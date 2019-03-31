Тимошенко и Порошенко: проигравшие Зеленскому сдаваться не собираются

Настроение в пресс-центре избирательного штаба кандидата в президенты Украины от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в воскресенье, 31 марта 2019 года, радикально отличалось от атмосферы во время выборов 2010 и 2014 годов. На этот раз здесь не фланировали топ-политики, министры правительства и депутаты Верховной рады. Не было видно известных политологов и социологов. Сотрудники избирательного штаба неохотно шли на контакт с журналистами, в частных беседах были крайне осторожны в прогнозах на исход голосования и не скрывали своего любопытства, расспрашивая об обстановке в избирательных штабах конкурирующих кандидатов.

Тимошенко считает, что обошла Порошенко

Юлия Тимошенко впервые за день вышла к журналистам только вечером, после закрытия избирательных участков и оглашения результатов Национального экзитпола. По этим данным, она выбыла из президентской гонки уже в первом туре. Но признавать их Тимошенко оказалась не готова. Руководство ее штаба со сцены объявило результаты собственного опроса избирателей на выходе с участков для голосования. Эти данные, напротив, свидетельствовали о том, что бывший премьер-министр Украины вышла во второй тур президентских выборов, уступив Владимиру Зеленскому, но обойдя Петра Порошенко.

В четверть девятого вечером на сцене появилась сама Юлия Тимошенко. Она выглядела уставшей, однако, как всегда, держала осанку. Нескольку охрипшим, но решительным голосом Тимошенко призвала не доверять сфальсифицированным, по ее мнению, итогам опросов избирателей. "Я обращаюсь к членам нашей команды: не верьте в заказные манипулированные результаты экзитполов и доведите работу по параллельному подсчету голосов нашей партией, согласно оригинальным протоколам избирательных комиссий, до конца", - заявила Тимошенко. Лидер "Батькивщины" считает, что данные опросов были сфальсифицированы, чтобы ввести избирателей в заблуждение.

"Батькищина" заявляет о системных нарушениях на выборах

58-летний политик заявила, что способна "защитить результаты голосования украинцев", и призвала своих сторонников и активистов "прийти к избирательным участкам", невзирая на попытку властей оказать таким акциям силовое сопротивление. Ранее, в течение всего дня, выступавшие в пресс-центре функционеры избирательного штаба Тимошенко заявляли о целом ряде "системных нарушений избирательного законодательства" и процедуры голосования, указывая при этом на подкуп избирателей и применение властями административного ресурса.

"Мы постоянно работаем в контакте с международными наблюдателями от ОБСЕ и других структур. Они получают от наших наблюдателей весь объем информации о таких нарушениях, что вероятно найдет отражение в их отчетах", - предупредил депутат от партии "Батькивщина" в Верховной раде Григорий Немыря. Представитель Юлии Тимошенко в ЦИК Сергей Власенко сказал DW, что "готов признать поражение, если оно достойное".

Признает ли его Юлия Тимошенко, очевидно, станет ясно ближе к вечеру понедельника, 1 апреля, когда ее штаб завершит публикацию данных своего подсчета голосов. Ко времени беседы корреспондента DW c Немырей в пресс-центре Тимошенко осталось втрое меньше журналистов, чем было двумя часами ранее, хотя пресс-служба анонсировала еще два брифинга.

Петр Порошенко в своем избирательном штабе вечером 31 марта 2019 года

В штабе Порошенко нарушения отрицают

С тем, что в день выборов в Украине были систематические нарушения процедуры голосования, не согласны в избирательном штабе Петра Порошенко. Там уверены: о нарушениях в один голос заявляют те, кто поддерживает "российский сценарий срыва выборов" в Украине. "У нас сегодня жалоб было меньше, чем в 2014 году. Во время всего процесса голосования мы не слышали о существенных нарушениях, которые повлияли бы на результат волеизъявления", - заявил Петр Порошенко.

Он пришел в свой избирательный штаб, расположенный в выставочном центре "Мыстецкий арсенал" напротив Киево-Печерской лавры, сразу после объявления первых результатов Национального экзитпола. Нынешний глава государства уступил в первом туре Владимиру Зеленскому, но был явно доволен тем, что прошел во второй тур. Он буквально сиял, обнимался с соратниками, благодарил избирателей: "Вы большие молодцы - очень ответственные и очень умные. Я уверен, что во втором туре количество таких избирателей вырастет в геометрической прогрессии". Президент признал, что такой острой конкуренции, как в 2019 году, не было ни на одних президентских выборах в Украине.

Порошенко против Зеленского

По фамилии Зеленского Порошенко предпочел не называть: "Судьба свела меня с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни одного шанса. С завтрашнего дня я начинаю борьбу за победу во втором туре", - объявил глава государства. Каждая шутка или меткое сравнение сопровождались длительными овациями членов его команды и ближайшего окружения. Но и к ним были обращены слова о том, что он "понял тот сигнал, который общество сегодня дает действующей власти".

Глава государства не случайно обратился к молодежи. Ведь, по данным соцопросов, именно молодые люди - особенно на юге и на востоке Украины - поддерживают Зеленского. Порошенко призвал тех, кому меньше 30 лет, объединить усилия, если они хотят быстрых изменений. Судя по всему, команда нынешнего главы государства настроена решительно и не намерена терять времени на подготовку ко второму туру. После выступления Порошенко перед журналистами его штаб быстро опустел. Второй тур пройдет уже 21 апреля.

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