в Едином государственном реестре деклараций Украины в воскресенье, 3 мая.
Как указано в декларации, 148 345 441 гривен (в пересчете составляет 5,064 миллиона евро) компенсации Тимошенко получила в США на стадии досудебного урегулирования. Источником получения дохода названа американская юридическая компания Reid, Collins, Tsai LLP.
В октябре 2011 года, во время президентства Виктора Януковича, Юлия Тимошенко была признана виновной в превышении служебных полномочий при заключении с Россией договора на поставку газа в Украину в январе 2009 года. В результате ее приговорили к 7 годам лишения свободы и выплате 1,5 млрд гривен украинскому концерну "Нафтогаз".
В феврале 2014 года, после Евромайдана, Верховная рада освободила Тимошенко из заключения.
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Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?
Украина - это Европа
21 ноября 2013 года украинцы вышли на Майдан, протестуя против политики тогдашнего президента Виктора Януковича, отказавшегося подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Протесты закончились сменой власти, и Киев в марте 2014 года подписал политическую часть соглашения об ассоциации, а в июне - экономическую. Но из-за позиции Нидерландов процесс ратификации документа оказался заблокирован.
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Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?
Таежному союзу - нет
Протестующие в центре Киева требовали от Януковича отказаться от интеграции страны в Таможенный союз ЕврАзЭс. Туда Украину активно приглашал президент России Путин. После победы Майдана новые власти в Киеве вообще отказались от этой идеи, но, по данным соцопроса группы "Рейтинг, проведенного в сентябре-октября 2016 года, 19% украинцев до сих пор выступают за Таможенный союз.
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Лозунг "Банду - вон" по-прежнему актуален
Во время протестов на Майдане украинцы объединились, требуя "перезагрузки власти", которая погрязла в коррупционных скандалах и разного рода преступных махинациях. Частично это требование было удовлетворено. Власть в стране сменилась, но и новых чиновников и политиков на Украине продолжают обвинять и уличать в коррупции.
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Досрочные выборы состоялись
Больше всего претензий у майдановцев было к тогдашнему президенту Януковичу и его так называемой "семье". Их обвиняли в разворовывании госсобственности и в узурпации власти. Во время протестов звучали требования импичмента президента и роспуска парламента. Они были полностью удовлетворены. После бегства из страны Януковича на Украине прошли досрочные президентские и парламентские выборы.
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Своих не бросать
В ходе столкновений на Майдане силовики задержали более двухсот протестовавших. В отношении большинства из них были открыты уголовные дела, которые в судах заканчивались обвинительными приговорами. Соратники задержанных добивались их освобождения, протестуя под стенами СИЗО и защищая их в судах. После победы Майдан все эти лица были отпущены на свободу.
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Правоохранительные органы поставлены под контроль
Майдановцы также добивались контроля над правоохранительными органами и расформирования спецподразделения "Беркут". После смены власти "Беркут" распустили. Ряд его бывших руководителей задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Украинскую милицию переименовали в полицию, многие ее сотрудники были уволены. С нуля была создана патрульная полиция, которой сейчас доверяют более 40% украинцев.
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Системных изменений в стране пока не произошло
На Майдане звучали требования системных перемен в стране. После смены власти под давлением международных партнеров на Украине начались реформы. Прогресс достигнут в создании структур, призванных бороться с коррупцией, в проведении гостендеров, децентрализации власти, контроле над правоохранительными орагнами. Но до сих пор не проведена судебная и медицинская реформа, коррупция все еще процветает.
Автор: Лилия Ржеутская, Киев